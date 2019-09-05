Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!

ПРАВКИ СТАЛИНА

- Почему ваш дед стал символом Гражданской?

- Мне не нравится, когда его называют легендой, мифическим героем. Да, о нем слагали песни и стихи — причем даже белогвардейские офицеры: «Вышел он из боя, встряхнул бурку, из нее пули посыпались». Аллегория — о том что пули его не брали. А « Гулял по Уралу Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой» - это сочинила Анка-пулеметчица, прототипом которой была Мария Попова, а музыка-то к песне - народная!

- Но именно фильм «Чапаев» сыграл огромную роль в создании легенды?

- Фильм Васильевых гениальный. Права на него купили китайцы. Он входит в сотню лучших картин мирового кинематографа. Потому что он правдиво передал характер деда, которого гениально исполнил Борис Бабочкин.

- Почему Сталин так часто смотрел этот фильм — еще до выхода на экраны?

- Он понимал, что этот фильм ляжет в основу воспитания советской молодежи. Какие поправки он внес? Решил, что нужен образ женщины — так появилась женская роль, которой не было в сценарии. Так возникла Анка-пулеметчица.

Татьяна Чапаева. Фото: Личный архив

- Сталин настаивал на романтической линии?

- Не столько романтику привнести, сколько для отражения роли женщины в победе в Гражданской войне! Анка — образ собирательный, но в основе все же судьба Марии Поповой. Она потом получила боевой орден, закончила университет, работала в Германии в разведке, была знакома со знаменитой Александрой Коллантай.

- Но реальной Поповой рядом с Чапаевым в трагический день 5 сентября 1919-го не было?

- Не было, это вымысел художественный.

100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АННА ИЛИ МАРИЯ?

- Жену Фурманова звали Анна — в честь нее киношную пулеметчицу назвали?

- По ее имени или нет — значения не имеет. А Фурманову о чем еще было писать — что у него в жизни было что-то более значительное, чем встреча с Чапаевым? Он конечно в романе нафантазировал — но все равно ему спасибо. А отношения их напряженно складывались с первого же дня — когда Фурманов приехал, Чапаев зашел в их избу, увидел, что в углу кто-то спит. «Это кто?» - спросил Чапаев. Тот ответил, что это его жена, она будет вести художественную самодеятельность, и дед был взбешен: «Я же приказал — никаких жен к офицерам! Чтоб духу ее здесь не было!».

Ну понимаете, это же повод для всяких… Когда бабы собираются — тут уже не до войны.

А Фурманов говорил про кружок, для которого его жена привезла тучу всякой театральной требухи, декорации, инструменты. А подвод для раненых и провианта не хватало. Они ругались по этому поводу с дедом страшно.

- С Чапаевым в день его смерти 100 лет назад не было рядом любимой женщины…

- С моей бабушкой Пелагеей, которая родила Василию Ивановичу двух сыновей и дочь, Чапаев расстался. Он приехал ко вдове своего погибшего в Карпатах товарища, которому обещал не бросить его семью. Детей предложил забрать с собой, а вдова, которую тоже звали Пелагея, была сметливая. Предложила и ее взять тоже, обещала и его детей обиходить. Чапаев не хотел, а та ему: клятву погибшему товарищу не выполнишь! Он ее взял с детьми, но брак не регистрировал и не любил никогда. Она была некрасива, но вероятно, имела другие достоинства.

Чапаев (1) в своей дивизии в Уфе с перевязкой после ранения. Под его правой рукой Исаев (Петька - 2). Рядом комиссар дивизии Дмитрий Фурманов (3).Фото: ТАСС

ГДЕ БЫЛ ПЕТЬКА?

- И ординарца Петька не бился с начдивом вместе на берегу Урала?

- Петр Исаев на крутом уральском берегу был. Когда пришли наши, то комполка, Иван Кутяков, который потом чапаевскую дивизию возглавил, увидел на берегу порубленные тела. И по определенным признаком узнал Исаева — Петьку. Ординарцем Чапаева он не был, был начальником связи. Ходили легенды, что он выжил, три могилы его показывали — но все это чушь.

- Петька дружил с вашим дедом?

- Не было большой дружбы. Исаев чувствовал субординацию. И с комиссаром, Фурмановым, который потом книгу напишет, у Василия Ивановича тоже сложные были отношения.

- Почему ваш папа, Александр Васильевич Чапаев, когда в 70-х писал книгу об отце, не утверждал четко, что тот утонул у Урале?

- Папа написал, что Василий Иванович, видимо, утонул. Но остались живы свидетели, которые с дедом вместе переплывали Урал. Есть те, кто его на сорванных воротах пытались переправить на другой берег. И были те, кто позже говорил, что умер от ран на том берегу, где его и похоронили.

- Но легенды ходили, что Чапаев и не утонул, и не умер от потери крови, а выжил.

- Легенды такие ходили и после Гражданской, и даже после Великой Отечественной. Я помню как нам пришло письмо с Урала, и отец прямо рванул туда, в Чебаркуль. Вернулся жутко расстроенный: «Конечно, это не он». Всем хотелось приложиться к этой истории. Отец успел застать в живых тех бойцов, кто тогда Урал смог переплыть.

Реальная Анка, Мария Попова, с мужем Иваном.Фото: wikimedia.org

КНИГИ И СЕРИАЛЫ

- Вы читали книгу «Чапаев», которая вышла недавно в серии ЖЗЛ?

- Не читала и не хочу, там все неправда. Обидно, что в такой серьезной серии вышла такая.

- Когда вышел сериал Володарского «Страсти по Чапаю», вы обиделись?

- Я с Володарским вместе работала на одной картине, у нас были прекрасные отношения! Но ни к одному из родственников Чапаева он не обратился. Вероятно, хотел все сделать по-своему. Фильм ужасный — это вина режиссера.

- Когда он писал сценарий — вы знали об этом, или когда съемки шли?

- Знала, что такая работа шла, но никак причастна не была. Книгу Володарского — да, купила. И поняла, что он будет по ней делать сценарий. И по книге уже было видно, что это баланда какая-то. Анна Стешенко, писавшая сценарий к «Чапаеву», жуть написала — но режиссеры Васильевы фильм спасли, как и актер Бабочкин. И я надеялась, что попадется хороший режиссер - и новый фильм получится, но из декольте не вскакивала, предлагая свои услуги.

Киношный Василий Иваныч в исполнении Бориса Бабочкина (справа). Сравните, насколько похож! Легендарная сцена с картошкой...Фото: ТАСС

ОТЦЫ И ДЕТИ

- Ваша племянница Евгения в своих исследованиях считает, что Василий Иванович мог погибнуть из-за предательства, чуть ли не на самом верху — на уровне Троцкого.

- Это бред сивой кобылы. Дочь Чапаева Клавдия, моя тетка родная, всегда хотела быть на виду. В отличие от моего отца, больших заслуг у нее не было. Вот и выдумывала все подряд, они с отцом моим ссорились из-за вранья этого. Сплетни всякие собирала.

Но был эпизод, когда дед вышел из окружения и был в Николаеве, туда прибыл Троцкий. Он хотел деда арестовать, но бойцы встали стеной. Троцкий в итоге поблагодарил Чапаева и подарил ему свои золотые часы. Чапаев всегда делал по своему и всегда выигрывал. У него был талант. За что начальство его не любило. Только Фрунзе его ценил — когда Уфу брали, оба были ранены. Лошадей под ними убили.

- Одна из легенд гласит, что Чапаев верхом не очень-то любил — больше на машине или на тачанке...

- Да Чапаев решающий бой под Уфой верхом провел!

- Что должны знать современные школьники о Чапаеве?

- Что это был человек с очень сильно энергетикой. Ей подчинялись, за нею шли. Она никуда не делась — она как сгусток где-то находится, этот сгусток плазменный. Дед и в жизни был крут - и там остается крутым. И он когда нибудь рубанет меж облаков по тем, кто изменили присяге.

Он был поцелован господом-богом в темечко. Он сам про себя не знал, про свои таланты. Он однажды в течение суток провел три боя с превосходящим противником и вышел победителем. В другой раз полтора месяца выживал в окружении, траву ели и коней павших.

- За семейным столом деда вспоминали?

- Никогда не было в семье его навязчивого культа — каждый в себе нес это тихо, молча и преданно.

Петька из фильма похож на своего героя. А вот киношная красавица Анка мало напоминает реальную Машу-пулеметчицу.Фото: РИА Новости

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

Борис РОЖНОВ: Вопросы о гибели Чапаева не закрыты

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Историк-краевед пытался выяснить, утонул ли легендарный красный командир, переплывая Урал под пулеметными очередями белоказаков, или остался жив?

ЛЕТЧИКИ — НЕ ПРЕДАВАЛИ?

- У Чапаевской 25-й дивизии был свой авиаотряд из 4 аэропланов - летчики все к белым перелетели и предали легендарного начдива?

- Историки авиации Кондратьев и Хайруллин написали книжку «Авиация гражданской войны». Они зацепили и 26-й авиаотряд, приданный чапаевской дивизии. Правнучка Чапаева Евгения писала, что летчик Слатковский получил от белых деньги. Серьезные историки к этому отнеслись скептически. Есть документ от одного из комиссаров, выпускавшего газету, Ренца, который говорит, что два аэроплана отправили на быках, когда дивизия отступала. По его версии, один самолет перелетел к белым. У Кутякова, который сменил Чапаева на посту начдива — версия, что все 4 самолета перелетели.

- Будь летчики преданы Чапаеву, они бы его предупредили, что белые идут на Лбищенск, где был сам Василий Иванович и его штаб?

- Могли. Не предупредили. Но они могли и не заметить передвижения белоказаков в камышах. Был ли злой умысел у авиаторов или нет? Начальник артиллерии Хлебников в книге «Легендарные чапаевцы» говорит - они были честные. Приводит примеры, что один из них был ранен. Но вот один летчик — Железнов — все же улетел в белым. В фильме Васильевых «Чапаев» летчиков нет вообще. Там все время носится кавалерийская ватага. Белые захватили у чапаевцев 5 автомобилей — про них в фильме тоже ничего.

Вторая жена Чапаева Пелагея Камишкерцева (справа) и его уже взрослые дети от первой: Александр, Клавдия, Аркадий. Семейная жизнь комдива была крайне запутанной...Фото: wikimedia.org

КАЗАКИ НЕДОЛЮБЛИВАЛИ?

- Рейд белых по захвату штаба Чапаева был продуман хорошо?

- Хорошо то хорошо, но рисковали белоказаки сильно. Хлебников пишет «мы все думали, что измена была».

- Казачье население Лбищенска сочувствовало не Чапаеву, а белым?

- Ну да, хотя большого значения это и не имело. Если бы не застали врасплох, чапаевцы могли там сколько угодно держаться. У белых была задача пробиться к центру, где был склад боеприпасов. Как была организована охрана? Хлебников говорит, что были заставы из курсантов школ. Но кто-то снял охранение. Кто? Не ясно до сих пор.

- Чапаева могли легко предать, потому что его дивизия зверствовала в тех краях?

- Кто больше зверствовал, красные или белые — это надо посмотреть.

СВИДЕТЕЛИ — ЗА БУГРОМ?

- Кто все-таки действительно видел, как Чапаев переправлялся через Урал — были живые свидетели?

- Екатерина Скворцова. Она видела, как Чапаев был на берегу Урала. 5 сентября 1919 года она была тяжело ранена, находилась в плену, позже все время работала в органах. А вообще был список людей, которые через Урал смогли переправиться. Кстати, оборону Чапаев какую то смог организовать - еще в городе, не на берегу. А вот утонул ли он при переправе — главный вопрос.

- Версий несколько: от кинематографической (она же каноническая)— утонул, переплывая Урал, до белоказачьей — был убит при захвате в городе Лбищенске, зарублен шашками.

- Я привожу письма, которые пришли из Венгрии в начале 60-х — у Чапаева в дивизии были красные венгры и сербы. Общее, в чем свидетели сходятся - Чапаев был ранен сначала в руку, потом в живот. Сам бы он Урал не переплыл. Его, вероятно, на плоту переправляли.

- Кто?

- Ну, похоже, как раз венгры и серб. Старший сын Чапаева Александр потом напишет в таком ключе, что был тяжело раненный начштаба Новиков, а последний путь отца неизвестен. Погибли все. Свидетелей не осталось. Труп Чапаева не был обнаружен. Сложилось мнение, что жизнь прервалась в бурных водах Урала.

А когда позже возникли венгр и серб, которые будто бы переправляли Чапаева, они в письмах своих путаться начали.

- Но тело Чапаева тогда никто не нашел?

- Нет. Урал там петляет - его бы течение вынесло на отмель. Венгры говорили, что руками закопали его на берегу и камышами закрыли, чтобы никто не нашел.

- А версия о том, что белые смогли захватить Чапаева в плен?

