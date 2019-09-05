Андрей Звягинцев снимет фильм про современную российскую жизнь

Режиссер «Левиафана» и «Нелюбви» Андрей Звягинцев готовится к съемкам нового фильма. Впервые он сделает это с кинокомпанией Hype Film, чьи наиболее известные работы на сегодняшний день - фильмы Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето». Последний заработал в российском прокате более 100 миллионов рублей и был продан более чем 35 стран.

Продюсер Илья Стюарт: «Андрей Звягинцев – один из самых важных режиссеров на мировой арене, и он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном. Кино Звягинцева – это всегда зеркало нашей действительности».

По словам продюсера, это драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря.

Название новой картины Звягинцева пока не раскрывается. Съемки запланированы на весну 2020 года. Прокат - на 2021 год. В данный момент, режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок.