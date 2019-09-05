Состоялась презентация образовательного пособия «Лунная одиссея 2.0»

На форуме «Город образования – 2019» представили образовательный комплект «Лунная одиссея 2.0» - робототехническое пособие про покорение ближнего космоса. В основе комплекта — космическая и лунная программы России.

Проект научит школьников современным технологиям и инжинирингу. Педагогам он поможет поддерживать и развивать интерес детей к наукам с раннего возраста, обучать базовым понятиям и инструментам, необходимым для решения реальных инженерных задач и изучения робототехники в школе.

Директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин рассказал о ряде особенностей, которые позволят успешно внедрить «Лунную одиссею» в учебный процесс:

— «Сама платформа обладает рядом уникальным преимуществ. Она доступна и быстро осваивается — это большой плюс. Во-вторых, она тиражируема и может использоваться в разных форматах основного и дополнительного образования. В-третьих, она основана на технологической экспертизе и реальных программах. Четвертое — имеет возможность междисциплинарных связей с другими предметами, которые не очевидны, когда мы просто берем этот конструктор в руки».

Задания комплекта направлены на решение задач, с которыми сталкиваются космонавты: от подготовки ракеты-носителя до строительства лунной базы. Все детали комплекта, такие как ракета-носитель «Ангара», лунный посадочный модуль, корабль «Федерация» и другие элементы, максимально приближены к прототипам. Сначала обучающиеся выполняют тренировочные задания, а затем применяют полученные знания при выполнении открытых проектов.

Заместитель генерального директора Издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» Андрей Крылов остановился на методических аспектах разработки и применения пособия:

— «Хочу отметить, что именно в робототехнике интеграция разных компетенций учащихся достигает максимальной концентрации. Здесь, с одной стороны, мы видим опору на фундаментальные знания по предметам естественно-научного цикла, с другой стороны, это мощный мотивационный аспект, который привлекает детей: мы старались составить такие задания, чтобы, выполняя определенный алгоритм или составляя программу, ребенок мог попасть в ситуацию успеха».

«Лунная одиссея 2.0» дополнена учебными и методическими материалами для организации учебной деятельности в основной школе (модуль «Робототехника» в составе предмета «Технология»). В комплект входит программа, рассчитанная на 5 лет обучения — с 5-го по 9-й класс. В основе работы с ним лежит STEM-подход, объединяющий естественнонаучное, технологическое, инженерное и математическое образование. Теоретической части в программе отдано 40%, практической — 60%.

Российский космонавт Александр Лазуткин прокомментировал возможности нового образовательного пособия, а также ответил на вопросы о профессии:

— «Главное – чтобы проект понравился детям. Если понравится, то мы достигли своей цели, такой проект будет развивать интерес к различным отраслям знания. Популярность профессии космонавта сейчас ниже, но, когда начинаешь рассказывать о ней, у детей глаза загораются».

После завершения презентации состоялся интерактивный мастер-класс, где все желающие могли опробовать пособие на практике, а также получить консультацию по особенностям использования комплекса в учебном процессе.

«Лунная одиссея 2.0» разработана для внедрения в столичную систему образования. Учебно-методические материалы комплекта уже появились в библиотеке «Московской электронной школы». Специально для МЭШ подготовлены электронные пособия с полными наборами материалов для проведения межпредметных уроков (физики, информатики, математики, географии и др.) в основной школе.