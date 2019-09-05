Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева: Мы создаем человеческий капитал для Дальнего Востока

Для реализации масштабных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке остро требуются профессиональные кадры. И здесь многое зависит от высшего образования. Какие специалисты сейчас востребованы в регионе? И как убедить их остаться на Дальнем Востоке? Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказала Татьяна Терентьева, ректор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/730269" frameborder="0"></iframe> Татьяна Терентьева в открытой студии радио "Комсомольская правда" на Восточном экономическом форуме..

«ВУЗ - ЭТО МОСТИК МЕЖДУ ШКОЛОЙ И РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ»

- Татьяна Валерьевна, вы куете кадры для экономики Дальнего Востока. Каких специалистов готовите?

- Воспроизводство человеческого капитала - это одна из функций, которую выполняет учебное заведение. У нас многопрофильный университет. Мы давно вышли за пределы названия. Примерно треть направлений подготовки - экономика и управление. Кроме того, есть информационные технологии, транспорт, логистика, институт иностранных языков, получили право набирать на педагогические направления. Все это востребовано реальным сектором экономики. Университет - это связующее звено, мостик между школой и реальной жизнью.

- Есть ли у вас партнерское взаимодействие с компаниями, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке?

- Безусловно. На сегодняшний день у ВГУЭС более пятисот партнеров - ведущих государственных, коммерческих предприятий и организаций Дальнего Востока всех сфер экономики. Мы делаем акцент на малый и средний бизнес. Если говорить о крупных отраслях, можно выделить судостроение, под запрос которого мы готовим специалистов.

- Чем ВГУЭС отличается от других вузов?

- Мы в тренде всех ведущих университетов. Но у нас есть уникальный проект - практико-интегрированное обучение. Говорят так: «во ВГУЭС нет четвертого курса». На самом деле он есть, но студенты 4-го курса с октября уходят на восьмимесячную стажировку. Все это время они находятся на предприятиях, закрепляют свои знания и умения навыками на производстве. Это наше важное конкурентное преимущество. Работодателю нужны готовые специалисты, на которых не надо тратить время, чтобы их доучивать или переучивать.

- То есть студенты сразу трудоустраиваются?

- Лучших забирают сразу. Но я вернусь к особенностям. Мы подключили проектное обучение: выполняем задачи для реального сектора экономики: студенты работают в командах для реализации определенных проектов. Если им не хватает теории, чтобы разобраться в ситуации, они должны найти те знания, которых им недостаточно, и решить практическую задачу. Здесь нужно брать на себя ответственность. Это - история по приобретению коммуникативных компетенций. И это очень важно, поскольку лекции - одно, а получение результатов на практике - совершенно другой подход к процессу обучения. Кроме того, мы внедряем соперничество - соревновательный момент в образовании. Участвуем в чемпионатах WorldSkills, Global Management Challenge. В прошлом году к нам «зашел» всероссийский проект «Управляй!», где наши студенты уже стали победителями.

«СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

- Какое внимание уделяете развитию науки?

- Любой преподаватель в вузе должен заниматься научными исследованиями. Мы разработали траекторию, по которой в академическую среду может погрузиться каждый. Нам нужна талантливая молодежь, чтобы продвигать научную деятельность. Но ей необходимо создавать условия, мотивировать. Человек науки должен заниматься наукой. В нашем университете все организационные вопросы мы берем на себя. Выделяем большой объем ресурсов, чтобы талантливые молодые люди, которые могут давать научный результат, генерировали его, не отвлекаясь ни на что.

- Правительство выделяет квоты на привлечение иностранных студентов. Откуда в основном они приезжают?

- Наш университет участвует в проекте «Экспорт российского образования». Сегодня у нас учатся студенты из 25 стран, в основном Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с другими университетами занимаемся научной деятельностью. Недавно с Харбинским университетом открыли Центр науки и образования. Правительство Китая трепетно относится к таким мощным проектам. ВГУЭС пригласили в качестве университета с российской стороны.

«ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НУЖНО ТОЛЬКО НА ПОЛЕЗНОЕ»

- Приезжают ли учиться из других российских регионов?

- География представлена обширно: Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Подмосковье. У нас есть уникальные направления подготовки, которые не реализуются в других сервисных университетах, например, дизайн среды или дизайн костюма. На эти направления к нам приезжают студенты издалека. Но мы делаем акцент на ДФО. Наша основная миссия - закрепление молодежи на Дальнем Востоке.

- Есть ли обратная связь со студентами? Прислушиваетесь ли к ней?

- Конечно. Мы ежедневно работаем над этим. Я сама хожу в аудитории. Вижу, что там происходит. Недавно слышала, как студенты после пары обсуждали, что полезного было за день. Думаю, если студенты уже оперируют термином «полезность», значит нам тоже нужно ускоряться, чтобы они это оценивали по достоинству. Для нас главное - повышение качества образовательного процесса. Переводим все общие дисциплины в цифровую образовательную среду, чтобы не занимать ими лекционное время. В аудиторию приглашаем практиков, которые четко говорят о правде жизни, о том, какие компетенции необходимы, чтобы студент мог успешно реализовать свой потенциал.

«ЦЕЛЬ - СОХРАНИТЬ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РЕГИОНЕ»

- В последние пять лет государство активно влияет на процессы на Дальнем Востоке. Хочет его развивать. Чувствуете ли изменения?

- Могу точно сказать - мы движемся вперед. Простой пример. Пару лет назад проводили исследование со студентами третьего курса. Перед летними каникулами спросили, какие их планы на будущее. Задавали вопрос: «Останетесь ли в Приморском крае?» Примерно 35 % планировали покинуть регион, когда закончат учиться. На четвертом курсе мы их отправили на стажировку. Когда они вернулись, мы их снова опросили. И выяснилось, что собираются уехать только 5 - 10 %. Наш университет этим концептом - практико-интегрированным обучением - делает все для того, чтобы сохранять кадровый потенциал на Дальнем Востоке и тем самым развивать его.