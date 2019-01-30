2019-01-30T16:54:49+03:00
Звезды

Как живет Елена Корикова

Знаменитость - редкий гость столичных тусовок
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Елена Корикова, похоже, решилась на кардинальные перемены в жизниЕлена Корикова, похоже, решилась на кардинальные перемены в жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

46-летняя Елена Корикова, похоже, решилась на кардинальные перемены в жизни. В последнее время звезда сериала "Бедная Настя" и фильма "Барышня-крестьянка" увлеклась психологией.

"Пошла за новыми знаниями...", - так подписала одно из последних фото знаменитость. Она сфотографировала обложку книги "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели", автором которой стал доктор Джо Диспенза. Писатель считает, что мысли влияют на деятельность мозга, а соответственно и на жизнь в целом. Он рекомендует читателям метод медитации, которым можно овладеть в течение месяца. Подписчики актрисы забросали ее комплиментами, а некоторые из фолловеров сообщили, что тоже читали это произведение.

korikova_officialkorikova_official
Елена Корикова, похоже, решилась на кардинальные перемены в жизни
5270 отметок «Нравится»130 комментариевInstagram

Недавно поклонники не узнали актрису на новом селфи, а ранее отметили, как она расцвела и похорошела. Cама актриса охотно общается с подписчиками. Она не раз говорила, что у нее в жизни было и плохое, и хорошее, и каждый момент жизни воспринимался как должное.

В последнее время Корикова не так много снимается. Одна из работ с ее участием - сериал "Шелест-2". И если у главной героини серала на экране происходит бурный роман с харизматичным полицейским, то в личной жизни самой Елены - полный штиль. Она не общается с прессой, не дает интервью.

Официально она была замужем один раз - за писателем Дмитрием Липскеровым. От сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина Елена родила ребенка. Узнав о беременности актрисы, Дмитрий Рощин сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником. Со своим сыном Арсением бывший актер не общается. Отца мальчику заменил Максим Осадчий. Некоторое время назад у артистки был бурный роман с Сергеем Астаховым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стоимость нового автомобиля Lada впервые превысила миллион рублей
По делу Арашукова работают 200 следователей в 11 городах России
Детей медиков будут брать в детские сады вне очереди
Сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и запросил переводчика
МИД КНД: Союзничество России и Китая не направлено против третьих стран
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
Зонд NASA прислал на землю снимки астероида Бенну
Орешкин: от ограничений мировая экономика потеряла 0,5 трлн долларов
Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям
В Риге задержан мэр города Нил Ушаков
За прошлый год коммуналка подорожала на 7 процентов
Путин назвал Орешкина туристом после посещения им Давосского форума
Песков отреагировал на слова Порошенко о "холодном мире" с Россией
Антикоррупционное бюро Латвии провело обыски у мэра Риги
Полиция передала Русскому музею похищенную и найденную картину Куинджи
Лавров: западные спонсоры публично поощряют отказ оппозиции Венесуэлы от диалога
Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в ближайшие недели
Renault отзывает из России порядка 3,6 тысяч автомобилей
Школьникам предложили рассказывать о пионерах-героях