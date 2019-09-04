Эксперты рассказали, как договориться с женой, чтобы спокойно гонять в танчики

В редакцию «Комсомолки» поступил самый настоящий крик души от мужчины — как отстоять в семье свое право на час-другой в онлайн-играх? Такие ситуации не редкость! Камнем преткновения может стать абсолютно любое хобби, от рыбалки до нумизматики. Мы обратились к психологу и попросили рассказать, как вести себя в такой ситуации и выстраивать диалог со своей второй половиной.

«Начну с того, что «письмо в редакцию» не мой жанр. Если бы не одно «но» — я тут подумал, что проблема типа моей может быть и у других «братьев по оружию». Хороший совет как поступать в такой ситуации, очень бы пригодился.

Короче. Я женат. Уже 9 лет. Старшей дочери 8, сыну 5 с половиной. Зарабатываю достаточно. Денег хватает и на жизнь и на отдых. Но есть один момент. У меня нет права на хобби. А мне необходим всего час-другой свободного времени, чтобы я мог делать то, что нравится.

Я почти всю жизнь за компьютером, это и мой хлеб, как говориться, и мой отдых. Но «домашняя полиция» не дремлет: прихожу с работы, появляется минутка, я загружаю World of Tanks — и тут же слышен «вой сирены» и меня ловят, как какого-то жулика. Ёлки, я что совершил преступление? Дай мне выдохнуть, я целый день пилил этот чёртов проект и пришёл домой, чтобы расслабится!

Причем она обрабатывает меня психологически, просто прививает мне чувство вины: «Катюше надо помочь с уроками». Затем, заглянув в монитор и увидев «опять эти твои танки» так многозначительно добавляет: «Ты ведь все равно ничем не занят». И если вдруг рискну что-то возразить, тут же прилетает добивочка: тебе что важнее, танки или дети?

Однажды она узнала, что я купил себе танк. На день рождения. И черт меня дёрнул сказать ей про это. Мне потом икалось этим танком дольше, чем я на нём играл. Однажды так вообще договорилась: «Лучше б детям что-нибудь купил». Их игрушки не помещаются ни в какие коробки, дети затрудняются написать письмо Деду Морозу, потому что у них все есть! Жена обеспечена необходимым и достаточным, подарки дарю, цветы по поводу и без. Все в дом, все для семьи, где косяк?!

Короче, я серьезно не понимаю, чего она от меня хочет. Я не зависаю в барах, не напиваюсь в хлам, семью обеспечиваю. Неужели я не заслужил час времени, чтобы потратить его на себя, на свое хобби?!!! Выпустить пар, отключится. Этот вопрос я задавал ей много раз и в ответ получал: «Тебе кроме твоих танков больше ничего не нужно». Как мне до нее достучаться? Как сделать так, чтобы она меня наконец-то услышала?»

- Частый запрос в современных парах — «Как сделать, чтобы другой вел себя так, как нужно мне?», - рассказала психолог Ольга Лосич. - Речь идет про отсутствие личных границ, когда человек не отделяет партнера от себя: ему не интересны ни его потребности, ни желания, ему важно, чтобы партнер служил его личным интересам.

Ситуация в письме такая же: жена хочет, чтобы муж не играл в «Танки», потому что считает, что имеет право распоряжаться интересами мужа. Муж же хочет, чтобы жена отстала от него со своими требованиями и недовольствами. Оба хотят повлиять на волю своего партнера (что является нарушением границ) вместо того, чтобы управлять своими действиями.

Не нарушать чужие границы, чужое личное пространство – главное правило гармоничных отношений. Если его соблюдать, партнер будет сам вам постепенно открывать свои границы. Если не соблюдать – наоборот, будет закрывать даже то, что ранее было открыто. Это женам «танкистов» на заметку.

Основной вопрос автора — что бы это такое сказать жене, чтобы заставило ее не приставать к нему? Ему кажется, что он недостаточно хорошо изъясняется. Автор, ваша жена вас слышит, она же не глухая. Жену не интересуют танки. И, как ни парадоксально, жена имеет право не хотеть, чтобы муж играл и даже требовать от него этого. Она не обязана быть удобной для него.

Но это правило работает в обе стороны. Муж тоже не обязан быть удобным жене!

Причем в этом письме муж не особенно отличается от жены пренебрежением к чужим границам. Он хочет, чтобы супруга хотела того же, что и он, чтобы понимала его с полуслова. Спокойно выдерживать ее недовольство, сохраняя свою территорию (в данном примере «Танки»), он не может.

Что делать? Признать, что распоряжаться вы можете только собой. Супруг - отдельный человек со своими интересами и со своей волей. Признать — не значит подчиниться интересам партнера, в данной ситуации требованиям жены не тратить время на «Танки». Это значит - спокойно относиться к этим интересам. Она имеет право требовать, вы имеете право не подчиняться, если не считаете нужным. Достаточно один раз объяснить жене, что в вашей жизни будут еще и «Танки», кроме нее и детей. И объяснить — не значит получить ее одобрение и сопереживание вашим боям. Объяснить — это значит сообщить, что вам важно какое-то время для игры. Затем спросить у жены, что ей важно. И найти компромисс: например, играть в разное время, не каждый день, в общем, у кого что.

Самое главное — не оправдываться, не огрызаться и не атаковать в ответ. Тогда вы не выходите за свои границы, отвечаете только по делу, уверенно и спокойно. И как итог — не к чему прицепиться. Так вы сохраните свое личное пространство, и не будете провоцировать конфликт. Если вы будете последовательны в своих реакциях, то жене ничего не останется, кроме того, как признать в вас танкиста. А если еще после игры вы будете активно (не формально) включаться в семейные дела, то жена вас полюбит еще больше. Потому что перед ней будет смелый, уверенный и любящий танкист, а не вечно оправдывающийся, огрызающийся, закрытый подросток.

КАК ОТСТОЯТЬ СВОЕ ПРАВО НА ХОББИ. ИНСТРУКЦИЯ

Андрей Муравьёв, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ: Игра помогает снять стресс и преодолеть депрессию

- Сейчас в игре World of Tanks более 160 миллионов регистраций по всему миру. Нашим игрокам нравится побеждать в бою, прокачивать технику до последних уровней, продумывать тактику в зависимости от техники игры, получать награды и медали, быть в гуще событий во время боя, вести командную игру, ощущать превосходство над противником, погружаться в военно-историческую атмосферу, изучать историю и особенности техники, снимать стресс.

Игры помогают справляться со стрессом и преодолевать депрессию. Это один из способов получать позитивные эмоции. По данным исследования Университета Лондона, чем больше человек проводит времени в компьютерных играх, тем больше у него снижается уровень стресса. Игра – это отдых, и, как в любом отдыхе важно, чтобы отдых не превращался в праздность.

В целом, все беды человечества начинаются тогда, когда часть человечества пробует навязать другой части, как жить и что делать. В браке все то же самое. Уважайте потребности партнера, его увлечения, давайте ему время на самовосстановление, не старайтесь заставить, а старайтесь договориться. И жизнь будет окрашена в радостные тона!

Кстати, 15 сентября в Минске компания Wargaming, создатели «Танков, проводят «Wargaming Fest: День танкиста». Помимо игровых зон и сувениров, участников фестиваля ждут выступления групп «Крамбамбуля», «Вопли Видоплясова», «Звери», The Offspring, множество подарков! А специально для семейных «танкистов» на фестивале будут организованы конкурсы и другие активности для всех членов семьи. Так что, возможно, именно этот праздник станет шансом решить конфликты и обрести в своей второй половине еще и верную боевую подругу по «Танкам».