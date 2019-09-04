2019-09-04T17:03:44+03:00
Телевизор

Жанна Бадоева встретилась с живой богиней и была шокирована

Судьба самых красивых девочек Непала расстроила телеведущую до слез
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Бадоева со съемочной группой побывала в гостях у бывшей богиниБадоева со съемочной группой побывала в гостях у бывшей богиниФото: Первый канал
Изменить размер текста:

Пока другие наслаждались отпуском, Жанна Бадоева неустанно трудилась над новыми выпусками программы «Жизнь других». Особенно впечатлила ведущую поездка в Непал, где она встретилась с живой богиней.

«Маленькая девчушка с красным глазом, нарисованным на лбу, сидит на троне в душном и мрачном зале дворца. Она – живая богиня Кумари, – рассказывает Бадоева. - Целый день к ней идут люди, несут дары, целуют ноги. Девочке нельзя ходить по земле, чтобы не оскверниться, поэтому всюду ее носят на руках. Она живет во дворце в одиночестве, ей прислуживают жрецы. И это в XXI веке!».

Жанна было нестерпимо жаль малышку, которая проводит детство без подружек, без родителей. В материнском порыве ей хотелось обнять девочку, но это запрещено: иностранцы не имеют права дотрагиваться до богини.

Богиня Кумари - это, если можно так выразиться, «выборная должность». Богиню выбирают из трехлетних девочек - самых, по мнению непальцев, красивых, не имеющих изъянов на теле, чей гороскоп совпадает с гороскопом страны и др. Прошедших отбор девочек запирают на ночь среди… трупов домашних животных, к ним врываются люди в масках и пугают — в итоге только самая смелая получит титул богини Кумари. Девочку содержат в грязноватом помещении во дворце в Катманду, но ничему не обучают: она ведь и так богиня. Так продолжается до достижения пубертата — в 11-12 лет ее возвращают родителям и платят пожизненную пенсию.

Жанна Бадоева встретилась с живой богиней и была шокирована Фото: Первый канал

Жанна Бадоева встретилась с живой богиней и была шокированаФото: Первый канал

Бадоева со съемочной группой побывала в гостях у бывшей богини: девочка не выходит из дома, дни напролет молча сидит в своей кровати, надев красное платье «принцессы» и не понимает самых простых вопросов. «Чудовищная традиция!» - заключает Жанна.

Новый сезон программы «Жизнь других» начнется 8 сентября. Первый выпуск будет посвящен мирной Женеве, где Жанна удостоилась чести запустить знаменитый фонтан на Женевском озере. Леденящую историю непальских богинь Бадоева расскажет в одном из последующих выпусков.

Первый канал. «Жизнь других». По воскресеньям 8 сентября с 10.15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подрыв или угроза независимости Украины": Страны ЕС согласовали продление на полгода антироссийских санкций
Глава Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой по телефону сирийский вопрос
Безруков предложил «брать мзду» за проказ зарубежных фильмов в России
Топилин прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ
Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством
В США заявили о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Владимир Жириновский: Налоговая система ограничивает развитие экономики России
Мединский призвал россиян читать книги вместо просмотра телевизора
Утром твитты, вечером – кризис: Брокеры вычисли взаимосвязь между количеством постов Трампа и Фондовым рынком
Храп супруга довел женщину до госпитализации в реанимацию в Москве
Совфед РФ прокомментировал заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне
В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit
Мэр Тбилиси назвал неприемлемыми заявления об отказе от российских туристов
Электронную систему tax free начнут тестировать в аэропортах Москвы с 1 октября
Метеорологи рассказали, куда идет ураган «Дориан»
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант
Кабмин Украины одобрил увольнение мэра Киева Виталия Кличко
В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел ежемесячную доплату для пенсионеров
Патриарх Кирилл хочет развивать церковную благотворительность с помощью флешмобов
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах
Горит здание на вокзале в Сергиевом Посаде
Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
Поклонник игры «Кто хочет стать миллионером?» 16 лет тренировался и выиграл миллион евро
Лавров встретится с главой МИД Молдавии в Москве 11 сентября
"Это прорыв": Индия заказала у России оружие на 14,5 млрд долларов
Кирилл Жуков получил три года тюрьмы за нападение сотрудника ОМОН
Депутат раскритиковала позицию Орешкина по вопросу перехода на 4-х дневную неделю