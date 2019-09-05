Российская «Тесла» под землей

– Мы как предприятие горнорудного дивизиона «Росатома» реализуем проект освоения Павловского свинцово-цинкового месторождения в Арктике. Но поговорить я хочу о другом проекте – из области высокотехнологичного машиностроения: об аккумуляторных погрузочно-доставочных машинах. Они используются для работ по проходке, добыче руды и строительства туннелей. В июне этого года в Краснокаменске (Забайкальский край) появилось новое предприятие – «АРМЗ Горные машины», основная задача которого – разработка новых технологий, а также локализация современного горного оборудования, не имеющего аналогов в России.

– Электрификация транспорта – это дань моде?

– Аккумуляторные машины покоряют не только дороги: в Китае спущено первое аккумуляторное грузовое судно, в Голландии – крупные электробаржи, в Скандинавии – паромы на батареях, а в Британии – самолеты.

С 2010 года средняя цена на литийионные аккумуляторные батареи упала почти с 1000 долларов до 250 – 300 долларов за киловатт в час в 2018 году. Прогнозируется, что к 2030 году цена снизится до 73 долларов, так как компании наподобие Tesla увеличивают производство батарей на крупных заводах, оптимизируют конструкцию аккумуляторных батарей и совершенствуют химические технологии. Добыча полезных ископаемых становится все сложнее, требуя нестандартных решений и нового, высокотехнологичного оборудования.

С 2019 года мы одни из первых в мире начали производить и использовать аккумуляторные погрузочно-доставочные машины при подземном способе добычи урана. Они уже применяются на глубине более 1 километра для погрузки и перемещения отбитой и разрыхленной горной массы. С 2020 года мы полностью отказываемся от импортных аккумуляторных погрузочно-доставочных машин в пользу своих, тем самым реализуя программу импортозамещения.

Игорь Семенов – исполнительный директор «Первой горнорудной компании»

– В чем преимущества техники?

– В сравнении с дизельными аналогами аккумуляторные погрузочно-доставочные машины окупаются за 2 – 3 года. Их преимущества в снижении эксплуатационных затрат и расходов на топливо – более чем в 4 раза по сравнению с дизельным аналогом. Значительно снижается стоимость владения техники – за счет уменьшения количества регулярного сервисного обслуживания, уменьшения расходных материалов, уменьшения затрат на капремонт двигателя, увеличения срока эксплуатации двигателя. Также снижаются общие затраты по руднику – за счет снижения требований к вентиляции и отсутствия необходимости доставки ГСМ. Мы применяем LiFePo4 (литий-железо-фосфатные) батареи, срок службы которых – более 4 тысяч циклов зарядов по 4 часа. Замена происходит за 20 минут в условиях мастерской. Таким образом мы получаем современное, экологически чистое производство. Снижение уровня шума и загазованности в рабочей среде выработки позволяет повысить комфортность условий работы и сократить влияние вредных факторов на здоровье сотрудников. Также мы снизили воздействие на окружающую среду не только в производственном цикле, но и в логистике.

– А перспективы?

– Проект рассчитан на обеспечение предприятий сырьевого комплекса горнорудного дивизиона «Росатома» с дальнейшим выходом на рынок СНГ и выполнение сторонних заказов. В июле этого года мы продемонстрировали первый образец импортозамещающей аккумуляторной машины горнодобывающим предприятиям Дальнего Востока на отраслевой выставке в Хабаровске. Интерес был колоссальный. Наше конкурентное преимущество – мы можем испытывать произведенную технику в урановых рудниках: от недропользователя для недропользователя.