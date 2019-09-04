«В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь» – эти слова знаменитой песни Пахмутовой, Гребенникова и Добронравова про улетающий вдаль самолет как нельзя точно характеризуют ситуацию с поездками в Киренский район Иркутской области и обратно, ведь Киренск – это город-остров на реке Лене, который еще называют северной Венецией.

Поезда сюда не ходят. Ближайшая станция – более чем в 250 километрах. Летом при большом желании можно добраться сложными путями по воде. Путешествие из областного центра – города Иркутска – на машине или автобусе по частично убитой дороге может занять 18 – 20 часов. А самолетом – всего 1 час 40 минут. Но эта авианиточка, связывающая Киренск с Большой землей, может оборваться. Взлетно-посадочная полоса в городе вся в заплатках, причем латают ее, что называется, всем миром. Люди и предприятия уже скидывались на ремонт кто сколько может.

– Сегодня взлетно-посадочная полоса находится в федеральной собственности и отдельно от аэропорта. ФГУП «Киренское авиационное предприятие» уже 12 лет в стадии банкротства и одновременно в аренде. В 2015 году по предписанию Росавиации ВПП могла быть закрыта из-за аварийного состояния, но мы отремонтировали ее на народные и спонсорские деньги, – рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин уверен, что аэропорт северного города необходимо включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России» на 2018 – 2024 годы

В 2014 году в Киренском районе был зарегистрирован благотворительный фонд «Благодать», деятельность которого направлена на развитие территории. Все, кто хочет способствовать этому развитию, направляют в фонд деньги. Так, в 2015 году с помощью «Благодати» часть асфальтового покрытия ВПП заменили.

Помимо предприятий и организаций, компаний, входящих в Ассоциацию лесопромышленников «Русский лес», а также ООО «Транснефть-Восток», в ремонт вложились обычные жители. К примеру, бюджетники перечислили на это свой однодневный заработок. Всего на ремонт ушло 14 млн рублей. С подрядчиком за проделанную работу рассчитывались три года – вплоть до 2018-го.

Однако одним ямочным ремонтом здесь, конечно, не обойтись, а капитального не было с 1942 года.

Распоряжение выделить участок под строительство аэродрома поступило в район 16 октября 1941 года. Работы велись вручную: лопатами, ломами, кирками. Из техники были лишь трактор и две машины. На объекте в две смены трудились до 700 человек. Колхозы выделяли до 100 лошадей для перевозки гравия. И к 18 июня 1942 года вчерне были готовы ВПП длиной почти 1 км и шириной 60 м, рулежные дорожки и якорные стоянки. Также были построены служебные здания и радиостанция. А 7 октября 1942 года был дан старт сверхсекретному проекту

«Алсиб». По воздушной трассе Аляска – Сибирь перегоняли самолеты, полученные в США по ленд-лизу. Эти самолеты внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Кстати, к 75-й годовщине Победы в Киренске установят памятник боевым машинам и летчикам, погибшим на маршруте Аляска – Сибирь.

– Если бы не «Алсиб», у нас вообще бы взлетно-посадочной полосы не было. Но она есть и за прошедшие 77 лет серьезно износилась. Мы хотим обратить внимание на этот объект не только как на стратегически важный, но и как на исторический, – отметил Кирилл Свистелин.

С просьбой спасти аэропорт Киренска администрация района уже направляла письма не только в Минтранс РФ, но и в Русское географическое общество, президентом которого является Сергей Шойгу. В итоге Росавиация обратилась в правительство Иркутской области на предмет согласования перечня аэропортов, которые должны войти в программу по развитию транспортной системы России на 2018 – 2024 годы.

К слову, в 2016 году мероприятия по реконструкции аэропорта Киренска из такой программы исключили.

Помимо проблемной взлетно-посадочной полосы, есть еще один острый вопрос, связанный с авиасообщением. Билет из Иркутска в Киренск стоит более 10 тысяч рублей. Это в один конец – за 1 час 40 минут в воздухе.

Примечательно, что рейсы в ряд других северных территорий Иркутской области субсидируются. Почему Киренский район не вошел в их число, остается неясным. Несмотря на высокую стоимость, все билеты разбирают за две недели до рейса. При этом самолеты летают почти каждый день.

7 октября 1942 года был дан старт сверхсекретному проекту «Алсиб». По воздушной трассе Аляска – Сибирь перегоняли самолеты, полученные в США по ленд-лизу. Эти самолеты внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне

– Важно, чтобы билет на самолет из Иркутска в северные территории стоил не 11 – 13 тысяч, а 5 тысяч, – подчеркнул Кирилл Свистелин. – Все жители должны иметь возможность бывать в областном центре. После школы многие выпускники поступают в иркутские вузы. Малоимущие граждане, многодетные семьи и пенсионеры должны без проблем добираться в областные медучреждения. Север должен жить! А транспортная доступность позволит ему стать ближе к другим территориям.

Сейчас в стране реализуется масштабный проект по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», который затронет и Киренский район. В эту территорию приедут работать более 3,5 тысячи человек. Объемы перевозок людей и грузов увеличатся кратно.

– Киренский район богат лесом, нефтью и газом. На его территории и рядом работают предприятия, которые занимаются добычей этих ресурсов. Но проблемы транспортной доступности могут перечеркнуть все планы дальнейшего экономического развития, – заявил глава муниципалитета.

В настоящее время северный район, которому в этом году в рамках современной истории исполнилось 90 лет, развивается вполне успешно. Здесь строят школы и спортивные комплексы, на условиях социального партнерства обновили музей и благоустроили сквер. Тот же фонд «Благодать», с помощью которого ремонтировали ВПП, оплачивает проезд спортсменов и творческих коллективов для участия в соревнованиях и конкурсах, проводимых в Иркутске. При этом опять-таки всплывает проблема авиасообщения.

Сегодня аэропорт Киренска обслуживает перевозки пассажиров и грузов на местных воздушных линиях, в том числе в населенные пункты других районов области, обслуживает чартерные рейсы.

Аэропорт необходимо включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России» на 2018 – 2024 годы. Это позволит качественно улучшить жизнь в этом северном уголке страны.