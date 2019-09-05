Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков после расставания с Джоли

Брэд Питт накануне выхода на экраны своего нового фильма «К звездам» рассказал, как проходили съемки картины. В интервью New York Times 55-летний актер поведал, как он боролся с алкоголизмом после расставания с женой Анджелиной Джоли, и как нелегко ему дался развод.

По словам Питта, съемки космического блокбастера «К звездам» начались тогда, когда в его личной жизни все было плохо — он переживал трудные времена. Брэд признается, что вложил в образ своего героя-астронавта, переживающего одиночество, ту боль, которую он испытывал.

- У меня были семейные проблемы. Предпочту не развивать эту тему. Дело в том, что каждый из нас переживает боль, горе и потери. Мы проводим большую часть жизни, скрывая их внутри себя. Стоит открыться, - рассказал актер.

Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года после того, как Брэд сильно напился и на борту частного самолета поссорился со старшим сыном Мэддоксом. С тех пор Мэддокс и Брэд не общаются. Питт признавался, что во время семейной жизни с Джоли очень много пил — он напивался каждый день, начиная с тех пор, как закончил колледж.

- Это зашло слишком далеко, и я отказался от своих привычек, - говорит актер.

Восстановить душевное равновесие и завязать с пагубными пристрастием ему помогло посещение занятий Общества анонимных алкоголиков. Брэд ходил на них полтора года.

Брэд Питт представил картину "К звездам" на Венецианском кинофестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я добился максимально возможного для себя результата. Рядом со мной сидели другие люди. Они открыто и честно говорили то, что я никогда прежде не слышал. Это было абсолютно безопасное место, где нас не осуждали другие и где мы не осуждали самих себя, - вспоминает Питт о тех временах.

Место оказалось и вправду безопасным: ни один из товарищей Брэда по «анонимным алкоголикам» не продал его рассказы прессе. Питт завязал и, по его словам, теперь не пьет ничего крепче сока.

К слову, один из терапевтических приемов общества предписывает попросить прощения у тех, кому ты нанес сильную обиду. Источники из окружения Питта рассказывали, что он всегда терзался из-за того, что разбил сердце своей бывшей жены Дженнифер Энистон, изменив ей с Джоли и женившись на Анджелине. Начав терапию, Брэд попросил у Дженнифер прощения, и она приняла его извинения. Сейчас экс-супруги дружат: Энистон даже пригласила Брэда на праздник в честь своего 50-летия.

Напомним, после развода все шестеро детей Джоли и Питта живут с Анджелиной, но Брэд может видеться с ними, когда захочет. Экс-супруги заключили мировое соглашение и поделили опеку над наследниками 50 на 50. Правда, далеко не все дети одинаково рады проводить время с отцом: Питт так и не восстановил отношения со старшим сыном Мэддоксом, и его второй приемный сын Пакс также отказывается видеться с отцом.

Питт и Джоли поделили опеку над детьми 50 на 50.Фото: EAST NEWS

Питт даже не увиделся с Мэддоксом накануне отъезда парня в Корею: 17-летний сын Джоли и Питта поступил в университет в Сеуле, где он будет изучать биоинженерию. Папарацци в аэропорту сфотографировали только Анджелину, провожающую Мэддокса со слезами на глазах. Актриса призналась, что после того, как ее первенец покинул дом, она часто грустит и плачет. Джоли всегда предпочитала старшего сына всем остальным детям, видимо, поэтому разлука с нм дается ей особенно тяжело.