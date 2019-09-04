2019-09-04T16:23:06+03:00
Звезды

47-летняя Елена Корикова невероятно похорошела после замужества

Актриса помолодела и выглядит абсолютно счастливой
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Подписчики поздравляли Елену Корикову со счастливым событием, желая ей счастья и всяческих благПодписчики поздравляли Елену Корикову со счастливым событием, желая ей счастья и всяческих благ
Изменить размер текста:

Елена Корикова долгое время оставалась завидной невестой. Миловидная блондинка в свои 47 лет прекрасно выглядит. Актриса может похвастаться прекрасной фигурой и отсутствием морщин на лице. Громом среди ясного неба стало известие, что звезда сериалов "Барышня-крестьянка" и "Бедня Настя" наконец-то обрела личное счастье. Она заявила, что с недавних пор у нее появился муж.

Подписчики поздравляли Елену Корикову со счастливым событием, желая ей счастья и всяческих благ. И, конечно же, интересовались, кто же тот сказочный принц, кому актриса отдала свое сердце. Однако актриса всячески оберегает свою личную жизнь от посторонних и о муже не распространяется. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью - сейчас она буквально расцвела.

korikova_officialkorikova_official
Сегодня почти завершили уборку дома
4571 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На одном из последних снимков, которым поделилась знаменитость, она предстает в шелковом коротком халате нежно голубой расцветки с белым рисунком. Елена сидит в подвесном кресле-коконе. Она выглядит заметно помолодевшей и улыбается.

В комментарии к снимку знаменитость рассказала о том, как проходит ее день. "Сегодня почти завершили уборку дома по методу Конмари, выбросили все, что не радовало", - сообщила Корикова, акцентируя внимание на том, что уборку она делала не одна.

Единственное с чем актриса не смогла расстаться - коллекция журналов по интерьеру. Дело в том, что сейчас Елена увлечена дизайном интерьеров. "Бесконечно что-то строю. Это мое хобби и, возможно, уже вторая работа. Поступают предложения о помощи в декорировании. Мои подруги уже выставляли свои фото в моем доме, не говоря, где это они, но было приятно читать восторженные отзывы: «Как у вас красиво!», так как все я делала сама с большой любовью", - похвасталась звезда.

Подписчики стали писать своей любимице приятные слова, радуясь ее счастью: "Судя по фото сразу видно, что у вас в душе любовь и покой! Будьте счастливы!", "Радости и счастья Вам, Леночка", "Какая вы молодец. Во всем талантлива! Очень красиво", "Какая вы хорошенькая и молоденькая", "Какое светлое фото, в прямом и переносном смысле, выглядите шикарно".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Безруков предложил «брать мзду» за проказ зарубежных фильмов в России
Топилин прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ
Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством
В США заявили о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Владимир Жириновский: Налоговая система ограничивает развитие экономики России
Мединский призвал россиян читать книги вместо просмотра телевизора
Утром твитты, вечером – кризис: Брокеры вычисли взаимосвязь между количеством постов Трампа и Фондовым рынком
Храп супруга довел женщину до госпитализации в реанимацию в Москве
Совфед РФ прокомментировал заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне
В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit
Мэр Тбилиси назвал неприемлемыми заявления об отказе от российских туристов
Электронную систему tax free начнут тестировать в аэропортах Москвы с 1 октября
Метеорологи рассказали, куда идет ураган «Дориан»
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант
Кабмин Украины одобрил увольнение мэра Киева Виталия Кличко
В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел ежемесячную доплату для пенсионеров
Патриарх Кирилл хочет развивать церковную благотворительность с помощью флешмобов
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах
Горит здание на вокзале в Сергиевом Посаде
Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
Поклонник игры «Кто хочет стать миллионером?» 16 лет тренировался и выиграл миллион евро
Лавров встретится с главой МИД Молдавии в Москве 11 сентября
"Это прорыв": Индия заказала у России оружие на 14,5 млрд долларов
Кирилл Жуков получил три года тюрьмы за нападение сотрудника ОМОН
Депутат раскритиковала позицию Орешкина по вопросу перехода на 4-х дневную неделю