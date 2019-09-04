Владимир Мединский: Тот, кто читает книги, управляет теми, кто смотрит телевизор!

Разговор получился тяжелым. В рабочий полдень в павильоне ВДНХ людно, как на колхозном рынке перед праздниками. Сбежавшие с работы книголюбы притиснули министра к прилавку. Начали с горьких мифов. Оказывается, в России книжных магазинов на душу населения меньше, чем в Сараево и Дубровнике. Но нашлась и хорошая новость.

- Мы до сих пор считаемся самой читающей нацией! - заявил Мединский. И объяснил этот странный парадокс: - Как только книжные магазины были приватизированы, они сразу же закрылись, кроме двух сетей. И отдельных магазинов, где собственники настолько любят книги, что сохранили их продажу. В рыночной экономике книжный магазин просто не может конкурировать с продуктовым. Именно поэтому Министерством культуры внесено предложение о льготах для магазинов, занимающихся продажей книг и сувениров. Надеюсь, граждане самой читающей страны в мире будут иметь место, где эти книги купить.

Оказывается, Владимир Мединский представлял на ярмарке новый учебник для школьного дополнительного образования: «Военная история России. Главное». Чем он отличается от других, министр знал четко:

- Учебник должен быть интересным. Ребенок после него должен пойти в музей или в библиотеку. Или, наоборот, посмотрев кино, залезть в учебник посмотреть: «А, вот как оно было!»

Этот учебник, уже разошедшийся по московским школам, одобрил и Президент России.

- Еще шесть лет назад Путин заметил, что «нам не хватает книги, которая бы глубоко раскрывала военную историю России». Вот пример. Что у нас школьник знает о стрельцах? - спросил министр. Зрители замялись.

- Да несколько строчек там в учебнике, и то в контексте стрелецкого бунта.

«Мало», - кто-то из праздных книголюбов четко сказал за моей спиной, как бы подталкивая министра развить мысль.

- Это было войско нового типа! Это были русские мушкетеры. Профессионалы. Это была первая в мире армия, которая носила единую военную форму, у каждого стрелецкого полка был свой цвет мундира. И придумал это Иван Грозный…

- Зачем сейчас бумажные книги? - спросил кто-то из журналистов.

Мединский был готов к вопросу:

- Я всегда говорил студентам - те, кто читает книги, управляет теми, кто смотрит телевизор.

- Какие вы последние книги прочитали? - спросили Мединского. В наше время этот вопрос может прозвучать унизительно. Человек начинает потеть, вспоминая школьную программу по литературе… Но это был не тот случай:

- Ефремова, «Лезвие бритвы», читал в студенчестве и посчитал ее очень занудной. А теперь понял, что она очень современная. И еще - книга для развлечения - российское фэнтези, философское.

Фраза о признании фэнтези философским, несколько скандализировала собравшихся. Министр переключился на историю и слегка побичевал скучные учебные пособия:

- Я хочу напомнить ученым-буквоедам, что слово «профессор» примерно переводится как «проповедник». Профессор - тот, кто несет знания людям, он не ученый, он популяризатор. И наша задача такая же. История должна быть набором интересных историй.

- Может, исторические комиксы? - робко предложила юная девушка с сиреневой головой:

- Комиксы? - отрезал Мединский. - Они, как жвачка, - не еда! Это для тех, кто не умеет читать. Убожество!