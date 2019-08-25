47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж

Елена Корикова наконец-то обрела личное счастье. У 47-летней звезды фильма "Барышня-крестьянка" появился муж и заветное обручальное колечко на безымянном пальчике. Судя по всему, свадьба состоялась несколько месяцев назад.

Елена Корикова не афиширует свою жизнь. Она крайне редко делится с поклонниками фотографиями в блоге. Иногда знаменитость публикует философские размышления. Буквально на днях подписчики Кориковой узнали, что она снова тайно вышла замуж.

Об этом рассказала сама Елена, не став при этом раскрывать никаких подробностей счастливого события. Все стало известно совершенно случайно. Актриса отвечала на комментарии подписчиков-мужчин. В какой-то момент Корикова красноречиво дала понять, что она не свободна. "Передам своему мужу!", - написала актриса в ответ на очередной комплимент.

korikova_official Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть!

Когда актриса вышла замуж и за кого, она не рассказывает. Корикова лишь заявляет, что сейчас она по-настоящему счастлива и довольна своей жизнью, за что благодарит небеса.

korikova_official Каждая женщина обязана проснуться бессовестно счастливой и выйти из дома нагло красивой!

"Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки... С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь и положительных, и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки и много еще чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом, такое счастье - просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! Спасибо Богу за все!".

Напомним, Елена Корикова считается одной из самых красивых актрис. Первым ее мужем был писатель Дмитрий Липскеров. От сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина Елена родила ребенка. Узнав о беременности актрисы, Дмитрий Рощин сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником. Со своим сыном Арсением бывший актер не общается. Отца мальчику заменил второй муж - Максим Осадчий. У актрисы с ним сохранились теплые отношения. Некоторое время назад она поздравляла Максима с днем рождения. У Кориковой был бурный роман с Сергеем Астаховым. А не так давно звезда признавалась, как некий влиятельный возлюбленный мстил ей. Обиженный ухажер на протяжении долгого времени портил ей карьеру.