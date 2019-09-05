Владимир Путин: Доброе слово и смит-вессон действуют намного эффективней. Мы это хорошо знаем

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума - всегда программная речь, в которой президент объявляет о новых мерах, которые страна намерена предпринимать для развития Дальнего Востока. В этом году Путин подарил как минимум две громкие новости.

Чтобы сделать дальневосточный регион более привлекательным, он предложил радикально снизить ипотеку для молодых семей.

- Нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным, - заявил Путин. - Мы с руководителями регионов обсуждали этот вопрос - согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на пять лет.

Для улучшения ситуации со здравоохранением и образованием в регионе президент объявил о двукратном повышении выплат по нескольким программам.

- Нужно адаптировать наши общероссийские программы - "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям Дальнего Востока, - сказал Путин. - Речь может идти о том, чтобы эксклюзивно для Дальнего Востока, увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза.

Кроме этого глава государства призвал увеличить число бюджетных мест в вузах Дальнего Востока, создать в регионе специальный медицинский кластер с филиалами иностранных клиник, пообещал реконструировать на Дальнем Востоке до 2024 года 40 аэропортов, принципиально обновив в них для местных перелетов парк самолетов и вертолетов.

На пленарном заседании ВЭФ президент рассказал, как предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружиеФото: REUTERS

ДОБРОЕ СЛОВО И СМИТ-ВЕССОН

Премьер Японии Синдзо Абэ на ВЭФ находился в непростой ситуации. С одной стороны, он прилетел преисполненный сил и дальше приближать мирный договор с Россией и развивать хозяйственную деятельность. А с другой, буквально накануне Путин по телемосту открыл один из крупнейших в стране рыбоперерабатывающих заводов на острове Шикотан, из-за чего правительство Японии разразилось официальным протестом.

Абэ впрочем не сдался, заявил, что нужно продолжать начатое и призвал верить Японии и в Японию. Для этого он даже процитировал знаменитое стихотворение Тютчева про невозможность измерить Россию общим аршином и предложил заменить в нем Россию на Японию. Мол, видите, ничего принципиально не меняется. Но получил весьма тяжелый ответ от Путина.

- Для нас очень странно, например, что Япония не выдает визы крымчанам. Где Япония, а где Крым? - напрямую спросил Путин и напомнил об особых отношениях Токио с Вашингтоном. - Мы с пониманием относимся к добрым словам, но есть масса вопросов с заключением мирного договора, и здесь мы должны учитывать обязательства Японии перед США. А так есть и такие слова «Доброе слово — это хорошо, но доброе слово и смит-вессон намного эффективней». Мы это хорошо знаем.

ОБМЕН ПЛЕННЫМИ СКОРО СОСТОИТСЯ

Одна из самых горячих новостей последних дней — намеченный обмен пленных между Россией и Украиной. Во Владивосток, чтобы обсудить это даже прилетел украинский политик Виктор Медведчук, который на пленарной сессии сидел прямо перед Путиным.

- Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно, - сказал Путин. - Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в России, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении этих конкретных людей.

Президент прокомментировал и сами отношения с Украиной.

- Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет - будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил, - сказал он. - Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства.

Во Владивосток прилетел украинский политик Виктор МедведчукФото: REUTERS

ДОНАЛЬД НЕ КУПИЛ ГИПЕРЗВУК

На вопрос о возможности возвращения России в G8 Путин вновь ответил, что особо возвращаться некуда, но если партнеры захотят, то Россия готова их принять. А в остальном трудно представить, как можно сейчас решать любые мировые проблемы, например, без Китая и Индии. В том числе и проблемы новых договоров по вооружению.

- Мы встречались с американскими партнерами в последний раз в Осаке, и тоже состоялся вопрос о том, каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, - рассказал Путин о встрече с Трампом. - В том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет. Ну, я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим. И таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности.

НА ЧТО ТРАТИТЬ ЭНЕРГИЮ

Визит во Владивосток 94-летнего премьера Малайзии стал украшением форума. Модерировавший дискуссию телеведущий Сергей Брилев не удержался от вопроса:

- А какой предельный возраст пребывания в политике?

- На данный момент мы подняли эту планку до 95 лет, - ответил Махатхир Мохамад.

- Я пока не дотягиваю, - пошутил по этому поводу Путин.

На сообщение Абэ, что в Японии 85-летние люди стали ходить быстрее и ходят, как 75-летние, он отреагировал тоже шуткой.

- У нас в Чечне и в Дагестане люди ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии, - отреагировал Путин. - Вопрос в том, на что тратить энергию.

Но после этого рассказал о своем отношении к протестным акциям молодежи.

- Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе, в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право, - сказал президент. - И иногда это приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов.