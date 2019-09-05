2019-09-05T11:20:56+03:00
Общество

Дневник группы Дятлова: последняя страница

Наши коллеги из видеоагентства Ruptly создали интерактивный проект, посвященный самой загадочной истории ХХ века
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
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Проект-дневник не ставит точку в этой трагедииПроект-дневник не ставит точку в этой трагедии
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Если вы хотите пройти по маршруту группы Дятлова, но не имеете возможности поехать на Северный Урал, то этот проект для вас.

На сайте создатели постарались максимально полно воссоздать картину рокового похода на основе дневниковых записей погибших туристов.

- Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной, — отметила глава RUPTLY Динара Токтосунова.

Фото предоставлено RUPTLY

Фото предоставлено RUPTLY

Дневник группы Дятлова: Последняя страница.

Проект-дневник не ставит точку в этой трагедии. Наоборот, он заставляет читателя переосмыслить произошедшее и самому заполнить последнюю страницу походного дневника.

Фото предоставлено RUPTLY

Фото предоставлено RUPTLY

10 частей - это 10 дней пути дятловцев. В каждом дне архивные фотографии, современные уникальные видеосъемки перевала, сделанные во время совместной экспедиции в марте этого года сотрудников прокуратуры Свердловской области, журналистов «Комсомольской правды», «России 1» и Russia Today (RT).

Основными экспертами проекта стали главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин и судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.

Фото предоставлено RUPTLY

Фото предоставлено RUPTLY

А В ЭТО ВРЕМЯ

Издательский дом «Комсомольская правда» представляет книгу-бестселлер 2019 года «Тайна перевала Дятлова». Интерес к ней появился задолго до ее издания. Нам звонили и писали даже из-за рубежа – Италии, США и т.д. – с единственным вопросом, когда и где можно будет ее купить.

Фото предоставлено RUPTLY

Фото предоставлено RUPTLY

Известный писатель, автор биографий таких личностей как Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, Владимир Высоцкий, в прошлом журналист «Комсомольской правды», «Литературной газеты», «Известий» Николай Андреев проделал титанический труд, осмыслив самые популярные версии произошедшего на перевале.

Фото предоставлено RUPTLY

Фото предоставлено RUPTLY

Тайна перевала Дятлова: что на самом деле случилось с группой туристов?.

Два года потратил автор на сбор информации, год – на написание книги. Несколько раз ему приходилось переписывать уже практически готовую к публикации работу из-за новых данных, которые появлялись в процессе авторского исследования. Сюда же вошли уникальные подробности прошедшей в марте сего года экспедиции «Комсомольской правды» и телеканала «Россия-1» на перевал Дятлова.

Книга прекрасно оформлена: десятки фотографий, архивных документов. Своего рода документальная энциклопедия по фактам случившейся на перевале Дятлова трагедии.

Фото предоставлено RUPTLY

Фото предоставлено RUPTLY

Впервые мы представим книгу Николая Андреева на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ в ближайшее воскресенье, 8 сентября. В этот же день в 12.00 состоится презентация издания с участием автора и судмедэксперта Эдуарда Туманова.

Тайна перевала Дятлова: кто похоронен в могиле Семёна Золотарёва.Журналисты "Комсомольской правды" провели эксгумацию одного из самых загадочных участников группы Дятлова и тем самым опровергли самые невероятные версии, связанные с нимАндрей Минаев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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