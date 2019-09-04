2019-09-04T14:14:30+03:00
В мире

В историческом центре Венеции запретили курение

Теперь туристам нужно найти специально оборудованное для этого место или использовать специальный гаджет
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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В Венеции собираются создать несколько зон, полностью свободных от куренияВ Венеции собираются создать несколько зон, полностью свободных от куренияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ну вот и курение практически приравнено к отправлению естественных потребностей, по крайней мере в исторической центральной части города Венеция.

Мэр этого итальянского города, съездивший недавно в Токио, был поражен тамошней чистотой воздуха. И тут же позаимствовал идею японцев отводить для курения специальные места, а за несанкционированное курение на улице штрафовать. При этом сам мэр любит выкурить сигару-другую, она постоянно у него в руке, когда он посещает стройки, заседания городского совета и даже встречи с жителями. Но ради экологии, чистоты воздуха и «соблюдения правил приличия» (цитата) он, по его словам, готов пожертвовать своей привычкой и ущемить себя. Теперь на легендарной площади Сан-Марко не расслабишься, усевшись с сигаретой. Все, кончилась эта романтичная эпоха.

В Венеции собираются создать несколько зон, полностью свободных от курения. В таких местах установят спецкабинки, эдакие закрытые переносные пепельницы, которые уже есть на венецианских пляжах.

- Мы должны проявлять уважение к своему здоровью и здоровью окружающих! - сказал он на заседании городского совета. - Муниципалитет также думает о предоставлении в качестве гаджета небольших специальных пластиковых пакетов курильщикам. Курильщики должны подойти к этому вопросу со всей ответственностью, ведь этот шаг поможет также в сохранении окружающей среды. Теперь нам нужно определить спонсоров для воплощения в жизнь этого начинания, но у нас все получится.

Из итальянской ассоциации производителей табака тут же пришел поддерживающий венецианского мэра ответ, что они с этим очень даже согласны, надо, мол, всенепременно уважать экологию, историю и место жительства, людей и их здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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