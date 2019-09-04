Бойцы Росгвардии удовлетворены озвученными в судах приговорами

Тверской суд Москвы признал бывшего сотрудника внутренних войск МВД России и бывшего машиниста столичной подземки Кирилла Жукова виновным в применении насилия к полицейским во время несанкционированной акции, которая прошла 27 июля.

Прокуратура просила приговорить Жукова к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд принял во внимание ходатайства адвокатов, которые говорили о прежних заслугах 28-летнего обвиняемого и дал ему три года исправительной колонии общего режима колонии.

"Нанес левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем, отчего сотрудник испытал боль", - прозвучало в приговоре суда.

Обвинение также отметило, что Жукова ранее уже привлекли к административной ответственности за участие в протестной акции в Москве. Он даже был оштрафован на 10 тысяч рублей, но это его не остановило.

Отметим, накануне были оглашены обвинительные приговоры за совершение аналогичных преступлений Владиславу Синице (5 лет за распространение угроз в отношении детей росгвардейцев), Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву (2 и 3 года за рукоприкладство и применение газового баллончика). Кстати, последний пришел на митинг с внушительным арсеналом: двумя ножами и молотком. Ожидает сейчас приговора Евгений Коваленко.

В судах обвиняемые сразу стали паиньками: Синица запел, что хотел своими постами предупредить Росгвардейцев об опасности, которая грозит их детям, Беглец просто падал и случайно потянул бойца за рукав, а Подкопаев распылил баллончик от испуга.

Проходят судебные слушания по уголовному делу в отношении Константина Котова, которому инкриминируется "неоднократная организация незаконного митинга", и Евгению Коваленко, который метал в бойцов Росгвардии урну. Для них обвинение требует по пять лет.

Кстати, с четверых человек (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок) следствие сняло все обвинения. Их вина не была доказана в ходе следствия. Перед ними извинились, и они покинули стены столичных СИЗО.

- В отношении остальных расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках, а также других фактов применения насилия в отношении представителей власти будет продолжаться, - отметили в СК России.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин

Приговора ждут волонтеры штаба Любови Соболь Сергей Фомин и студент ВШЭ Егор Жуков. Их по ходатайству общественности и следствия перевели из СИЗО под домашний арест. С Жукова сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, но предъявили иной состав – "за призывы к экстремистской деятельности в интернете".

Суд также арестовал на два месяца ранее задержанных за массовые беспорядки и насилие над полицией волонтеров Любови Соболь Никиту Чирцова и Алексея Миняйло.

В Росгвагдии выразили удовлетворение озвученными в судах приговорами.

- Пока приговоры не вступили в законную силу, у сторон есть все возможности для того, чтобы их обжаловать. Но пострадавшие бойцы Росгвардии удовлетворены озвученными в судах приговорами, и считают, что они полностью соответствуют тяжести совершенных преступлений. Эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости, - напомнил читателям "Комсомолки" основы римского права официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Отметим, что участники несанкционированных митингов решились на очередную акцию: собрались провести в поддержку родственников осужденных благотворительный аукцион.

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