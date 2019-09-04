Жанна Бадоева встретилась с живой богиней и была шокирована

Пока другие наслаждались отпуском, Жанна Бадоева неустанно трудилась над новыми выпусками программы «Жизнь других». Особенно впечатлила ведущую поездка в Непал, где она встретилась с живой богиней.

«Маленькая девчушка с красным глазом, нарисованным на лбу, сидит на троне в душном и мрачном зале дворца. Она – живая богиня Кумари, – рассказывает Бадоева. - Целый день к ней идут люди, несут дары, целуют ноги. Девочке нельзя ходить по земле, чтобы не оскверниться, поэтому всюду ее носят на руках. Она живет во дворце в одиночестве, ей прислуживают жрецы. И это в XXI веке!».

Жанна было нестерпимо жаль малышку, которая проводит детство без подружек, без родителей. В материнском порыве ей хотелось обнять девочку, но это запрещено: иностранцы не имеют права дотрагиваться до богини.

Богиня Кумари - это, если можно так выразиться, «выборная должность». Богиню выбирают из трехлетних девочек - самых, по мнению непальцев, красивых, не имеющих изъянов на теле, чей гороскоп совпадает с гороскопом страны и др. Прошедших отбор девочек запирают на ночь среди… трупов домашних животных, к ним врываются люди в масках и пугают — в итоге только самая смелая получит титул богини Кумари. Девочку содержат в грязноватом помещении во дворце в Катманду, но ничему не обучают: она ведь и так богиня. Так продолжается до достижения пубертата — в 11-12 лет ее возвращают родителям и платят пожизненную пенсию.

Жанна Бадоева встретилась с живой богиней и была шокированаФото: Первый канал

Бадоева со съемочной группой побывала в гостях у бывшей богини: девочка не выходит из дома, дни напролет молча сидит в своей кровати, надев красное платье «принцессы» и не понимает самых простых вопросов. «Чудовищная традиция!» - заключает Жанна.

Новый сезон программы «Жизнь других» начнется 8 сентября. Первый выпуск будет посвящен мирной Женеве, где Жанна удостоилась чести запустить знаменитый фонтан на Женевском озере. Леденящую историю непальских богинь Бадоева расскажет в одном из последующих выпусков.

Первый канал. «Жизнь других». По воскресеньям 8 сентября с 10.15.