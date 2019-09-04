2019-09-04T12:00:19+03:00
Политика

Путин показал Моди ледокол мечты и пообещал лично вручить ему орден Андрея Первозванного

Премьер Индии стал главным гостем президента России на Восточном экономическом форуме
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин подвел индийского гостя к модели ледокола, который тоже будет строиться на «Звезде»Путин подвел индийского гостя к модели ледокола, который тоже будет строиться на «Звезде»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Наверное, каждый, кто изучал программу Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, удивлялся — а где Си Цзиньпин, где наш большой китайский друг? Председатель Китая так часто приезжает во Владивосток на ВЭФ, что действительно начало казаться - без него тут уже никак. Но в этом году главным гостем форума стал лидер другого азиатского гиганта — премьер Индии Нарендра Моди.

Владимир Путин год назад катал индийского друга на кораблике по Черному морю в Сочи. Моди это настолько понравилось, что решено было традицию не прерывать, а наоборот расширить географию. И рано утром президент России и премьер Индии на набережной острова Русский уселись на корабль под названием «Ураган». Им предстояло пересечь Уссурийский залив, чтобы высадиться в городе Большой Камень на судоверфи «Звезда». Как минимум два часа на переговоры с глазу на глаз у них были в запасе.

Совсем недавно общественность удивлялась, как Путин проводил для Эрдогана экскурсию по павильонам МАКСа, лично рассказывая о новинках российской авиационной промышленности и ОПК. Теперь ситуация повторилась, но уже на судоверфи. Президент, шагая рядом с Моди, уверенно описывал, что здесь и как строится или уже построено, хотя сам был на «Звезде» год назад. Моди с уважением посмотрел на строительство сухого дока, который позволит строить корабли любого размера.

- Вот эта вся первая очередь почти работает, - показывал Путин рукой на макете, Моди задавал вопросы, словно собирался немедленно разместить здесь несколько заказов.

Президент России и премьер Индии на набережной острова Русский уселись на корабль под названием «Ураган» Фото: REUTERS

Президент России и премьер Индии на набережной острова Русский уселись на корабль под названием «Ураган»Фото: REUTERS

Путин подвел индийского гостя к модели ледокола, который тоже будет строиться на «Звезде».

- Это самый крупный атомный ледокол в мире, - заявил президент, демонстрируя практически ледокол мечты. - Сможет ломать льды любой толщины: до четырёх метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледового класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту.

Официальные переговоры прошли уже в Дальневосточном университете, где стартовал и сам форум. Путин поблагодарил Моди за визит во Владивосток и официально пригласил в Москву на празднование 75-летия Победы в мае следующего года. В апреле президент подписал указ о награждении Моди орденом Андрея Первозванного, о чем лично сообщил ему два месяца назад в Бишкеке.

- Это высочайшая честь для меня. Я знаю, что это высшая государственная награда России. От имени индийского народа я также хочу высказать благодарность, - поблагодарил Моди, мягко намекнув, что орден-то до сих пор не вручен.

- Думаю, будет правильно, если мы акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле, - ответил Путин, заодно не оставив Моди вариантов — ехать или не ехать на юбилей Победы.

Но тот и не собирался отказываться.

- Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам переговоров.

Моди приедет в Москву на День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал-полковник Леонид Ивашов: Ельцин сказал, что он щелкнул по носу этому выскочке Клинтону
Бывший начальник Главного управления международного сотрудничества Минобороны РФ рассказал о прямом давлении Вашингтона на Москву во время Балканского кризиса [эксклюзив KP.RU]
Младенцы протеста: Прикрывавшиеся на несанкционированных акциях детьми все-таки не будут лишены родительских прав
Судьи исследовали и учли все обстоятельства, в том числе, что дети растут в нормальной остановке. В итоге родителям лишь вынесли предупреждение [видео]
Новости 24
В шахте Донецка произошел взрыв
Аскольд Запашный рассказал подробности срочной операции
Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году
Названы самые комфортные города для жизни
Минприроды сократит расстояние между метеостанциями для борьбы с пожарами
Украинские Львов и Ровно оказались на карте Польши
Путин вручит премьер-министру Индии высшую государственную награду
В маленьком финском городке появилось сразу 50 миллионеров
В Москве у водителя Lexus отобрали сумку с 3 млн рублей
Минтруд предложил включить в страж три года декретного отпуска
Иран готов вернуться к соблюдению СВПД ради кредита на $15 млрд
В Москве и области объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Не больше 19 пассажиров и скорость до 3 тысяч километров в час: каким будет российский сверхзвуковой бизнес-джет
Власти Гонконга из-за протестов намерены отказаться от закона об экстрадиции
Генетик рассказал, когда появится возможность клонирования клеток человека
Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году
Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса
Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян
В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике
Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы
Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу