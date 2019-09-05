2019-09-05T13:39:40+03:00
Звезды

"Проветрить спаленку": жена Александра Кокорина в бикини отдыхает на курорте

Дарья Валитова улетела к морю, пока муж сидит в тюрьме
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дарья Валитова улетела к морюДарья Валитова улетела к морюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока футболист Александр Кокорин сидит в тюрьме и ждет заседания суда, на котором 6 сентября будет рассмотрено ходатайство об УДО, его супруга Дарья Валитова улетела к морю. 28-летняя блондинка, вероятно, решила снять стресс последних месяцев.

Дарья Валитова поделилась откровенным фото в бикини. На снимке она позирует в бикини, демонстрируя идеальную фигуру.

Поклонники пришли в восторг от горячего снимка красавицы и оставили ей множество комплиментов в комментариях: "Фигура бомба, "Очень красивая", Хороший вкус у Коко! Самая красивая красавица из всех красавиц самая прекрасная принцесса из всех принцесс".

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Спасибо за выходные...
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Не осталась в стороне от увиденного и скандальный блогер Лена Миро.

"Пока муж чалится, Даша времени не теряет. Молодая и симпатичная девка, не обремененная излишней моралью, отдыхает. Ну, а почему бы и нет, раз есть деньги, а муж отсутствует?", - написала она.

Миро не исключила, что сейчас обязательно найдутся те, кто заметит, мол, если девушка демонстрирует свою наготу, значит она ищет себе приключений. И поддержала Валитову: "Не спешите обвинять 28-летнюю женщину в аморальности. Все правильно делает, умница. Чем больше гостей посетит ее спаленку, тем лучше".

По мнению блогера, Валитова вовсе не обязана "лить у окна слезы и ждать из тюрьмы мужа". Лена понимает желание белокурой красавицы отвлечься от насущных хлопот.

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Александр и Дарья
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"С чего это Даша обязана хранить верность мужу, который в пьяном загуле с девками попал под статью? Мне кажется, правильно делает Дарья, выгуливая себя в поисках приключений на море. Во-первых, свою спаленку иногда нужно проветривать - хотя бы для полового здоровья. Во-вторых, если муж не отличается верностью, то и жена имеет право слетать налево. И, в-третьих, рога на голове Кокорина, по-моему, очень органично смотрятся - это достойное дополнительное наказание для преступника", - сказала, как отрезала Миро.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы признал Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев. В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области. После приговора суда в одном из интервью Дарья Валитова охарактеризовала Кокорина как человека, не способного "обидеть даже муху". Также женщина отметила, что Александр очень любит сына, и добавила: "Я не могу ни на что сейчас обижаться. Я хочу, чтобы он был со мной рядом, рядом с нашим ребенком, вышел на свободу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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