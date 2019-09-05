2019-09-05T13:36:31+03:00
Происшествия

В московском супермаркете уборщицу уволили за секс с мигрантами в служебном туалете

Работники признались руководству, что женщина за деньги в ночные смены резвилась со всеми желающими
Семен ЕЛЕНИН
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Большинство работающих в супермаркете мигрантов в Россию приезжают на несколько месяцев, семьи оставляют дома, высылая им с зарплаты деньгиБольшинство работающих в супермаркете мигрантов в Россию приезжают на несколько месяцев, семьи оставляют дома, высылая им с зарплаты деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из супермаркетов на север-востоке Москвы - секс-скандал. С треском, по статье отсюда уволили 30-летнюю уборщицу, которую обвинили в регулярных интимных свиданиях на рабочем месте. Причем, происходило все исключительно в ночные смены, когда начальства в магазине особо нет, а на складе и в подсобных помещениях трудятся исключительно мигранты из Таджикистана.

Охранник, следящий за камерами видеонаблюдения, однажды обратил внимание, что работающая в магазине больше года Шахноза вошла в служебный туалет вместе с одним из здешних грузчиков. Минут через десять парочка вышла и вернулась к работе. А спустя пару часов ситуация повторилась. Только женщину теперь уже сопровождал другой соотечественник, помоложе.

- ЧОПовец написал докладную директору магазина, начали проверку и выяснилось, что женщина регулярно занимается в туалете сексом со своими коллегами, - рассказал «Комсомольской Правде» источник, знакомый с ситуацией.

Большинство работающих в супермаркете мигрантов в Россию приезжают на несколько месяцев, семьи оставляют дома, высылая им с зарплаты деньги. Интимных отношений им на чужбине не хватает.

- У Шахнозы - такая же ситуация, она в Москве живет без семьи, вот и ударилась во все тяжкие, - продолжает источник. - Ее, естественно, за такое сразу же уволили. Тех, кто попал на видео - тоже.

Почему заниматься сексом обязательно нужно было на работе, а не на съемных квартирах - никто толком ответить не может.

- Потом уже другие мигранты рассказали, что среди работяг было принято одаривать Шахнозу деньгами. Обычно за одно свидание в туалете платили 500 рублей, - говорит наш собеседник. - При том, что за ночную смену работникам платят около 1 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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