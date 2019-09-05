О том, что памятник Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище будет открыт 23 октября, сообщила Людмила Поргина на сборе труппы в московском театре "Ленком". Впервые за 46 лет актриса пришла на традиционное собрание артистов перед началом сезона одна, без мужа.

- Ровно год назад после сбора труппы в театре, Коля остался в зрительном зале, долго сидел в кресле, всматриваясь в сцену, - вспоминает Людмила Поргина. - Он прощался со своим вторым домом, возможно, вел с ним внутренний диалог. Он достойно боролся за жизнь (Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года от рака легкого — Ред.). Сейчас, когда я осталась одна и уже не связана обязательствами, хотела бы снова выйти на сцену. Если вдруг мне предложат роль, я с удовольствие буду играть, как говорится, за себя и за того парня.

- 23 октября на могиле Николая Караченцова вы откроете памятник. Каким он будет?

- Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр «Ленком» сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная. Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом (в феврале 2005 года Николай Караченцов попал в аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму — Ред.). Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись - Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем. Этим путем идти не хотелось. И нашлись энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые сами предложили сделать памятник на безвозмездной основе, что называется, из любви к искусству.

Поклонники Николая Караченцова делают памятник на его могиле за свой счет

На черном граните будет изображен Коля в образе графа Резанова в последней сцене «Юноны и Авось», когда он стоит на коленях. Над ним возвышается корабль, парус, мачта в форме креста, как часть сценографии к спектаклю. Мне кажется, художнику удалось передать эмоцию, Колину мимику. Сделать понятным, что здесь похоронен артист, что он изображен в одной из своих лучших ролей, что образ графа Резанова стала частью его жизни.

Была идея сделать его в бронзе в полный рост. Но меня отговорили, мол, ставить фигуру человека на могиле не совсем по-христиански. Лучше, когда стоит крест. К тому же в статичной скульптуре сложно передать эмоцию, Колин взгляд, пение на разрыв аорты? У Караченцова был бешеный темперамент.

По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент - в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом - деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа. В этом тоже есть своя аллегория - мы с Колей выпускники школы-студии МХАТ. Много поклонников приходят к Коле на Троекуровское кладбище, оставляют цветы, стихи, записочки. На этих стульях они смогут посидеть, поговорить с ним.