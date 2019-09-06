Яндекс.Такси запустил в приложении раздел «Безопасность»

Сервис онлайн-заказа Яндекс.Такси представил новый раздел «Безопасность», который появился в пользовательском приложении. С его помощью пассажиры могут отправить близким свой маршрут, добавить в приложение телефоны своих родных, чтобы связаться с ними в любой момент, а также срочно позвонить в экстренную службу 112 в случае непредвиденной ситуации. В разделе собрана вся информация о новых опциях комфорта и безопасности, которые Яндекс.Такси внедрил за последнее время.

- Мы инвестировало около 1,2 млрд рублей в технологии безопасности за последние два года, - рассказали «КП» в Яндекс.Такси. - Теперь обо всех них можно прочитать в любой момент, нажав на кнопку с пристегнутым человеком на экране или выбрав одноимённый пункт в меню слева.

Раздел добавляется в приложении постепенно. Если вы пока не видите на экране кнопку с пристегнутым человечком, значит, она появится в ближайшее время. Ну а пока мы расскажем о новых удобных функциях этого раздела.

1. ПОСЛАТЬ БЛИЗКИМ СВОЙ МАРШРУТ

В разделе «Безопасность» предусмотрена кнопка «Отправить маршрут». Жмешь ее – и твои родные и друзья получают сообщение со ссылкой на карту с данными поездки. По ней можно узнать, долго ли вам еще ехать до цели назначения, и где вы находитесь прямо сейчас. Лайфхак: с помощью этой опции очень удобно известить семью, когда разогревать ужин к вашему возвращению с работы, или показать друзьям, к какому часу ждать вас на вечеринке.

Отправить+маршрут

2. ДОБАВИТЬ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРЕННЫХ КОНТАКТОВ

В приложении можно сохранить пять телефонов доверенных контактов – людей, с которыми вы сможете быстро связаться в случае непредвиденных обстоятельств. Для этого предусмотрена кнопка «Попросить связаться со мной». Если что-то случится во время поездки, ваши близкие получат смс-сообщение с просьбой позвонить и координатами вашего маршрута.

Доверенные+контакты

3. СВЯЗАТЬСЯ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ

Еще одна кнопка приложения «Безопасность» - 112 - предназначена для экстренных случаев: она связывает клиента с полицией и скорой помощью. Кроме того, при ее нажатии приложение Яндекс.Такси с разрешения клиента посылает смс доверенным контактам с картой маршрута и просьбой связаться с ним.

4. СКРЫТЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Для безопасности Яндекс.Такси не показывает водителю номер телефона его пассажира, а клиент не видит номер шофера (эта технология уже работает в нескольких российских регионах). Связаться с водителем во время заказа можно через приложение. Но иногда возникают ситуации, когда клиенту нужно дозвониться до водителя и после поездки – например, чтобы забрать забытую в машине вещь. Для таких случаев контакт водителя хранится в разделе «История поездок» - кнопка «Связаться с водителем» доступна еще сутки после заказа.

5. А НЕ ЛИХАЧИТ ЛИ ВОДИТЕЛЬ?

Многие пассажиры начинают волноваться, когда шофер вдруг давит на газ, лихо обгоняя другие машины. Для таких случаев в Яндекс.Такси предусмотрен мониторинг скорости. Система анализирует карту города и хранит данные о скорости, разрешенной на каждом конкретном участке дороги, сравнивая ее с маршрутом поездки такси и информацией о скорости, с которой движется водитель. Если шофер превышает разрешенную скорость, система моментально считывает это и посылает водителю предупреждение в Таксометр – приложение для управления заказами. Когда водитель постоянно нарушает правила, ему ограничивают доступ к заказам. По словам специалистов Яндекс.Такси, почти 92% водителей становятся дисциплинированными уже после первого полученного предупреждения.

6. ДЕТИ С КОМФОРТОМ

Особые меры безопасности предусмотрены для детей: для поездок с ребенком до 12 лет разработан специальный тариф «Детский». На вызовы по нему приезжают комфортные автомобили, оборудованные сертифицированными детским креслами с бустерами. Водители, обслуживающие поездки по тарифу «Детский», имеют стаж работы больше трех лет и отличные отзывы пользователей. Кроме того, они проходят дополнительный инструктаж: их учат общаться с родителями и детьми и спокойно реагировать на любую ситуацию – например, если малыш раскапризничался, или если его укачало.

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА

Яндекс.Такси вводит мониторинг усталости водителей

Да, возможно и такое! Распознать, насколько водитель устал, и не создает ли он в таком состоянии потенциально опасную ситуацию на дороге, помогают умные камеры. Специалисты Яндекс.Такси разработали специальное устройство, которое можно установить в любую машину. Камера снимает водителя во время поездки, анализируя его состояние по 68 точкам на лице с помощью компьютерного зрения и нейросети. Система считывает данные, которые помогают определить степень усталости человека – например, частоту и длительность моргания. Если водитель устал и концентрация внимания у него снижена, ему временно приостанавливают доступ к заказам.