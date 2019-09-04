Владимир Машков: «Я решил себя добить - выпущу несколько театральных блокбастеров»

В среду, 4 сентября, прошел традиционный сбор труппы, но репетиции новых постановок давно идут полным ходом.

Худрук театра и директор школы Олега Табакова Владимир Машков рассказал о планах на сезон, поздравил юбиляров и сообщил, что отныне театр и школа - единое целое. А потому будет «взаимопроникновение» артистов, спектаклей, преподавателей.

Посвящение в студенты школы под лозунгом «Храните и будьте хранимы» прошло в традиции, которую ввёл в прошлом году Машков. "В этих сосудах лежат "атомы Солнца", - объявил Машков. Когда-то драматург Виктор Розов заметил, что артист Олег Табаков так легок и талантлив на сцене, как будто проглотил «атом Солнца». - Под номерами скрываются имена великих актеров, которые ушли от нас. Они теперь небожители. Оттуда, сверху, они нам помогают. Они хранители профессии, мастерства".

Владимир МашковФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После этого первокурсники актерской школы тянули шарики как в лотерее «Спортлото» и на экране появлялись портреты великих актёров: Лидии Сухаревской, Юрия Богатырева, Георгия Жжёнова, Аллы Тарасовой, Анатолия Солоницына, Ии Саввиной, Василия Качалова, Нонны Мордюковой, Анатолия Папанова, Веры Комиссаржевской, Василия Шукшина, Ольги Андровской, Павла Луспекаева, Веры Холодной, Александра Абдулова… В финале появился портрет главного хранителя, а так же учителя и создателя «Табакерки» Олега Табакова.

Серебряными значками за 10 лет работы в театре наградили актрис Розу Хайруллину и Анну Чиповскую. Машков поздравил летних юбиляров Михаила Хомяков и Ольгу Блок-Маримскую. Сообщил, что в этом году у сотрудников театра появилось 17 детей – цифра для «Табакерки» символичная: 17 августа день рождения Табакова.

- Олег Павлович хотел, чтобы школа была на ходу: чем раньше студент выйдет на профессиональную сцену, тем для него лучше, - сообщил Машков. - В этом сезоне мы выпустим спектакль «Старший сын», который будет ставить артист Сергей Беляев со студентами 4-го курса. Выйдет инсценировка рассказа «Мысль» Леонида Андреева.

3-й курс выпустит «Билокси Блюз» «нашу любимую коммерческую пьесу» Нила Саймона в постановке актера Михаила Хомякова. К 75-летию Победы актер Виталий Егоров поставит спектакль «Василий Теркин» по произведениям Александра Твардовского.

Ну а две сцены театра Олега Табакова откроют дверь «театральным блокбастерам».

В ноябре – премьера спектакля «Ревизор» в постановке Сергея Газарова, сценография - Александра Боровского. Я тоже в этом спектакле выхожу, деваться некуда, буду играть Городничего. И это не все. Я решил физически себя добить. На нашей исторической сцене на улице Чаплыгина буду ставить спектакль «Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мэрилин Монро». Это пьеса британского актера, сценариста, режиссера Терри Джонсон, по жанру - комедия относительности.

В театре Олега Табакова открылся 34-ый сезонФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Еще будет спектакль «А. Н.О.» по пьесе Агаты Кристи «10 маленьких индейцев». Не путайте с «Десятью негритятами». Пьеса лихая, интересный актерский состав. Художником на спектакле будет прославленный скульптор Александр Рукавишников. Это его первая работа в театре. Художник по костюмам - Валентин Юдашкин, у которого недавно состоялся театральный дебют (речь идет о спектакле «Моя прекрасная леди», костюмы к которому шил Юдашкин – Ред.). Есть ещё ряд задумок, которые пока в разработке. О них расскажем позже.

8 сентября в День города мы приглашаем всех желающих на наше выступление на Хохловской площади.