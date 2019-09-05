Лесные пожары в Сибири: почему не смогли потушить?

Минувшим летом пожары в сибирской тайге стали одной из самых обсуждаемых проблем в стране: популярные музыканты посвящали горящим лесам песни, а пользователи соцсетей делились публикациями с хештегом #потушитепожарывсибири так часто, что эта метка стала второй по популярности в твиттере. Однако регионы Сибири оказались просто не в состоянии справиться с бушевавшей стихией.

КАК ЖЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ?

Прежде чем пытаться потушить волну народного негодования, давайте разберемся, а как устроена система предупреждения такой масштабной беды? Ответственность за подготовку к весенне-летнему сезону (его еще называют пожароопасным сезоном, очевидно потому, что именно летом лес горит чаще всего) лежит на местных властях. И именно местные чиновники должны контролировать процесс тушения в случае, если противопожарные меры не сработали.

Что может сделать Минприроды, МВД и Генеральная прокуратура? По закону надзорные органы могут лишь приехать с проверкой и посмотреть — приняты ли должным образом меры профилактики, и, если пожар уже горит, то проверить приступили ли к тушению вовремя. Пока это единственный инструмент влияния на представителей региональной власти.

Минувшим летом пожары в сибирской тайге стали одной из самых обсуждаемых проблем в стране. Фото: Виктор ЧАВАЙН

ПОЧЕМУ МЕСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ МОГУТ НЕ ТУШИТЬ?

Чиновники на местах — т. е. представители органов исполнительной власти субъектов Р.Ф. Обязаны:

- оценить как распространяется пожар,

- определить какие есть возможности по тушению с точки зрения технологий,

- подсчитать, сколько на это потребуется средств, в том числе и материальных

- оценить реальный и предполагаемый ущерб.

Эти обязанности прописаны в приказе Минприроды России, который подписан еще в 2014 году тогдашним министром Сергеем Донским. А еще в документе прописано, что пожары в тайге можно не тушить, если затраты на тушение окажутся больше, чем прогнозируемый ущерб. Разумеется, это правило действует только в случае, если огонь не угрожает населенным пунктам.

«При возникновении лесного пожара в зоне контроля, в случае, если прогнозируемый ущерб меньше возможных затрат и нет угрозы населенным пунктам, региональная Комиссия по ЧСиПБ может принять решение о приостановке или прекращении работ по его тушению,» – сказано в документе.

Кстати, спецчасти наземной и авиационной пожарной охраны и лесопожарные центры, которые выполняют все работы по тушению тайги в соответствии с Лесным кодексом, находятся на балансе региональных бюджетов. Так что и подчиняются они напрямую региональным властям.

Этим летом тайга разгорелась так сильно, что дымом заволокло практически всю Сибирь. Фото: Лесопожарный центр

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ РАВНОДУШИЕ

В этом году еще в начале весны Россельхоз поручил регионам усилить меры контроля в пожароопасных районах а также увеличить группировки сил по тушению пожаров, когда они еще только начались. К сожалению практически нигде это поручение выполнено не было. Региональные власти лишь отмахивались — угрозы населенным пунктам нет, а тушить выйдет слишком дорого.

Предписание усилить контроль за обстановкой регионам потом выдавали еженедельно — на каждом заседании Федерального штаба по тушению лесных пожаров. К слову в штаб входят не только представители Рослесхоза, но еще и сотрудники МЧС, Росгидромета, Минобороны, Минприроды, Росприроднадзора и Министерства финансов, но регионы на предписания реагировали без должного рвения – эффекта от их действий не было.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Специалисты Рослесхоза ежедневно мониторят ситуацию, однако Федеральному центру доступны лишь «пожарные» меры тушения. Так в подведомственном Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана» служит федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы, личный состав которого насчитывает порядка 700 человек. Однако по закону направить этих десантников от пожарной охраны могут лишь туда, где введен режим ЧС. Но вот чиновники на местах не торопятся вводить режим ЧС – ведь это потребует дополнительных трат бюджетных средств...

Разорвать этот порочный круг в этом году удалось едва ли не после личного распоряжения главы государства. Силы федерального центра направили на тушение тайги вопреки сибирским чиновникам. К тому моменту огонь уже приблизился к особо охраняемым территориям. Так под угрозой уничтожения оказался Прибайкальский национальный парк – огонь перекинулся на часть его территорий.

СУХИЕ ЦИФРЫ

Общая сумма ущерба на самом деле оказалась не такой уж и ничтожной — порядка 1,5 миллиарда рублей.

Как отметил первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин, в 2019 году на охрану лесов от пожаров в бюджете предусмотрено 5,9 миллиардов рублей. При этом 2,5 миллиарда выделили на тушение лесов в Сибири и 2,4 миллиарда — Дальнему Востоку.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

ПРИЧИНЫ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Несмотря на то, что огонь лесных пожаров этим летом разгорелся так сильно, что дымом заволокло практически всю Сибирь, власти на местах не торопились принимать меры. И дело не только в экономической нецелесообразности. Как выяснили многочисленные прокурорские проверки, в ряде регионов лесные пожары были на руку нерадивым чиновникам. Они помогали скрыть следы незаконной рубки, поэтому порой представители местной власти откровенно шли на служебный подлог, чтобы только не тушить. Где-то недостоверно предоставляли сведения о площади возгорания, местами «увеличивали» на бумаге реальное расстояние от пожара до населенных пунктов а порой и просто врали, что все потушено, когда на самом деле пожар еще вовсю бушевал.

Так, по результатам проверок заведено более 15 уголовных дел по фактам различных подлогов, но это не единственное, чего удалось добиться. Возможно нормативы, устанавливающие зоны контроля за пожарной ситуациях теперь пересмотрят.