2019-09-05T12:58:54+03:00
Политика

Путин пообещал Дальнему Востоку ипотеку под 2% и удвоение выплат врачам и учителям

Президент рассказал на ВЭФ, как регион будет развиваться дальше
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Для улучшения ситуации со здравоохранением и образованием в регионе президент объявил о двукратном повышении выплат по нескольким программамДля улучшения ситуации со здравоохранением и образованием в регионе президент объявил о двукратном повышении выплат по нескольким программамФото: ТАСС
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Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума - всегда программная речь, в которой президент объявляет о новых мерах, которые страна намерена предпринимать для развития Дальнего Востока. В этом году Путин подарил как минимум две громкие новости.

Чтобы сделать дальневосточный регион более привлекательным, он предложил радикально снизить ипотеку для молодых семей.

- Нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным, - заявил Путин. - Мы с руководителями регионов обсуждали этот вопрос - согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на пять лет.

Для улучшения ситуации со здравоохранением и образованием в регионе президент объявил о двукратном повышении выплат по нескольким программам.

- Нужно адаптировать наши общероссийские программы - "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям Дальнего Востока, - сказал Путин. - Речь может идти о том, чтобы эксклюзивно для Дальнего Востока, увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза.

Кроме этого глава государства призвал увеличить число бюджетных мест в вузах Дальнего Востока, создать в регионе специальный медицинский кластер с филиалами иностранных клиник, пообещал реконструировать на Дальнем Востоке до 2024 года 40 аэропортов, принципиально обновив в них для местных перелетов парк самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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