Машины скорой помощи приехали в Тулун

Генеральный директор фонда «Вольное Дело» Екатерина Никитина вручила ключи от новых автомобилей главному врачу Тулунской городской больницы Елене Гусевской и заведующему отделением скорой медицинской помощи Тулунской городской больницы Александру Назарову.

-Фонд не мог остаться равнодушным к беде, которая случилась в Иркутской области, и с момента трагедии сотрудничает с администрацией района, помогает пострадавшим от наводнения жителям, - сообщила Екатерина Никитина.

Новые автомобили сделаны на базе ГАЗели повышенной проходимости. Почему не иномарки, спросят диванные критики? Не столько потому, что Олег Дерипаска владеет активами Группы ГАЗ, сколько потому, что в условиях российской провинции, а значит, и бездорожья, именно наши машины способны проезжать там, где иномарки садятся на брюхо.

Спецавтомобили оснащены средствами радиосвязи и навигационными системами ГЛОНАСС и GPS. В машинах есть дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, шприцевые помпы для больных сахарным диабетом и акушерские наборы для принятия экстренных родов.

Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело»

СПРАВКА

«Вольное Дело» - благотворительный фонд, основанный предпринимателем Олегом Дерипаской. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает образование, науку и культуру. Среди известных проектов, которые он реализует или поддерживает - фестиваль «РобоФест», сотрудничество со Школой-студией МХАТ, Иркутский международный книжный фестиваль и Фанагорийская археологическая экспедиция.