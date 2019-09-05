Через месяц миллионам россиян откажут в новых кредитах

Кредитный аппетит у россиян разыгрался не на шутку. Общая задолженность превысила 16 триллионов рублей. Это сравнимо с доходами федерального бюджета. Быстрее всего растут кредиты наличными. За прошлый год их объем увеличился на четверть. И это пугает. В Минэкономразвития ждут массовых невозвратов, а в Центробанке вводят жесткие ограничения для банков.

НАДУВАЕТСЯ ПУЗЫРЬ

«Соотношение «платеж - доход» в среднем по стране составляет 44%. При этом у 15% заемщиков оно превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению жизни», - говорится в недавнем докладе Минэкономразвития.

Другими словами, средний российский заемщик отдает банкам половину своих доходов. А каждый седьмой - почти всю зарплату.

Кредитный аппетит у россиян разыгрался не на шутку. Общая задолженность превысила 16 триллионов рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты социальной проблемы, - говорит министр экономического развития Максим Орешкин.

Он одним из первых заикнулся, что россияне слишком уж подсели на кредиты. Для роста экономики это вроде бы неплохо. Люди берут деньги в долг, тратят их на товары и услуги. Но с кредитной нагрузкой главное - не переборщить. Отдавать-то кредиты надо. Такие пузыри схлопываются быстро и громко. Вспомните мировой кризис 2008 года.

Чтобы не дать пузырю надуться сильнее, в Центробанке решили действовать на опережение.

БАНКИ ЗАСТАВЯТ НЕ РАЗБРАСЫВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ

С 1 октября вступят в силу новые правила выдачи займов. Тотального запрета не будет. Но новые правила будут стимулировать банки чаще отказывать рискованным заемщикам.

Механизм прост. Он зависит от двух факторов: кредитной ставки и показателя долговой нагрузки (то самое соотношение «платеж - доход»). Чем выше процент и чем больше от зарплаты человек отдает банку, тем больше денег банк обязан перечислить в резервы. А это ему невыгодно. Ведь деньги, лежащие в резервах, дохода не приносят.

- Это сделано, чтобы банки не так охотно давали кредиты рискованным заемщикам, - констатирует Тимур Аитов, банковский эксперт. - Возникают большие риски, что люди не вернут деньги и произойдет коллапс. Банки на кредитах зарабатывают, поэтому они мало смотрят в будущее. А новые правила ЦБ будут стимулировать их действовать осторожнее. К примеру, банкам будет выгоднее выдать несколько кредитов гражданам без непогашенных займов, чем одному, но с долгами под завязку.

На днях ВЦИОМ опубликовал очередной опрос. Выяснилось, что 33% заемщиков испытывали трудности с выплатой кредитов. При этом 45% считают, что сложности возникнут и в будущем. Неуверенных граждан стало на четверть больше, поясняют социологи. Это тревожный звоночек.

СТАВКИ ОПУСТЯТ, НО ПЛАВНО

Никаких дополнительных документов заемщикам предоставлять не нужно. Все как обычно: справка 2-НДФЛ, подтверждающая официальный доход. Все остальные расчеты банк сделает сам. В том числе запросит ваше кредитное прошлое и настоящее в бюро кредитных историй.

- Получить кредит будет сложнее, - констатирует Тимур Аитов. - Банк будет отгонять сложных клиентов, как назойливых мух.

Похожая мера работает с начала года. В январе ЦБ ввел повышенные коэффициенты для ипотечных заемщиков, которые вносят минимальный первоначальный взнос - от 10 до 20%. Доля таких жилищных займов снизилась с 43 до 37%. Скорее всего, банки стали отказывать только самым рискованным заемщикам.

В самую сложную ситуацию могут попасть те, у кого слишком большая кредитная нагрузка - свыше 70 - 80%. Новый заем им вряд ли дадут.

В США и Европе люди спокойно живут с кредитами на сотни тысяч долларов. Но там они платят банкам 1 - 3% годовых. А в России - 10 - 20%. Это серьезно увеличивает ежемесячный платеж и общую переплату. Чтобы снизить нагрузку, власти должны уменьшить ключевую ставку. От нее пляшут ставки в банках.

- В ближайшие год-два Центробанку необходимо активнее снижать ключевую ставку. Инфляция уже достаточно низкая - в этом году она опустится до 3,8%, а в следующем планируется на уровне 3%, - прогнозирует Максим Орешкин.

В ЦБ уже говорили, что планируют снижать ключевую ставку. Но предпочитают делать это плавно. Сейчас она составляет 7,25% годовых. В ближайший год может снизиться на 1%. До европейских величин будет еще далеко. Но хоть какое-то облегчение.

КОНКРЕТНО

Как работают коэффициенты риска

К примеру, банк выдает 100 рублей под 10% годовых самому осторожному заемщику (чей платеж меньше 30% от доходов). Параллельно он должен отправить еще 30 рублей в резервы. Эти деньги - страховка. На тот случай, если заемщик вдруг не сможет платить.

А дальше почти геометрическая прогрессия. Если выдать те же 100 рублей уже под 35% годовых человеку, который будет отдавать банку больше 80% от зарплаты, в резервы придется отправить 500 рублей, то есть в пять раз больше суммы долга. По сути, это запретительная мера.