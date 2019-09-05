2019-09-05T09:43:15+03:00
Экономика

Книги, фильмы и песни, которые заставят вас влюбиться в Дальний Восток

Они помогут вам узнать много интересного об этом удивительном крае
Сергей ЧЕРНЫХ
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ЧИТАТЬ

«Остров Сахалин», Антон Чехов

Антон Павлович называл книгу «жестким арестантским халатом» в своем «беллетристическом гардеробе». И еще: «Сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации».

«В горах Сихотэ-Алиня», Владимир Арсеньев

Автор в 1902 – 1910 годах побывал в нескольких экспедициях по Дальнему Востоку. Книга – приключенческий роман, сделанный из дневника писателя и исследователя.

«Разгром», Александр Фадеев

Гражданская война в Уссурийском крае. Партизанский отряд пытается выбраться из окружения.

«Самые красивые корабли», Юрий Рытхэу

Две повести – о судьбе трех поколений чукотской семьи и о жизни эскимосского поселка.

«Правый руль», Василий Авченко

О том, как в 90-е японские автомобили захватили Дальний Восток.

«Мой Восток. Книга странствий. Книга 1», Илья Лагутенко

Фронтмен группы «Мумий Тролль» – о детстве во Владивостоке.

«Амур-батюшка», Николай Задорнов

Автор – отец сатирика Михаила Задорнова – рассказывает о жизни крестьян-переселенцев в 60-е ? 70-е годы XIX века в Приамурье.

«Камчатка, которую я люблю», Игорь Шпиленок

Автор – один из лучших фотографов России. Он специализируется на съемках природы.

«Пегий пес, бегущий краем моря», Чингиз Айтматов

О жизни нивхов острова Сахалин. Десятилетний мальчик с отцом, дядей и старейшиной рода впервые выходит в море – эдакая инициация во взрослую жизнь. И тут шторм...

«Мыс Гамова», Юрий Шарапов

Увлекательный детектив, действие которого разворачивается на юге Приморского края. Удивительно, что писатель в своей повести предсказал события лета

2011 года, когда акулы атаковали приморское побережье.

1. «Территория» 2. «Начальник Чукотки» 3. «Как я провел этим летом» 4. «Дерсу Узала»

1. «Территория» 2. «Начальник Чукотки» 3. «Как я провел этим летом» 4. «Дерсу Узала»

СМОТРЕТЬ

- «Территория», Александр Мельник, 2014

Фильм о том, как добывали золото в Советском Союзе. Поселок Певек, Колыма.

- «Начальник Чукотки», Виталий Мельников, 1966

Фильм о том, как в 1922 году ревкомовский комиссар Алексей Глазков наводит советский порядок на непокорной Чукотке, считается комедией. Получил приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика».

- «Даурия», Виктор Трегубович, 1972

По мотивам одноименного романа Константина Седых о судьбах забайкальских казаков в Первую мировую, революцию и Гражданскую войну. Подробнее – в разделе «10 книг».

- «Дерсу Узала», Акира Куросава, 1975

Фильм основан на романах писателя и путешественника Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».

Премия «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

- «Медведи Камчатки. Начало жизни», Владислав Гришин, Ирина Журавлева, 2018

Документальный репортаж о жизни двух медведиц и их детенышей.

- «Как я провел этим летом», Алексей Попогребский, 2010

Практикант приехал на глухую чукотскую метеостанцию и лично увидел, как останавливается время. Главный герой – чукотские пейзажи. Три награды Берлинского кинофестиваля.

- «Транссибирский экспресс», Эльдор Уразбаев, 1977

Приключенческий фильм. Самый удачный из трилогии о чекисте Чадьярове.

- «Злой дух Ямбуя», Борис Бунеев, 1977

По повести Григория Федосеева о геодезической экспедиции в Хабаровском крае. В районе горы Ямбул пропадают участники экспедиции. Во всем винят эвенкийского духа. Мистика, приключения, детектив. Лидер кинопроката 1978 года и обладатель премии Джека Лондона за лучший художественный фильм на французском кинофестивале.

- «Сто радостей, или Книга великих открытий», Ярослав Лупий, 1981

Снят по произведениям Виталия Бианки.

Гуманизм, любовь к тайге.

- «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне», Алексей Вахрушев, 2011

Документальный фильм о старом оленеводе Вуквукае, живущем в Чаунской тундре.

1. Илья Лагутенко, «Мумий Тролль» 2. Владимир Высоцкий 3. Группа «Телевизор»

1. Илья Лагутенко, «Мумий Тролль» 2. Владимир Высоцкий 3. Группа «Телевизор»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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