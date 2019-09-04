Пропала из электрички: родители нашли похищенную дочь 20 лет спустя

История Юлии Моисеенко, которая вполне могла бы стать сценарием для бразильского мыльного сериала, началась 1 октября 1999 года. В тот день четырехлетняя девчушка помогала отцу продавать картошку на минском рынке. Домой в Осипович они возвращались на последней электричке. В вагоне на мужчину напал кто-то из попутчиков, сильно избили, он потерял сознание. Когда очнулся - дочки нигде не было.

Отец заметался по вагонам, но Юли не было ни в одном из них. На следующий день он с женой Людмилой блуждал по всем станциям на маршруте, спрашивал уличных продавцов, расклеивал фотографии, опрашивал пассажиров и даже заглянул во все колодцы в округе - девочки не было и следа. Убитые горем родители пошли в милицию.

- По тревоге был поднят весь личный состав, в поисках помогали неравнодушные люди, ориентировку напечатали в газетах. Милиция проверяла вокзалы, электропоезда - ни одной зацепки, - вспоминают в МВД.

Юлю искали с 1999 года. Фото: МВД

ЗА ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ ОТ ДОМА

Тем временем 21 октября Юля оказалась в Рязани. Как это произошло и кто ее увез за тысячу километров от дома, девушка помнит плохо.

- Смутно припоминаю, что ходила с какими-то дядей и тетей. Мы собирали деньги и прятались от милиции в каких-то домах заброшенных. Почему-то мы очень боялись попасть в милицию, - смутно припоминает девушка то далекое время.

Только повзрослев, Юля поняла, что от милиции ее спутники прятались потому, что у них не было документов и скорее всего они ее просто украли. Однако боязнь людей в форме сохранилась у нее на долгие годы.

- Даже когда жила уже со своими новыми родителями, очень боялась попасть в милицию, - признается Юлия. - Когда мимо проезжала милицейская машина, я говорила: «Мам, я боюсь, они нас заберут».

СИРОТА РЯЗАНСКАЯ

Как ни боялась маленькая Юля милиционеров, но именно они помогли ей не пропасть на железнодорожном вокзале, где тот странный дядя, который заставлял ее просить милостыню, высадил ее из поезда.

- Я захотела в туалет, меня спустили прямо на рельсы, и тут ко мне подошли сотрудники милиции.

Илья Крюков нашел родных своей девушки. Фото: МВД

Девочка не смогла вспомнить ни свою фамилию, ни город, где живет. Все, что она на тот момент могла рассказать, маму зовут Люда, а папу Витя. Девочке дали фамилию Иванова и отправили в центр для детей, которые попали в трудную ситуацию. Там у нее появилась и новая дата рождения - 1 октября 1996 года, хотя на самом деле девочка родилась 26 сентября 1995-го.

НОВАЯ МАМА

Через полгода Юлю удочерили. Мама - опекун Юлии работает заведующей аптекой, а ее муж - в рязанских электросетях. У них на тот момент было два сына 14 и 11 лет. По рассказам Юли семья решила, что биологические родители просто оставили ее на вокзале. О том, что родные родители сбились с ног в поисках ребенка, никто в Рязани и подумать не мог. Впрочем, теперь приемные родители припоминают, что в речи малышки тогда кое-где проскальзывали белорусские слова.

Так 20 лет Юлия и прожила в Рязани. Окончила школу, поступила в училище на товароведа, потом - в медколледж на специальность «фармация». Белорусская «потеряшка» уже и сама стала мамой - ее дочке сейчас на год больше, чем ей самой было в день исчезновения. К сожалению, ребенка пришлось воспитывать одной - с отцом дочери разошлись.

Экспертиза на 100% подтвердила, что Юля родная дочка. Фото: МВД

БЕЛОРУССКИЕ КОРНИ

Все это время Юлия не могла понять, почему же родные мама и папа не пытаются ее найти.

- Я не понимала, как так бывает, почему меня не искали? Может, действительно, меня просто бросили? - вспоминает девушка.

Она сама пробовала отыскать хоть какую-то информацию о них, но тщетно. Девушке не могло прийти в голову поискать информацию за пределами России. Пока в марте этого года Юлия не познакомилась с молодым человеком.

Как-то Юля призналась Илье, что ищет своих биологических родителей, и парень вызвался помочь:

- По однокоренным словам, по запросу «девочка Юля» увидел на сайте белорусской газеты ориентировку - имя и отчество совпадали. Там был указан телефон Пуховичского РОВД, мы позвонили и рассказали эту историю.

ИСКАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Отрывочная информация, которую помнила Юля, совпала с деталями исчезновения девочки в 1999 году. Девушка прислала в белорусскую милицию свои фотографии, и эксперты сопоставили снимки с фотографией маленькой пропавшей девочки из ориентировок - очень похожа! Тогда девушка вместе со своим парнем приехала в Белоруссию и сдала анализ на ДНК. Тест подтвердил, что она и есть та самая пропавшая девочка. И вот наконец Людмила и Виктор Моисеенко смогли обнять свою дочку.

- Мы 20 лет жили с надеждой и продолжали ее искать: расклеивали объявления, опрашивали прохожих, - не может сдержать слез мама Юли. - 20 лет для нас прошли как вся жизнь...

ТЕПЕРЬ У НЕЕ ДВЕ СЕМЬИ

Девушка не держит обиды на своих родителей: считает, что все, что с ней случилось в тот злополучный день, - трагическое стечение обстоятельств.

- Я благодарна и своим родным родителям, и родителям, которые меня воспитали, дали мне все необходимое в жизни. Все абсолютно рады, что все так произошло. Конечно, своему молодому человеку тоже очень сильно благодарна. Бог есть, чудеса есть, главное - верить и ждать.

За время с момента пропажи Юля успела превратиться в очаровательную девушку и родить свою дочкуФото: Личный архив

Сейчас Юля вернулась в Рязань - начался учебный год, к тому же здесь живут ее дочка и приемные родители, которые вырастили ее как родную. И в Беларуси у нее теперь большая семья: мама, папа, сестра и брат.

- Отец просил у меня прощения за то, что так вышло. На первой встрече даже сказать не знаешь что, как себя вести. В таком растерянном состоянии пребываешь, что не до этого. В следующий раз собираемся поехать, наверное, уже зимой. Пообщаемся подольше, узнаем друг друга. Сейчас мама звонит мне каждый день, все родные пишут...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729666" frameborder="0"></iframe> Через 20 лет нашлась в России и вернулась к родителям: в 4 годика Юля потерялась в электричке Минск - Осиповичи.

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