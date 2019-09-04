47-летняя Елена Корикова невероятно похорошела после замужества

Елена Корикова долгое время оставалась завидной невестой. Миловидная блондинка в свои 47 лет прекрасно выглядит. Актриса может похвастаться прекрасной фигурой и отсутствием морщин на лице. Громом среди ясного неба стало известие, что звезда сериалов "Барышня-крестьянка" и "Бедня Настя" наконец-то обрела личное счастье. Она заявила, что с недавних пор у нее появился муж.

Подписчики поздравляли Елену Корикову со счастливым событием, желая ей счастья и всяческих благ. И, конечно же, интересовались, кто же тот сказочный принц, кому актриса отдала свое сердце. Однако актриса всячески оберегает свою личную жизнь от посторонних и о муже не распространяется. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью - сейчас она буквально расцвела.

korikova_official Сегодня почти завершили уборку дома

На одном из последних снимков, которым поделилась знаменитость, она предстает в шелковом коротком халате нежно голубой расцветки с белым рисунком. Елена сидит в подвесном кресле-коконе. Она выглядит заметно помолодевшей и улыбается.

В комментарии к снимку знаменитость рассказала о том, как проходит ее день. "Сегодня почти завершили уборку дома по методу Конмари, выбросили все, что не радовало", - сообщила Корикова, акцентируя внимание на том, что уборку она делала не одна.

Единственное с чем актриса не смогла расстаться - коллекция журналов по интерьеру. Дело в том, что сейчас Елена увлечена дизайном интерьеров. "Бесконечно что-то строю. Это мое хобби и, возможно, уже вторая работа. Поступают предложения о помощи в декорировании. Мои подруги уже выставляли свои фото в моем доме, не говоря, где это они, но было приятно читать восторженные отзывы: «Как у вас красиво!», так как все я делала сама с большой любовью", - похвасталась звезда.

Подписчики стали писать своей любимице приятные слова, радуясь ее счастью: "Судя по фото сразу видно, что у вас в душе любовь и покой! Будьте счастливы!", "Радости и счастья Вам, Леночка", "Какая вы молодец. Во всем талантлива! Очень красиво", "Какая вы хорошенькая и молоденькая", "Какое светлое фото, в прямом и переносном смысле, выглядите шикарно".