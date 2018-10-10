Два дня из жизни звезд футбола: Кокорин и Мамаев потусили в поезде, посетили стриптиз, избили водителя и подрались с чиновниками

СЕГОДНЯ 01:37 2018-10-10T02:45:09+03:00

Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев уже больше года не играют за сборную России. Теперь их могут выгнать и из клубов... Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

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Когда вечером в понедельник появилось видео из кофейни, где горе-спортсмены лупцуют стулом важного чиновника (все подробности), в сети сошлись во мнении: Мамаев и Кокорин пробили очередное дно. Но тут, как говорится, со дна постучали: оказалось, что драка в «Кофемании» - это только начало. Вернее, конец бурных приключений, растянувшихся почти на двое суток… «Комсомолка» восстановила похождения бывших игроков сборной России.

ПОЕЗД: ОРАЛИ КАК ЗВЕРИ

7 октября, воскресенье, 16.30. В Санкт-Петербурге стартовал матч чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром», где Александр Кокорин и Павел Мамаев играли друг против друга.

18.20. Финальный свисток. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу питерской команды, а единственный мяч в ее ворота забил Мамаев с пенальти. Еще около часа товарищи провели на стадионе: пока помылись-переоделись, пообщались с прессой и тренером. Вечер удался, было что отметить.

«С победой, «Зенит», Пашу с голом, президента с днем рождения», - написал в соцсетях Кокорин после матча. И добавил, мол, у них с Мамаевым юбилей: 10 лет дружбы.

Александр Кокорин (справа) и Павел Мамаев в матче «Зенит» - «Краснодар» неплохо смотрелись в атаке, с чем и поздравили друг друга после игры. Фото: Михаил КИРЕЕВ/РИА Новости

В 21.00 «Сапсан» с футболистами на борту отбыл из Санкт-Петербурга в столицу. Уже в поезде приятели начали пить.

- Они люто орали, как звери, - рассказал их сосед по поезду стендап-комик Данила Поперечный. - Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке с надписью «Кокорин». Первое впечатление - совсем поехали футболисты от ощущения того, что им все с рук сойдет, - оказалось правдивым. Их ведь все знают, да и бабла куча!

Говорили, якобы звездные пассажиры арендовали целый вагон, который и разнесли: громили мебель, били посуду, приставали к проводникам. Правда, в РЖД эту информацию опровергли.

В 0.47 «Сапсан» прибыл на Ленинградский вокзал, откуда приятели (кстати, оба женатые) направились в стриптиз-клуб рядом с гостиницей «Пекин». Расстояние в шесть километров, скорее всего, проехали на такси. Всю ночь футболисты пили и веселились в шумной компании друзей. Судя по записям с камер наблюдения, всего с десяток парней и девушек. Кроме самих спортсменов, опознан из них только один - 18-летний Кирилл, младший брат Кокорина. Ни в «Пекине», ни в стрип-клубе «Эгоист» подробностей ночной тусовки не раскрывают. Кстати, происшествие в «Кофемании» тоже могло остаться неизвестным: за флешку с видео драки руководству заведения якобы предлагали 5 миллионов рублей...

А уже утром следующего дня нападающие напали на водителя около гостиницы «Пекин». Фото: Кадр видеосъемки

ГОСТИНИЦА «ПЕКИН»: БИЛИ НОГАМИ

Понедельник, 8 октября. Около 7.00 хмельная компания вывалилась на улицу. Шли по тротуару, пиная припаркованные машины. Водитель одной из них, 33-летний Виталий Соловчук, неосторожно крикнул что-то футбольной гопоте. И понеслось: Соловчука силой вытащили из «Мерседеса» и после короткой перебранки накинулись гурьбой. Добивали мужика уже ногами на углу «Пекина».

- Это водитель нашей журналистки Ольги Ушаковой, который находился за рулем ее «Мерседеса», - рассказали «КП» сотрудники Первого канала. - Она неподалеку вела прямой эфир и, к сожалению, не видела, что случилось. Но сразу вызвала полицию, а Виталия с разбитым лицом увезли в Боткинскую больницу.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

Мы побывали в том самом отделении. У пациента Соловчука черепно-мозговая травма и сломан нос, отчего под глазами растеклись фиолетовые «бланши».

