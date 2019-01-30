Как живет Елена Корикова

46-летняя Елена Корикова, похоже, решилась на кардинальные перемены в жизни. В последнее время звезда сериала "Бедная Настя" и фильма "Барышня-крестьянка" увлеклась психологией.

"Пошла за новыми знаниями...", - так подписала одно из последних фото знаменитость. Она сфотографировала обложку книги "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели", автором которой стал доктор Джо Диспенза. Писатель считает, что мысли влияют на деятельность мозга, а соответственно и на жизнь в целом. Он рекомендует читателям метод медитации, которым можно овладеть в течение месяца. Подписчики актрисы забросали ее комплиментами, а некоторые из фолловеров сообщили, что тоже читали это произведение.

korikova_official Елена Корикова, похоже, решилась на кардинальные перемены в жизни

Недавно поклонники не узнали актрису на новом селфи, а ранее отметили, как она расцвела и похорошела. Cама актриса охотно общается с подписчиками. Она не раз говорила, что у нее в жизни было и плохое, и хорошее, и каждый момент жизни воспринимался как должное.

В последнее время Корикова не так много снимается. Одна из работ с ее участием - сериал "Шелест-2". И если у главной героини серала на экране происходит бурный роман с харизматичным полицейским, то в личной жизни самой Елены - полный штиль. Она не общается с прессой, не дает интервью.

Официально она была замужем один раз - за писателем Дмитрием Липскеровым. От сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина Елена родила ребенка. Узнав о беременности актрисы, Дмитрий Рощин сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником. Со своим сыном Арсением бывший актер не общается. Отца мальчику заменил Максим Осадчий. Некоторое время назад у артистки был бурный роман с Сергеем Астаховым.