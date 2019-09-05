"Дети боятся плохих отметок уже в детсаду!" Нужно ли "убить" экзамены и оценки в школе

Глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме рассказал, что одна из его целей – "убить" школьные экзамены и оценки. По его мнению, такая система оценивания уничтожает в детях все желание учиться:

- Одна из главных вещей, которые я вынес из школы - я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей - убить экзамены, - признался Греф в ходе сессии Восточного экономического форума. – Мы выпускаем из школы людей с инвалидностью – они всю жизнь ждут и боятся, что их будут оценивать.

Идея отказаться от экзаменов и оценок - не новая. Противники школьных отметок уверяют, что такая система не просто вызывает бесконечный стресс и гробит на корню все желание учиться, но и прививает ложные ценности. Отличник – автоматически означает хороший человек, двоечник – конечно, хулиган и прогульщик. Учишься плохо – точно станешь отбросом общества, можешь даже не рыпаться, на отлично – значит, и жизнь удастся. Поэтому хоть в лепешку разбейся, а пятерку заработай! И такие установки поддерживают и родители, и сами учителя.

- Детям с раннего возраста внушается, что от отметок зависит вся их дальнейшая жизнь, - рассказывает Лариса Санатовская, исполнительный директор Национальной Родительской ассоциации. – Новую игрушку или одежду надо "заработать" пятерками. Страх оценок помолодел. Раньше дети начинали бояться плохих отметок классе во втором, а сейчас – уже в детсаду!

В свою очередь, сторонники двоек, троек и пятерок говорят, что отметки нужны, просто надо правильно ими пользоваться. Ведь это инструмент для учителя, оценки позволяют увидеть, какие темы ученик освоил хорошо, а в каких у него провалы, чтобы знать, где его надо подтянуть.

- Наши исследования показывают, что дети сами хотят получать оценки, это их обратная связь от учителя, - приводит данные Елена Корнилова, аналитик Центра развития образования РАО. - Оценка для них – это стимул учиться, а также стимул получить похвалу от родителей.

Но в этом есть и свой минус, отмечает эксперт. Тем самым детям сложно сформировать независимую самооценку, а это чревато комплексами и множеством проблем уже во взрослом возрасте.

Герман Греф на Восточном экономическом форуме рассказал, что одна из его целей – "убить" школьные экзамены и оценкиФото: ТАСС

Эксперименты с отказом от отметок уже идут вовсю – напомним, в первом классе они отменены вовсе. А в нескольких российских школах решили пойти дальше и отменили оценки во всей началке.

- В школе сейчас и двойки-то редко ставят, и по сути, у педагога остается всего три оценки на выбор - тройка, четверка и пятерка. Наши учителя раньше пробовали уйти от традиционных отметок и ставить, например, 4.25 или 3.75, чтобы лучше можно было оценить динамику ребенка, - рассказывает Лилия Каширина, директор школы №44 Белгорода. – Но оценка должна быть не количественной, а качественной. Поэтому вместо отметок детям дают обратную связь и рассказывают, где они ошиблись и как можно было сделать лучше.

Впрочем, до полного отказа от оценок и экзаменов во всех российских школах пока очень далеко.

- Все упирается в ЕГЭ и ОГЭ – пока есть экзамены, на которых детей оценивают в баллах, неважно, будут учителя ставить пятерки или рисовать солнышки и тучки в дневниках, - уверена Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. –Проблема не в системе оценки, а в неадекватных требованиях и методиках обучения. В той же начальной школе есть 18 критериев, как ребёнку вести тетради – как писать дату, сколько клеточек оставлять поля, и прочее. Но у ребёнка в этом возрасте ещё не развиты нужные участки мозга, он не может концентрироваться сразу на всем этом! А ведь за каждую помарку ему грозит штраф - плохая оценка. И для ребёнка это дикий стресс, это может обернуться серьезными неврозами. Чего уж говорить об отличниках - это вообще самые проблемные дети!

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А КАК У НИХ

В других странах Америку в плане оценок тоже пока не открыли. В США и Швеции, в Гонконге и Южной Корее, а также во многих других государствах пользуются буквенной системой. “A” - это наивысшая оценка, а “E” или “F” - самые низкие. Кое-где используют букву “U” - это аналог нашего “неуда”, от слова unsatisfactory, неудовлетворительно.

В Бельгии и Португалии, Коста-Рике и Перу используется 100-балльная система.

В Латвии, Бразилии и Италии оценки ставят по 10-балльной шкале. А в Болгарии и Польше - по шестибалльной. Но болгарским школьникам ставят единицу только за списывание, а польским вручают шестерку за особые заслуги.

Очень заморочилась Дания. Раньше датские школы пользовались 13-балльной шкалой. Но потом решили ее усовершенствовать и выкинуть все лишнее. Теперь школьники могут получить пять “удовлетворительных” оценок - это 12, 10, 7, 4 и 02 (да, именно так, четверка без нуля и “ноль два”). И две “неудовлетворительных” - 0 и -3. Минус три!

А вот в Финляндии единой системы отметок нет - каждая школа сама решает, как именно оценивать детей и надо ли им это вообще. Нет у наших северных соседей и школьных экзаменов и проверок: педагоги и так знают, кто на что способен, а чиновники вполне верят им на слово. Правда, от проблем и стрессов финских школьников это не спасло. По данным международных исследований, только две трети финских подростков говорят, что чувствуют себя счастливыми, а это один из самых низких показателей в мире! Для сравнения, в России себя считают счастливыми почти три четверти детей. И никакие оценки и ЕГЭ им в этом не помеха.

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