- Били меня минимум пять человек, - без камер признался пациент. - Я постоянно падал на асфальт, а они целились в область головы. И кричали, чтобы не смел заявление писать...

8 октября. 9 утра. Кафе «Кофемания» в центре Москвы. 1. Кокорин хватает стул. 2. И бьет им посетителя. 3. Денис Пак получает ножкой стула по лицу. Фото: Телеграм-канал MASH

КАФЕ: «ВАЛИ В СВОЙ КИТАЙ, КИТАЕЗА!»

7.30. Шумная компания появилась на пороге кофейни на Большой Никитской (от «Пекина» до этой «Кофемании» два километра, или пять минут на машине).

- Я пришла на смену в 8 утра, а они уже были тут, - поделилась с «КП» сотрудница зала. - Шумная пьяная компания. У нас заказали только кофе. А потом все случилось...

Случилось вот что. Когда персонал уже отчаялся утихомирить буйных клиентов, на помощь пришли постоянные посетители, которые завтракали в том же зале. Слово за слово, футболисты перешли в наступление и накинулись на оппонентов с кулаками. Пострадавшими оказались крупные чиновники - сотрудники Минпромторга РФ: директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

Последний практически не пострадал, уже в тот день после потасовки он вел совещания. У Пака дела посерьезнее, правда, он успел выставить руку, и поэтому обошлось без крови - пострадавший отделался ушибами и сотрясением мозга.

- Да гоготали они, матерились и отпускали пошлые шуточки, - рассказал на условиях анонимности один из очевидцев. - Тогда дядька в костюме им что-то сказал: я, мол, тут постоянный клиент, что за беспредел. А эти сразу на дыбы, Кокорин подкинулся: «Ты чё, китаеза, совсем попутал? Вали в свой Китай!» - и еще изобразил движения, как в клипе «Опа, гангнам-стайл».

Говорят, именно это больше всего и оскорбило господина Пака - корейца по национальности, а не то, что нападающий «Зенита» попер на него со стулом, намереваясь разбить голову.

Денис Пак сделал замечание шумной компании и попал в больницу. Фото: Минпромторг РФ

ИТОГ: ОТ ДВУХ ДО СЕМИ, РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ

После нападения на водителя и чиновника Минпромторга в полиции возбудили сразу два уголовных дела по статье «побои». Адвокат Геннадий Удунян, который защищает пострадавшего Дениса Пака, уверен, что их объединят в одно производство.

- Кроме того, мы намерены добиваться переквалифицирования дела на более тяжкую статью - «хулиганство» (за него дают до семи лет лишения свободы, а за побои - всего до двух. - «КП»). Этих людей надо изолировать от общества! - возмущается Удунян. - Зачинщики драки - Кокорин и его младший брат: он больше всех кидался, ударил моего клиента по лицу, еле оттащили. И вообще их оскорбления - это тоже статья УК: возбуждение расовой ненависти!

Между тем главные виновники торжества свои приключения не комментируют - их телефоны недоступны. Разве что супруга Павла Алана Мамаева уже извинилась в прессе за мужа. Правда, параллельно, как пишут СМИ, собралась подавать на развод…

Главное, что ни один из футболистов не задержан. Известно, что оба получили повестки, но у них есть 10 дней, чтоб явиться на допрос в ОВД.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько могут потерять футболисты

Александр Кокорин является одним из самых высокооплачиваемых футболистов нашего чемпионата. По неофициальным данным, в прошлом сезоне он имел контракт на 3,5 миллиона евро в год. По нынешнему курсу это 266 миллионов рублей. А это значит, что форвард зарабатывает 730 тысяч рублей в день, или 30 тысяч рублей в час.

Зарплата Мамаева в «Краснодаре» в прошлом году составляла порядка 2,4 млн. евро, или 183 миллиона рублей. В день он зарабатывает 500 тысяч, или 20 тысяч рублей в час.

