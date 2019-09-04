2019-09-04T11:29:25+03:00
Здоровье

Бесплатная прививка от гриппа в Москве-2019: Около станций метро, в центрах госуслуг и в парках

При желании можно уколоться и в обычной поликлинике. Рассказываем, где и как сделать бесплатную прививку от гриппа в Москве осенью 2019 года
Поделиться:
Все пациенты после процедуры получают сертификатыВсе пациенты после процедуры получают сертификатыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 сентября, в Москве началась вакцинация против гриппа. Бесплатную прививку можно сделать в любом удобном месте на выбор:

- в районной поликлинике в прививочном кабинете. Для взрослых - с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 18.00 в субботу, с 9.00 до 16.00 в воскресенье. Для детей - 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 15.00 в субботу;

- во флагманских центрах госуслуг - с 10.00 до 22.00 ежедневно;

- около станций метро, МЦК и железной дороги - с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 18.00 в субботу, с 9.00 до 16.00 в воскресенье;

- в парках в павильонах "Здоровая Москва" - с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Полный список 65 мобильных пунктов - на сайте мэра Москвы.

С собой обязательно принесите паспорт гражданина России. Никакие другие документы не нужны. Перед прививкой врачи измерят температуру и артериальное давление, а также попросят заполнить информированное согласие. Все пациенты после процедуры получают сертификаты.

Дети могут прививаться от гриппа только в детских поликлиниках, детсадах и школах. Для этого родители должны подписать согласие на вакцинацию.

С вопросами о прививках можно звонить на "горячую линию" Департамента здравоохранения Москвы - 8 (495) 531-69-80 (с 9.00 до 18.00 в будни).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 самых популярных мифов про сон: лучших поз в кровати не существует, а под световой будильник проснуться труднее
Руководитель отделения медицины сна Сеченовского университета развенчал самые частые заблуждения о том, как лучше засыпать и легче просыпаться
Новости 24
В шахте Донецка произошел взрыв
Аскольд Запашный рассказал подробности срочной операции
Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году
Названы самые комфортные города для жизни
Минприроды сократит расстояние между метеостанциями для борьбы с пожарами
Украинские Львов и Ровно оказались на карте Польши
Путин вручит премьер-министру Индии высшую государственную награду
В маленьком финском городке появилось сразу 50 миллионеров
В Москве у водителя Lexus отобрали сумку с 3 млн рублей
Минтруд предложил включить в страж три года декретного отпуска
Иран готов вернуться к соблюдению СВПД ради кредита на $15 млрд
В Москве и области объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Не больше 19 пассажиров и скорость до 3 тысяч километров в час: каким будет российский сверхзвуковой бизнес-джет
Власти Гонконга из-за протестов намерены отказаться от закона об экстрадиции
Генетик рассказал, когда появится возможность клонирования клеток человека
Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году
Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса
Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян
В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике
Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы
Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу