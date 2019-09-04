Путин показал Моди ледокол мечты и пообещал лично вручить ему орден Андрея Первозванного

Наверное, каждый, кто изучал программу Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, удивлялся — а где Си Цзиньпин, где наш большой китайский друг? Председатель Китая так часто приезжает во Владивосток на ВЭФ, что действительно начало казаться - без него тут уже никак. Но в этом году главным гостем форума стал лидер другого азиатского гиганта — премьер Индии Нарендра Моди.

Владимир Путин год назад катал индийского друга на кораблике по Черному морю в Сочи. Моди это настолько понравилось, что решено было традицию не прерывать, а наоборот расширить географию. И рано утром президент России и премьер Индии на набережной острова Русский уселись на корабль под названием «Ураган». Им предстояло пересечь Уссурийский залив, чтобы высадиться в городе Большой Камень на судоверфи «Звезда». Как минимум два часа на переговоры с глазу на глаз у них были в запасе.

Совсем недавно общественность удивлялась, как Путин проводил для Эрдогана экскурсию по павильонам МАКСа, лично рассказывая о новинках российской авиационной промышленности и ОПК. Теперь ситуация повторилась, но уже на судоверфи. Президент, шагая рядом с Моди, уверенно описывал, что здесь и как строится или уже построено, хотя сам был на «Звезде» год назад. Моди с уважением посмотрел на строительство сухого дока, который позволит строить корабли любого размера.

- Вот эта вся первая очередь почти работает, - показывал Путин рукой на макете, Моди задавал вопросы, словно собирался немедленно разместить здесь несколько заказов.

Президент России и премьер Индии на набережной острова Русский уселись на корабль под названием «Ураган»Фото: REUTERS

Путин подвел индийского гостя к модели ледокола, который тоже будет строиться на «Звезде».

- Это самый крупный атомный ледокол в мире, - заявил президент, демонстрируя практически ледокол мечты. - Сможет ломать льды любой толщины: до четырёх метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледового класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту.

Официальные переговоры прошли уже в Дальневосточном университете, где стартовал и сам форум. Путин поблагодарил Моди за визит во Владивосток и официально пригласил в Москву на празднование 75-летия Победы в мае следующего года. В апреле президент подписал указ о награждении Моди орденом Андрея Первозванного, о чем лично сообщил ему два месяца назад в Бишкеке.

- Это высочайшая честь для меня. Я знаю, что это высшая государственная награда России. От имени индийского народа я также хочу высказать благодарность, - поблагодарил Моди, мягко намекнув, что орден-то до сих пор не вручен.

- Думаю, будет правильно, если мы акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле, - ответил Путин, заодно не оставив Моди вариантов — ехать или не ехать на юбилей Победы.

Но тот и не собирался отказываться.

- Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам переговоров.