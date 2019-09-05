Московский самурай рассек мечом череп дворнику в Коньково

Жуткая история произошла вечером 2 сентября на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. Рядом с одним из жилых домов медики обнаружили окровавленного мужчину с пробитой головой.

"В реанимацию был доставлен 48-летний дворник ГБУ "Жилищник района Коньково" Тулашова О. Мужчину экстренно госпитализировали с диагнозом: открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, перелом стенки правой орбиты со смещением, переломы лобной и височной костей" - рассказал KP.RU источник в здравоохранении района

При осмотре места происшествия, полицейские обнаружили окровавленный предмет конструктивно схожий с лезвием меча, а также рукоять и ножны. В настоящее время правоохранители разыскивают неизвестного "коньковского самурая". Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.