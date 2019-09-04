Вице-президент ГК «Антей» Сергей Скляр: Мы решили жарить иваси - получилось неожиданно вкусно!

Сардина иваси вернулась в Россию всего три года назад. Но лишь недавно на полках магазинов стали появляться вкусные и необычные пресервы разных вкусов из этой рыбы. За дело взялась группа компаний «Антей», которая уверена, что за этой замечательной рыбой будущее – как в области здорового питания, так и в плане разнообразия вкусов и способов приготовления. Если исторически ею в нашей стране торговали только в жестяных банках в рассоле, то сейчас ассортимент резко расширился. Компания намеревается выпускать филе иваси для жарки и вяленые палочки из него. Об этом в мобильной студии «Комсомольской правды» рассказал вице-президент группы компаний «Антей» Сергей Скляр.

ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

– Сергей, группа компаний «Антей» не только ловит рыбу, но также занимается ее переработкой и продажей. Многоступенчатая работа с выловленной в океане продукцией для нашей страны достаточно уникальна. Зачем это компании?

– Стараемся отвечать за качество нашего продукта. Именно поэтому выстраиваем холдинг так, чтобы держать под контролем весь цикл – от вылова и переработки до реализации в сети.

– Вы – единственный производитель, который сумел представить на форуме сельдь иваси в новом формате пресервов, в различных заливках, в виде подкопченных тушек. Получилось вкусно. Кто автор идеи?

– Идея родилась сама собой – ее нам подсказали и торговые сети, и потребители. Первоначально компания следовала историческому рецепту. Иваси раньше продавались только в жестяной банке в рассоле. Но вкусовые предпочтения меняются, время меняется, стандарты меняются. От нас требовались более длительные сроки хранения, чтобы представить потребителю более широкую линейку продукции. И мы пришли к идее делать иваси в масле, а не в солевой заливке. В этом случае сроки хранения рыбы увеличиваются до 90 суток. Мы попробовали и, честно говоря, были сами поражены полученным результатом.

А дальше наш коллектив и акционеры решили продолжить эксперименты с иваси. Мы ее подкоптили – получилось замечательно! Сейчас пробуем ее вялить. И тоже получается весьма неплохо; в ближайшее время выведем новый продукт на рынок. Самое интересное – мы решили ее пожарить. Оказалось, что и это очень вкусно! Хотя стереотип, что селедку не жарят, долго существовал в нашем коллективе и не давал подступиться к таким экспериментам.

– Новые виды продукции нас тоже ждут?

– Конечно! Мы разработали для иваси технологию вяления. Оказалось, что вкус этой рыбы совершенно фантастически раскрывается в этом виде. Правда, вялить нужно не целые тушки, а тонкие полоски филе. По вкусу мало с чем можно сравнить…

– Какую роль в вашем производстве вы отводите упаковке? Ведь по одежке, как говорится, встречают…

– Мы стараемся предложить покупателю как привычную, традиционную упаковку, так и современную, удобную в использовании, технологичную, отвечающую запросам сегодняшнего дня. К примеру, наши пресервы мы выпускаем в специальных прозрачных стаканчиках с дополнительной пластиковой крышкой. Из такого стакана можно легко слить заливку, не испачкав рук, а также убрать оставшуюся часть продукта в холодильник, плотно закрыв этой крышкой. Скоро у нас появится еще ряд новых типов упаковки. Надеемся, к концу года обновление линейки упаковочных решений завершится и покупатель сможет оценить удобство новых видов упаковки.

– Зачем компания проводит ребрендинг?

– В настоящее время наша продукция активно выходит на рынок. Мы хотим создать для потребителя более комфортную упаковку. Пересмотреть цветовую гамму. Хотим, чтобы упаковка была ярче, чтобы она выделялась на полке. Провели большую работу с потребителями, определили для себя новый цвет. Хотим акцентировать внимание покупателя, что продукцию производит компания «Антей», которая сама занимается и добычей, и переработкой сырья.

На рыбопромышленном форуме шеф-повар ГК «Антей» Сергей Синицын готовил блюда из легендарной сардины иваси

ПРОИЗВОДСТВО В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ

– Куда еще «поплывут» «Иваси» производства группы компаний «Антей» после форума?

– Ведем переговоры с «Лентой». Надеемся, что там появится не только один вид нашей продукции, но и более широкая линейка. Планируем увеличение продаж во все регионы России. Уже открыты торговые представительства в Казани, Самаре. Планируем организацию небольших производств в городах-миллионниках, чтобы сардина была представлена в свежем виде в более широкой географии по территории всей страны.

– Как вам это удастся?

– По Транссибирской магистрали доставим рыбу в города-миллионники, расположенные на пути следования грузовых поездов. В мегаполисах будем выгружать продукцию. Всего из единожды замороженного сырья будем производить качественный товар. Попытаемся удовлетворить спрос покупателей.

– У вашей компании достаточно широкий список объектов промысла. Расскажите о других видах продукции.

– Мы акцентируем свою деятельность в основном на вылове краба. Это достаточно дорогой промысел. Продукт экспортный. Тем не менее компания готовит крабовые пресервы, которые производим на нашем заводе в Москве. Продукция была представлена широко в московских торговых сетях. Сегодня мы проводим модернизацию завода, закупаем новое оборудование. После того как закончим все работы к сентябрю, мы возобновим производство и продажу этой продукции.

СПРАВКА

Группа компаний «Антей» – это одна из крупнейших российских компаний на Дальнем Востоке по добыче и переработке краба и рыбы. Уже более 10 лет группа компаний производит и доставляет крабовую продукцию, а также уловы в живом виде в Китай, Южную Корею, Японию. А также прививает вкус к полезному и вкусному продукту отечественному потребителю за пределами Дальнего Востока. С 2010 года «Антей» осваивает новые районы промысла открытой части Мирового океана, а также представляет Россию на промысле клыкача в морях Антарктиды.