КСТАТИ

Младший брат футболиста уже попадал в грязную историю

- В прошлом году он к нам поступил, набрал минимальное количество баллов для зачисления на платной основе, - озвучил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. - Проучился полгода, получил четыре двойки и три тройки, два незачета и восемь раз не являлся на экзамены. И за то, что не являлся, с него потребовали объяснение. Он представил какую-то справку медицинскую. Мы проверили. Оказалось, что она поддельная. И мы его отчислили.

«Зениту» стыдно...

Вчера днем свое заявление опубликовал и питерский «Зенит», в котором отметил, что поступок Кокорина вызвал в клубе резкое неприятие и возмущение.

«Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».

Кокорин с Мамаевым рецидивисты. Впервые они прославились еще в 2016 году, когда после провального Евро закатили вечеринку с элитным шампанским в Монте-Карло (на фото). Футболистов тогда перевели в дубль и выгнали из сборной. Фото: youtube.com

КРАСНАЯ КАРТОЧКА

Мамаева хотят выгнать из клуба

Любопытная ситуация сложилась вокруг контракта Мамаева с «Краснодаром». В клубе жестко осуждают поступок своего футболиста. Но сокрушаются, что санкции за нарушения режима слишком либеральные. Понятно, что наказание за пьяный дебош в таких документах не прописывается.

Словом, клуб первый раз столкнулся с такой ситуацией, когда против футболиста начато уголовное расследование, и готов сделать все, чтобы наказать игрока.

«Первое, что мы можем сделать, - это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», - говорится в заявлении клуба.

А вчера вечером стало известно, что в палату по разрешению споров Российского футбольного союза поступило заявление от ФК «Краснодар», который хочет разорвать контракт с Павлом Мамаевым. По регламенту заявление должны рассмотреть в течение 30 дней, но в РФС обещают не откладывать его в долгий ящик.

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Напомним, что накануне футболисты напали вначале на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем - избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. (подробности)

ВОПРОС ДНЯ

Вы верите, что футболистов-дебоширов накажут?

Владимир ПЛЮЩЕВ, бывший тренер сборной России по хоккею:

- Такое сделать в центре Москвы... Тут нет оправданий. На одного обыкновенного чиновника - два спортсмена, ну это несерьезно. Должно быть торжество закона. Люди вели себя неподобающе. Нарушили - пускай отвечают.

Дмитрий ПИРОГ, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы:

- Там нет спортивной составляющей. Я больше чем уверен, что их надо наказать.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

- Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Зачем кровожадность? У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова. Причем по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял? Наша страна лишилась своего Пеле. Я не оправдываю драки, наказать за это нужно. Но не нужно проявлять жестокость.

Мария КОЖЕВНИКОВА, экс-депутат Госдумы:

- Верю в то, что их накажут. Спортсмен ты или актер - закон един для всех. Ты же еще недавно представлял страну! Это не первый скандал, связанный с этими фамилиями. Спускалось на тормозах. Если их не накажут, не знаю, как дальше жить: ты выходишь на улицу, и тебя кто угодно может побить. И всё? Это будет создавать хаос в стране. Эта ситуация должна стать уроком для других. И еще - прекращайте пить!

Дмитрий КЛЕВЦОВ, психиатр:

- Наказание, скорее всего, будет. Но мне как психиатру интересно - откуда такая агрессия? У всех еще в памяти всенародная эйфория на фоне хорошего выступления нашей сборной на чемпионате мира. А Кокорин и Мамаев - не герои этого чемпионата (напомним, тренер Станислав Черчесов не взял их в сборную. - «КП»). Не на них направлено ликование. Более того, кто-то им смеет делать замечание. Причем дважды за утро...

Сергей МИГИЦКО, актер Театра Ленсовета, болельщик «Зенита»:

- Эта история ужасающая. У меня первая реакция была: «Не верю!» Это нарушение всех норм поведения. Я с Кокориным незнаком, почему он так поступил - не знаю. Я к футболистам всегда относился уважительно - знаю, что за всеми титулами стоит бешеная работа. Я знаком с чемпионским составом «Зенита»-84. У нас были посиделки актерско-футбольные - и никогда ничего такого не было. Руку на другого человека никто не поднимал.