- Об этом бы сохранились конкретные документы, свидетельства. Но ничего такого нет. А один из солдат, который смог переплыть Урал, позже нашел семью Чапаева и сказал, что начдив погиб в Урале. Да и летчик Железнов, который улетел к белым, тоже говорит, что утонул.

...а это он с первой женой, которую продолжал любить. Фото сделано во время отпуска. Идет Первая мировая, трое детей в этом браке уже родились.Фото: РИА Новости

ТВОРЦЫ ЛЕГЕНДЫ

- Родственники изучали историю Чапаеева и его гибели, но их мнения тоже разнятся...

- Внук Чапаева мне рассказывал, что, когда он был подростком, в доме на Соколе у дочери Чапаева (его мамы, Клавдии) собирались чапаевцы. И коноводил всем этим Хлебников . И вот один раз, когда все выпили и разошлись не в меру, Хлебников вдруг как хлопнет кулаком по столу. Все замолчали. И сказал: «Партии надо, чтоб было вот так - значит, было так». Имея ввиду, что начдив погиб, переправляясь через Урал.

- Ординарец Чапаева, Петька (Петр Исаев) погиб вместе с Василием Ивановичем?

- Считается, что он погиб в тот же день, 5 сентября. Он возглавлял парторганизацию. Но переправлялся ли он вместе с Чапаевым — ни одного такого свидетельства нет. А версию о том, что он остался жив и через месяц застрелился я изучал - но ее не подтверждает никто.

- Анки-пулеметчицы из фильма в реальности с Чапаевым в день его гибели тоже не было?

- Это собирательный образ. По настоящему такая пулеметчица была у Буденного. Я общался с Зинаидой, дочерью санитарки Марии Поповой, которая была в чапаевской дивизии и якобы рукой ствол пулемета направляла, как в фильме. Ну и про жену комиссара Фурманова Анну тоже говорили, что Чапаев был в нее влюблен, из-за чего у начдива с комиссаром были скандалы. Но Поповой, например, 5 сентября вообще не было в Лбищенске, как и самого Фурманова с женой.

- Комиссия по обстоятельствам гибели Чапаева была?

- Она должна была быть! Но важно не это, а то, где заключение комиссии, которая вела следствие по факту гибели Чапаева?

- Почему Сталин придавал такое значение фигуре Чапаева, много раз смотрел этот фильм?

- Ему нужна была такая легенда о таком командире из народа. Но вообще легенду создал еще роман Фурманова. Книга в 20-е и 30-е годы была очень популярна. Кстати, Фурманов в художественное произведение внес многие документальные вещи. Как например, про бой под Янайском 8 сентября, когда чапаевской дивизии мог конец прийти.

- Фрунзе участвовал в создании легенды о Чапаеве?

- При взятии Уфы они были ранены почти в одно время. Взятие Уфы во многом заслуга чапаевской дивизии. Орден он получил как раз за Уфу. Потом развернули на Уральский фронт

Были и другие харизматичные командиры, вроде комбрига Плясункова. Когда чапаевскую дивизию уже после его гибели отправили на польский фронта, там бунт возник —и тогда Плясункова отмазывал Фрунзе.

- Как Чапаев относился к казакам?

- В дивизии Чапаева казаки были, но не много. Были трения: казачество, в основном, в полозу белых было настроено. Чапаевых их недолюбливал — из-за них сестра его погибла.

В 1920-м, когда на Урале казаки сложили оружие, из них сформировали полк в состав 25-й дивизии, которая брала Чернобыль, освободила Киев. А на польском фронте они поубивали комиссаров и перешли на сторону поляков.

- Возвращаясь к главному — гибель Чапаева это результат предательства?

- Сомневаюсь. Есть телефонограммы из штаба 4-й армии, которому подчинялась 25-я дивизия: смотрите на фланговые проходы со стороны Кушума . Там расстояния между полками и бригадами было в десятки километров. Фронт на 200 километров был разнесен. По соседству была 50-я дивизия, которая фланги должна была прикрывать.

При том Иван Кутяков, который сменил Чапаева на посту начдива, говорит, что кто-то снял охранение.

- Чапаева и позже искали?

- В 60-е годы были экспедиции на Урал — с водолазами искали в месте переправы. Был гидролог, были металлоискатели. Говорили про изменение русла Урала, про подтапливание берега.

Итог — не нашли ничего...