Герман Греф: Если советская школа была такая хорошая, то почему страна развалилась?

Утренняя программа второго дня Восточного экономического форума-2019 открылась панельной сессией Сбербанка «Школа будущего: куда движется мир?»

В ходе дискуссии глава Сбербанка Герман Греф критически отозвался о советской системе образования, до сих пор господствующей в современной России.

- Меня все время удивляет, когда говорят, что у нас в Советском Союзе была прекрасная школа, - заявил Греф. - Но при этом ужасная экономика и так далее. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, то что же все остальное было так плохо? Ребята, мы, выезжая за границу, в ужасе были от того, что у иностранцев, оказывается, не растут рога. И представители нашей элиты падали в обморок от изобилия в западных магазинах. У меня не клеится с советской системой образования.

Герман Греф поддерживает переход от стандартизированной системы образования классно-урочного типа к персонализированному обучению на виртуальных платформах.

- Мы из школы выпускаем людей с инвалидностью, что их всю жизнь будут оценивать, - сказал Греф. – Одна из моих личных целей – убить экзамены. Я надеюсь, что на это уйдут не десятилетия. Задача ликвидировать страх ученика. И заменить внешнюю оценку мотивацией ученика к самооценке. Чтобы из школы дети выходили очень мотивированными к развитию.

Глава Сбербанка объявил о запуске собственной образовательной платформы, которая с 1 сентября тестируется в 15 школах страны.

- Мы отдали на этот проект своих лучших инженеров, - заявил Греф. – Но мы не хотим монополии. Здорово, если в стране будет 50 или 100 таких платформ. В мире сейчас в законченном виде таких платформ не существует. Мы это делаем на передовом мировом уровне. Это бесплатный, благотворительный проект. Его можно будет подключить в любой сельской школе, переобучить учителей и начать работу. Со следующего года надеемся распространить его на гораздо большее количество школ в стране.

Научный руководитель «Платформы новой школы», директор института педагогики СПбГУ Елена Казакова попросила не думать, что проект будет заключаться в том, что «у ученика отнимут учебник и дадут в руки гаджет».

- К инженерам Сбербанка мы добавили лучших образовательных технологов и авторов образовательного контента в стране. Школы, которые первыми пробуют нашу платформу, подскажут нам в этом году, что работает, а что не работает, - сказала Казакова.