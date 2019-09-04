2019-09-04T18:41:56+03:00
Общество

Машины скорой помощи приехали в Тулун

Фонд «Вольное Дело» передал пострадавшему от паводков Тулунскому району два спецавтомобиля
Антон БАЛУЕВ
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Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело»Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело»
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Генеральный директор фонда «Вольное Дело» Екатерина Никитина вручила ключи от новых автомобилей главному врачу Тулунской городской больницы Елене Гусевской и заведующему отделением скорой медицинской помощи Тулунской городской больницы Александру Назарову.

-Фонд не мог остаться равнодушным к беде, которая случилась в Иркутской области, и с момента трагедии сотрудничает с администрацией района, помогает пострадавшим от наводнения жителям, - сообщила Екатерина Никитина.

Новые автомобили сделаны на базе ГАЗели повышенной проходимости. Почему не иномарки, спросят диванные критики? Не столько потому, что Олег Дерипаска владеет активами Группы ГАЗ, сколько потому, что в условиях российской провинции, а значит, и бездорожья, именно наши машины способны проезжать там, где иномарки садятся на брюхо.

Спецавтомобили оснащены средствами радиосвязи и навигационными системами ГЛОНАСС и GPS. В машинах есть дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, шприцевые помпы для больных сахарным диабетом и акушерские наборы для принятия экстренных родов.

Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело»

СПРАВКА

«Вольное Дело» - благотворительный фонд, основанный предпринимателем Олегом Дерипаской. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает образование, науку и культуру. Среди известных проектов, которые он реализует или поддерживает - фестиваль «РобоФест», сотрудничество со Школой-студией МХАТ, Иркутский международный книжный фестиваль и Фанагорийская археологическая экспедиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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