Книги, фильмы и песни, которые заставят вас влюбиться в Дальний Восток
ЧИТАТЬ
«Остров Сахалин», Антон Чехов
Антон Павлович называл книгу «жестким арестантским халатом» в своем «беллетристическом гардеробе». И еще: «Сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации».
«В горах Сихотэ-Алиня», Владимир Арсеньев
Автор в 1902 – 1910 годах побывал в нескольких экспедициях по Дальнему Востоку. Книга – приключенческий роман, сделанный из дневника писателя и исследователя.
«Разгром», Александр Фадеев
Гражданская война в Уссурийском крае. Партизанский отряд пытается выбраться из окружения.
«Самые красивые корабли», Юрий Рытхэу
Две повести – о судьбе трех поколений чукотской семьи и о жизни эскимосского поселка.
«Правый руль», Василий Авченко
О том, как в 90-е японские автомобили захватили Дальний Восток.
«Мой Восток. Книга странствий. Книга 1», Илья Лагутенко
Фронтмен группы «Мумий Тролль» – о детстве во Владивостоке.
«Амур-батюшка», Николай Задорнов
Автор – отец сатирика Михаила Задорнова – рассказывает о жизни крестьян-переселенцев в 60-е ? 70-е годы XIX века в Приамурье.
«Камчатка, которую я люблю», Игорь Шпиленок
Автор – один из лучших фотографов России. Он специализируется на съемках природы.
«Пегий пес, бегущий краем моря», Чингиз Айтматов
О жизни нивхов острова Сахалин. Десятилетний мальчик с отцом, дядей и старейшиной рода впервые выходит в море – эдакая инициация во взрослую жизнь. И тут шторм...
«Мыс Гамова», Юрий Шарапов
Увлекательный детектив, действие которого разворачивается на юге Приморского края. Удивительно, что писатель в своей повести предсказал события лета
2011 года, когда акулы атаковали приморское побережье.
1. «Территория» 2. «Начальник Чукотки» 3. «Как я провел этим летом» 4. «Дерсу Узала»
СМОТРЕТЬ
- «Территория», Александр Мельник, 2014
Фильм о том, как добывали золото в Советском Союзе. Поселок Певек, Колыма.
- «Начальник Чукотки», Виталий Мельников, 1966
Фильм о том, как в 1922 году ревкомовский комиссар Алексей Глазков наводит советский порядок на непокорной Чукотке, считается комедией. Получил приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика».
- «Даурия», Виктор Трегубович, 1972
По мотивам одноименного романа Константина Седых о судьбах забайкальских казаков в Первую мировую, революцию и Гражданскую войну. Подробнее – в разделе «10 книг».
- «Дерсу Узала», Акира Куросава, 1975
Фильм основан на романах писателя и путешественника Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».
Премия «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
- «Медведи Камчатки. Начало жизни», Владислав Гришин, Ирина Журавлева, 2018
Документальный репортаж о жизни двух медведиц и их детенышей.
- «Как я провел этим летом», Алексей Попогребский, 2010
Практикант приехал на глухую чукотскую метеостанцию и лично увидел, как останавливается время. Главный герой – чукотские пейзажи. Три награды Берлинского кинофестиваля.
- «Транссибирский экспресс», Эльдор Уразбаев, 1977
Приключенческий фильм. Самый удачный из трилогии о чекисте Чадьярове.
- «Злой дух Ямбуя», Борис Бунеев, 1977
По повести Григория Федосеева о геодезической экспедиции в Хабаровском крае. В районе горы Ямбул пропадают участники экспедиции. Во всем винят эвенкийского духа. Мистика, приключения, детектив. Лидер кинопроката 1978 года и обладатель премии Джека Лондона за лучший художественный фильм на французском кинофестивале.
- «Сто радостей, или Книга великих открытий», Ярослав Лупий, 1981
Снят по произведениям Виталия Бианки.
Гуманизм, любовь к тайге.
- «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне», Алексей Вахрушев, 2011
Документальный фильм о старом оленеводе Вуквукае, живущем в Чаунской тундре.
1. Илья Лагутенко, «Мумий Тролль» 2. Владимир Высоцкий 3. Группа «Телевизор»
РЕКОМЕНДУЕМ
Книги, выпущенные Издательским домом «Комсомольская правда»
Альбом «Реки Дальнего Востока – колыбель тихоокеанских лососей»
Серия «Географическая энциклопедия»:
- «Шантарские острова»,
- «Охотское море»,
- «Джугджур»,
- «Курильские острова».
Серия «Первопроходцы Дальнего Востока» – об исследователях Иване Москвитине, Григории Федосееве, Владимире Арсеньеве.
Эти и другие книги, выпущенные Издательским домом «Комсомольская правда», вы можете купить в интернет-магазине shop.kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»