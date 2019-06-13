Когда Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

По этапу

В четверг в Мосгорсуде рассматривалась апелляция на приговор футболистам, но все осталось без изменений. Братья Кокорины получили по 1 году и 6 месяцев колонии общего режима, а Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий по 1 году и 5 месяцев. А это значит, что до конца месяца все они отправляются по этапу в разные колонии, находящиеся в ближайших к Московской области регионах.

Cколько еще сидеть?

Срок отбывания наказания исчисляется с сегодняшнего дня, с 13 июня 2019 года. Учитывая, что они уже 8 месяцев провели в СИЗО (с 11 октября 2018 года), где день идет за полтора, то получается, что они уже отсидели 12 месяцев. Значит, Мамаеву останется провести в колонии 5 месяцев, а Кокорину - 6.

Когда же футболисты смогут вернуться в футбол? Через месяц, 14 июля, стартует новый чемпионат России, начало которого они встретят в местах не столь отдаленных. Мамаев выйдет на свободу в ноябре, а Кокорин в декабре, когда в чемпионате России наступит зимний перерыв в чемпионате. В это время как раз открывается трансферной окно, когда клубы могут подписывать новых игроков или продлевать действующие контракты.

Что с контрактами?

Контракт Кокорина с «Зенитом» заканчивается в конце месяца. Ясно, что пока футболист не выйдет на свободу, новый договор с ним никто подписывать не будет. А вот в декабре это уже возможно, если в «Зените», который все это время поддерживал своего форварда, не передумают. У Кокорина больное колено и еще непонятно, сможет ли он вообще вернуться в футболе на топ-уровень.

С другой стороны, Александру еще только 28 лет, и время еще есть. Хватило бы характера...

У Мамаева другая история. Его договор с «Краснодаром» заканчивается в конце декабря 2019 года, но клуб еще в прошлом году заявил, что такой скандальный футболист им не нужен. А это значит, что 30-летний полузащитник станет свободным агентом и сможет пристроится в любой клуб. Желающие заполучить бесплатно экс-игрока сборной России в нашем футболе, где к тому же существует лимит на легионеров, всегда найдутся. Тем более, что Мамаев как-то поддерживал форму в Бутырке и даже блеснул в памятном матче во дворе СИЗО.

Если у ребят все разрешится с новыми контрактами, то приводить себя в форму все равно придется не один месяц. Но в весенних матчах чемпионата России Кокорин и Мамаев теоретически уже могут выйти на поле.

Куда их отправят сейчас?

Но в ближайшие дни Кокорин с Мамаевым узнают не свои новые клубы, а название колоний, куда их отправят по этапу из Бутырки. Подельники не могут отбывать срок в одном месте, а это значит, что они и здесь попадут в разные «команды». Но, как говорят правозащитники, их не должны отправлять далеко от Москвы, так что досиживать свой срок футболисты будут где-то в Центральном федеральном округе.

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