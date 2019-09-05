2019-09-05T13:51:21+03:00
Звезды

Итальянская телеведущая смутила Венецианский фестиваль обнаженными ягодицами

Красотка Людовика Пагани вышла на красную дорожку кинофорума [фото]
Ирина СУХАНОВА
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У себя на родине Пагани известна как звезда Инстаграма, модель и ведущая спортивного канала Sportitalia. Фото: Инстаграм.У себя на родине Пагани известна как звезда Инстаграма, модель и ведущая спортивного канала Sportitalia. Фото: Инстаграм.
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Звезды приезжают на кинофестивали по разным причинам: одни представляют свои новые фильмы и честно отрабатывают контракты, общаясь с журналистами и поклонниками. Другие всеми силами стремятся попасть на красную дорожку, чтобы засветиться — ведь на крупных кинофорумах гарантировано повышенное внимание, даже если твое имя не известно широкой публике. Итальянская телеведущая Людовика Пагани — явно из числа последних. 26-летняя белокурая красотка приехала на Венецианский кинофестиваль, чтобы блеснуть своими формами на фоне голливудских звезд. И выбрала для этого соответствующий наряд, который тут же привлек внимание фотографов.

Людовика появилась на красной дорожке Венецианского фестиваля в плаще с капюшоном. Фото: EAST NEWS

Людовика появилась на красной дорожке Венецианского фестиваля в плаще с капюшоном.Фото: EAST NEWS

Людовика появилась на премьере картины шведского режиссера Роя Андерсонна «О бесконечности». Блондинка вышла на красную дорожку в длинном алом плаще с капюшоном, обставив свое появление словно эффектный театральный спектакль. Девушка скинула плащ и осталась в алом платье, спереди достаточно целомудренном. Но стоило ей повернуться спиной к камере, как картина радикально изменилась. Прозрачная вставка на спине создавала иллюзию «голого» наряда, а смелый разрез на подоле практически полностью обнажал ягодицы телеведущей.

Сзади платье было не таким целомудренным, как спереди. Фото: EAST NEWS

Сзади платье было не таким целомудренным, как спереди.Фото: EAST NEWS

Надо сказать, что нынешний Венецианский фестиваль в плане моды достаточно консервативен: на фоне феминистского движения #MeToo провокационные наряды кинозвезд уходят в прошлое. Но итальянка Людовика, похоже, не стремится скрывать свои формы из идейных соображений и демонстрирует их во всей красе.

Девушка сверкнула перед фотографами обнаженными ягодицами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девушка сверкнула перед фотографами обнаженными ягодицами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У себя на родине Пагани известна как звезда Инстаграма, модель и ведущая спортивного канала Sportitalia. На страничке блондинки в соцсети почти нет ее снимков в одежде — раскованная красотка предпочитает фотографироваться в бикини и в нижнем белье. Девушка ведет гламурный образ жизни, обычный для звезд Инстаграма: бассейн, спортзал, вечеринки. И изредка — снимки с футбольным мячом, подчеркивающим округлость ее собственных «мячиков» (не будем забывать, ведь она ведущая спортивного канала и как бы не чужда футболу).

Людовика явно не из робкого десятка. Фото: EAST NEWS

Людовика явно не из робкого десятка.Фото: EAST NEWS

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Блондинка вышла на красную дорожку в длинном алом плаще с капюшоном, обставив свое появление словно эффектный театральный спектакль.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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