На карте нелегальных архангельских свалок появились первые цели

Инвестор экотехнопарка «Шиес» составляет интерактивную карту нелегальных свалок Поморья, чтобы в перспективе мусор с них был вывезен, а причиненный вред природе - устранен.

Можно сказать, карта народная: на официальном сайте экотехнопарка «Шиес» shies.ru

любой пользователь может не только посмотреть, где расположены кучи разнообразного мусора, но и сообщить известные ему координаты свалки.

Связь между жителями региона и инвестором экотехнопарка «Шиес» наладилась: обеспокоенные проблемами утилизации мусора люди охотно откликнулись на призыв «Технопарка» и начали присылать координаты свалок, подлежащих ликвидации и рекультивации.

Первыми на карте появились свалки вокруг областного центра. А недавно была выявлена нелегальная свалка у села Холмогоры, что в 65 километрах от Архангельска. Авторы проекта рассчитывают на дальнейшее взаимодействие с жителями области, которые помогут объективно отразить ситуацию в регионе.

Проблемных точек на карте может оказаться много. Кроме печально знаменитой северодвинской свалки, которая регулярно горит и душит ядовитым дымом несколько городских районов, в области полно не менее опасных объектов. Там может оказаться и ртуть из разбитых градусников, и токсичные соединения, и радиоизотопы из промышленных приборов, и биологические отходы, угрожающие распространением инфекций.

Например, весной текущего года у города Вельск съемочная группа телеканала Russia Today обнаружила сразу несколько нелегальных свалок. Никем не контролируемые отходы тлеют, наполняя вонью воздух вокруг себя на сотни метров. Похожая картина в Няндомском, Плесецком, Шенкурском, Красноборском, Приморском, Пинежском, Ленском, Устьянском районах области.

По данным экспертов, две трети архангельских свалок представляют собой нелегальные объекты, которые эксплуатируются без соблюдения предписанных законодательством требований. А вот мощностей легальных полигонов явно не хватает, да и срок лицензий довольно короток. Например, мусорный полигон в Архангельске забит отходами на 83%, и при всех усилиях владельцев его хватит еще лет на пять.

Близка к критической ситуация и в других районах. В Урдоме, например, из шести свалок официальные лицензии имеют только две. Причем по внешнему виду они никак не отличаются от нелегальных – такие же горы отходов возле леса.

Поэтому инвестор экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» и решил внести посильную помощь в ликвидацию нелегальных помоек, запустив масштабную программу обратной связи. В ее рамках рассказывается о современных технологиях мусорной отрасли, экологических нормах и требованиях, а теперь вот еще и создавая интерактивную карту незаконных свалок.

Налаженный диалог свидетельствует о том, что инициатива «Технопарка» очень нужна жителям Поморья. Только за летний период от них поступило более 300 обращений по актуальным вопросам экологической повестки. Люди просят, например, открыть дополнительный информационный центр в Котласе, потому что до уже работающих представительств в Яренске и на Шиесе добираться далеко.

Опыт совместной борьбы за экологию внушает надежду, что Архангельская область сможет справиться со своими «дикими свалками», и что совместными усилиями хрупкую северную природу удастся сберечь для последующих поколений россиян. А заниматься этим нужно уже сейчас.