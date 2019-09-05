Министр спорта: На Олимпиаде в Токио сборная России поборется за призовую тройку в медальном зачете

C корабля на бал – это прошлый век. Современный вариант: с самолета – на забег. Именно так поступил министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. Сразу после сложного восьмичасового перелета из Москвы во Владивосток на Восточный экономический форум он первым делом отправился на массовую пробежку по острову Русский в поддержку редких животных.

«Комсомольская правда» попыталась угнаться за министром на беговой дорожке, а после финиша Павел Анатольевич дал эксклюзивный комментарий нашему изданию.

- В России всего за несколько лет прошли футбольный чемпионат мира, зимняя олимпиада, две универсиады. Почувствовали вы, что народ после этого стал активнее записываться активнее в спортивнее секции?

- Действительно, это заметно. После любых крупных соревнований, особенно где есть успех у наших спортсменов, мы видим приток людей в спорт. Открывается много новых секций. Я живу в Москве и часто вижу, насколько много людей в «Лужниках», в парках стало заниматься спортом. Это даже не столько связано с проведением спортивных соревнований, это общая тенденция… Люди хотят быть здоровыми, спортивными, подтянутыми.

- Я знаю, что у министерства есть цель – сделать так, чтобы спортом в России занималось на 30 млн человек больше, чем сейчас. Как вы хотите этих людей выгнать с дивана на спортивные площадки?

- Это не только мое желание. У нас есть такое поручение президента – добиться 55-процентного вовлечения граждан в занятия спортом. Это наша национальная задача. Действительно, нам нужно сейчас поднять людей с диванов, сделать спорт для них привлекательным. В том числе для этого мы проводим такие массовые забеги, как сегодня. Работаем с регионами. Мы должны сделать так, чтобы спортивные площадки был рядом с человеком, во дворе, по месту работы. Для этого мы утвердили наш федеральный проект «Спорт – норма жизни».

- Для этого нужно строительство спортивной инфраструктуры. Что будет построено в ближайшие годы?

- Это, безусловно, важно. Но я хочу всем напомнить, что для занятия спортом иногда достаточно выйти с утра из квартиры, спуститься из подъезда, надеть спортивную форму и побежать. У нас большая инфраструктурная программа, которая включает строительство объектов массового спорта, футбольных полей, ледовых площадок, площадок ГТО, закупка инвентаря и оборудования. Один из показателей федерального проекта – обеспеченность спортивными сооружениями. Уверен, что к 2024 году у нас появится возможность заниматься спортом в новых, улучшенных условиях.

- Лично у вас сейчас получается занятость высокопоставленного чиновника и регулярные занятия спортом?

- Получается. Более того, я считаю, что это просто необходимо. Встать на полчаса утром пораньше ничего не стоит, зато заряд бодрости на целый день. И желаю всем людям заниматься спортом. Почувствуйте, насколько спорт дарит счастье, удовольствие, бодрость и желание работать и жить.

- Через год пройдет летняя Олимпиада в Японии. Как идет подготовка к этим важнейшим событиям четырехлетия? Особенно с учетом того, что спортсменам придется проходить акклиматизацию на Дальнем Востоке.

- Вопрос акклиматизации очень важен. Я хорошо помню подготовку к олимпиаде 1988 года в Сеуле. Тогда сборы мы проводили и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в ряде других регионов Дальнего Востока. Сегодня все российские сборные уже по несколько раз отъездили на Дальний Восток. Кто-то уже ездил в Японию, проводили сборы. Уже примерно мы понимаем модель подготовки. И сегодня во Владивостоке я буду посещать ряд спортивных объектов, где наша сборная планирует готовиться.

- Какие задачи в общем медальном зачете будут стоять перед Россией?

- Мы будем бороться за призовое место в общекомандном зачете. Борьба будет очень тяжелая. Кроме фаворитов из США и Китая, есть еще очень сильные сборные Германии, Японии, Великобритании и, возможно, Южной Кореи. Но в прошлом году по результатам чемпионатов мира по олимпийским видам спорта мы завоевали третье общекомандное место в мире. Очень хорошо себя показали наши спортсмены в плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, фехтовании, борьбе, гимнастике мужской и женской. Думаю, что мы будем конкурентоспособными и покажем хорошие результаты во многих видах спорта.

- По традиции российская делегация будет одной из самых больших на Олимпиаде?

- Мы рассчитываем, что около 400 российских спортсменов примут участие в олимпиаде в Токио. Основной этап отбора еще предстоит. На сегодняшний момент мы завоевали порядка 90 олимпийских лицензий. На прошлой неделе провели штаб по подготовке к Играм. Отдельно будем с каждой федерацией, с каждым главным тренером накануне нового сезона встречаться. И уже обсудим отдельные нюансы. При этом костяк сборной уже понятен. Сейчас главное – подойти без травм, пройти отборочный этап максимально успешно. Наша команда, действительно, будет одна из самых больших на Олимпиаде.

- А в России какие масштабные спортивные соревнования мы увидим в ближайшие годы?

- Напомню, что мы будем проводить чемпионат мира по волейболу в 2022 году. В 2023 году будем проводить универсиаду в Екатеринбурге. Кроме того, мы уже получили право проведения чемпионата мира по водным видам спорта. А в 2021 году будет чемпионат мира по плаванью на короткой воде. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. Мы уже ведем переговоры по заявке на проведение ряда и других чемпионатов по видам спорта. Что же касается таких соревнований как олимпиада, чемпионат мира по футболу – это отдельные соревнования. Чтобы претендовать на право их проведения, нужно активно готовиться, оценивать финансовую сторону и возможности регионов. Опыт подсказывает, что если такие решения принимаются, то мы всегда хорошо готовимся. И проводим соревнования на самом высоком уровне.

- Какой урок вам помог стать олимпийским чемпионом? Что бы вы могли передать тем спортсменам, которые сейчас только начинают свою карьеру в спорте высших достижений?

- Больше всего мне помогало то, что я всю жизнь занимался тем, что любил больше всего. И поэтому мой главный совет именно такой: любить свой вид спорта по-настоящему. Тогда и результат придет.