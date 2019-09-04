2019-09-04T12:21:50+03:00
Экономика

Эксперт рассказал о том, можно ли переучить охранников на программистов

Философ Петр Щедровицкий поведал о будущем рынка труда в России и мире
Алексей ИВАНОВ
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Член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Петр ЩедровицкийЧлен правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Петр ЩедровицкийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Восточный экономический форум собрал ведущих российских специалистов из разных областей знаний. К примеру, в сессии ВЭФ-2019 под названием «Человеческий капитал для новой Евразии» принял участие известный философ, член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Петр Щедровицкий. После ее завершения Петр Георгиевич дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».

- Революция, которая происходит сейчас в мире – не только технологическая, но и энергетическая, экологическая, культурная… Насколько Россия готова к ней?

- А что такое Россия? У нас есть территории, где нет теплых туалетов и люди до сих пор ходят на улицу. А есть прорывные разработки, опережающие мировой уровень. Бессмысленно спрашивать, насколько все это в целом готово к будущему. Средняя по температура по больнице – она нормальная, но в морге и в горячечном отделение – все немножко по-разному.

- Тогда более конкретный вопрос: куда пойдут те миллионы людей, которые в ближайшее время могут лишится работы из-за самых простейших уровней автоматизации. Я имею в виду охранников, кассиров и так далее?

- Честно? Я не знаю. Во-первых, надо было раньше думать. То, что у нас переразвит сектор рабочих мест с низкой маржинальностью, известно давно. Грубо говоря, у нас 9 млн операторов подвижного состава (разного рода водителей), 8 млн работников сферы торговли (включая доставщиков пиццы и прочих) и 7 млн охранников. Да, в сумме получается достаточно большая цифра. Но все давно знали, что в ближайшие 10-15 лет эти виды деятельности оказываются в зоне риска, сформированной новыми технологиями. Другой вопрос: никто не думал, что все это будет происходить так быстро. У нас за следующее десятилетие освободится порядке 13-15 млн низкоквалифицированных рабочих мест. Но и появится запрос на 10-12 млн новых рабочих мест в современных отраслях.

- Переучить охранника на программиста – это реально?

- Серьезный вопрос. А что делать? Представьте каково индусам: им надо 200 млн человек переобучить.

- Индусы, кстати, теперь стали мировыми лидерами в области экспорта программного обеспечения и интернетных услуг…

- В области экспорта людей индусы лидеры. Я три дня назад летел в Пермь, так весь самолет был забит индусами. По всей видимости, летели учится в Медицинский университет. В Индии необходимо очень серьезно перестроить медицинскую сферу, чтобы охватить многие категории людей, которые там медицинской помощью вообще не были охвачены. Поэтому индусы сейчас по всему миру своих студентов отправляют. А у нас недорогая и сравнительно качественная подготовка врачей.

- Вернемся к России. Мы ведь не первый раз переживаем технологическую революции. И всегда это была догоняющая модернизация. Так, может мы зря так сильно беспокоимся, что отстаем сейчас?

- Все нормально, конечно. Мы просто забыли предыдущие разы. Потому что последний раз такая революция была в России в конце 19 – начале 20 веков. Это поколение наших дедов и прадедов. Вообще, сегодня мы отлично живем, потому что предыдущие поколения многое сделали. И мы на этих заготовках еще можем немного пожировать и потянуть время. Но рано или поздно рывок придется совершать. Я тут сторонник эволюции. Потому что последних два раза догоняющая модернизация в России сопровождалась колоссальным напряжением сил, массовой гибелью людей, миграциями населения и так далее. Надеюсь, в этот раз мы этого сумеем избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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