Изуродованный пластикой Микки Рурк теряет память и говорит невпопад

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк изменился до неузнаваемости. Однако годы профессионального бокса отразились не только на лице звезды 90-х. Поклонники бьют тревогу из-за плохого состояния здоровья своего любимца.

Микки Рурк появился в шоу Good Morning Britain. На связь со студией он вышел через видеочат, сидя у себя дома в Лос-Анджелесе с маленькой собачкой на руках.

Во время просмотра передачи поклонники обратили внимание не столько на лицо 66-летнего актера, который давно увлекся пластическими операциями. В ходе программы звезда фильмов "Девять с половиной недель" и "Дикая орхидея" порассуждал об успехе фильма с его участием "Рестлер" и отметил, что согласиться на этот проект ему посоветовал психиатр.

mickey_rourke_ M & Ruby Baby having a moment, 20 yr old moving slow but going strong

Ведущие стали расспрашивать гостя о впечатлениях от съемок в другом фильме "Ночной перенос". Однако артист неожиданно растерялся и замолчал. А потом переспросил, о какой ленте идет речь. А потом, вдруг, начала говорить о закате своей карьеры: "Мой психиатр сказала мне, что я когда-то был на вершине и улетел оттуда головой вниз по склону. Да я знаю, что малого добился, и из-за этого очень тяжело".

Многие пользователи соцсетей обратили внимание, что у Микки проблемы с памятью и вниманием, поэтому он никак не мог собраться и сосредоточенно отвечать на вопросы. Некоторые поклонники посчитали, что их кумир страдает от психического расстройства. Сердобольные интернет-активисты призвали поддержать Микки. Они также пожалели изуродованного пластикой Рурка.

mickey_rourke_ Когда-то Микки был таким

"Не мог на это смотреть", "Какой был красавчик, и во что он себя превратил", "Ой, ой, как жаль его", "Господи боже, что случилось с этим чудовищем. Он был таким красивым", "Какого черта Микки Рурк сделал с собой", "Микки Рурк выглядит, как ваша недавно разведенная тетушка по дороге на девичник", "Микки Рурк явно прошел через проблемы с ментальным здоровьем", "Боже, Микки, ты ли это? Что ты с собой сотворил?", - отреагировали поклонники. Они также призывали друзей знаменитости прийти ему на помощь, чтобы те объяснили Микки, что с пластикой пора завязывать.

mickey_rourke_ Baby sitting new friend Punkie for 1 month, it s very comforting for me cuz the little one reminds me so much

Напомним, Микки Рурк с 12 лет занимался боксом. Впервые он отправился к хирургу после своего 47-го боя на ринге. У него был переломан нос, раздроблены скулы. Как говорил актер, ему пришлось практически полностью восстанавливать нос из ушного хряща. Однако операция прошла неудачно, и внешность Микки сильно пострадала. Это повлекло за собой повторные визиты к врачам. Теперь от прежнего секс-символа 80-х не осталось и следа. По меньшей мере пять раз ему делали ринопластику, один раз оперировали скулу. Повторные операции были призваны закрепить результат и избавить звезду Голливуда от шрамов, но стало только хуже. Теперь он уже не может остановиться. Артист регулярно посещает хирурга и косметолога. Внешность Рурка продолжает трансформироваться. Актер очень горюет из-за того, что не выглядит так, как раньше.