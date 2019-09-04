Бесплатная прививка от гриппа в Москве-2019: Около станций метро, в центрах госуслуг и в парках
Сегодня, 4 сентября, в Москве началась вакцинация против гриппа. Бесплатную прививку можно сделать в любом удобном месте на выбор:
- в районной поликлинике в прививочном кабинете. Для взрослых - с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 18.00 в субботу, с 9.00 до 16.00 в воскресенье. Для детей - 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 15.00 в субботу;
- во флагманских центрах госуслуг - с 10.00 до 22.00 ежедневно;
- около станций метро, МЦК и железной дороги - с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 18.00 в субботу, с 9.00 до 16.00 в воскресенье;
- в парках в павильонах "Здоровая Москва" - с 10.00 до 22.00 ежедневно.
Полный список 65 мобильных пунктов - на сайте мэра Москвы.
С собой обязательно принесите паспорт гражданина России. Никакие другие документы не нужны. Перед прививкой врачи измерят температуру и артериальное давление, а также попросят заполнить информированное согласие. Все пациенты после процедуры получают сертификаты.
Дети могут прививаться от гриппа только в детских поликлиниках, детсадах и школах. Для этого родители должны подписать согласие на вакцинацию.
С вопросами о прививках можно звонить на "горячую линию" Департамента здравоохранения Москвы - 8 (495) 531-69-80 (с 9.00 до 18.00 в будни).
ИСТОЧНИК KP.RU