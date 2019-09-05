Как Ярмольник, Лазарев, Чиповская и Гришаева спасли бездомных животных

Многие звезды подают правильный пример: забирают в свои семьи бездомных кошек и собак из приютов для животных или с улиц. Артисты напоминают, что настоящего друга (пусть и хвостатого) не надо покупать - его можно спасти, и тогда он отплатит любовью и преданностью. Все знаменитости, о которых рассказывает «Комсомольская правда» не просто спасли животных, но и стали помогать приютам, где они живут. Собака или кошка для некоторых часть модного образа, как дорогие часы или машина. Звезды стараются, чтобы в моду вошло спасать бездомных животных и учить этому других, получая в подарок любовь и преданность животных.

Сергей Лазарев и Лиса с Дейзи

Сергей и Никита Лазарев на прогулке с Дейзи и ЛисойФото: СОЦСЕТИ

В загородном дома певца живут две собаки, которых он «усыновил». Пять лет назад Лазарев участвовал в социальной акции «Ищу дом», которая призывала забирать бездомных животных. Музыкант приехал с другими артистами на съемки (звезды должны были рассказывать истории щенков из приюта) и сам выбрал своего «героя» - маленькую собаку с умным взглядом. Оказалось, что этого щенка подкинули в приют и Сергей решил сниматься с ним. А спустя пару дней, его потянула пересматривать фото и тогда артист понял, что скучает. Вскоре он узнал, что щенка так никто и не забрал, тогда он понял, что должен подарить этой дворняжке семью. Назвал Дейзи – как одного из его театральных персонажей. А год назад Лазарев забрал в свой дом еще одну собаку – Лису, которая получила имя, благодаря пушистому хвосту.

Сергей рассказывает нам о своем друге: «Это дворняжка с примесью овчарки. Давно хотел еще одну собаку, поэтому обратился в приют, с которым сотрудничаю. Лисе был годик, нашли ее в заброшенном доме. Прислали фотографии - так и выбрал Лису. Приехал, познакомился, погулял и забрал». Лазарев согласен, что последние пару лет люди все чаще не покупают, а спасают бездомных кошек и собак: «В том числе и потому, что есть примеры, когда публичные люди берут собак и кошек из приюта». Сергей говорит, что прогулки и игры с животными улучшают настроение и дисциплинируют – к режиму животных хозяева относятся чаще внимательнее, чем к своему.

Музыкант помогает приютам для бездомных животных, и даже свой «зообизнес» бизнес открыл – производит и продает сладости и сухие корма для собак.

Даниил Козловский и Груша

Даниил Козловский со своей спасенной ГрушейФото: СОЦСЕТИ

В прошлом году актер Даниил Козловский с невестой Ольгой Зуевой во время путешествия спасли бездомную дворняжку. Поначалу собака жила в их номере, и пара хотела пристроить щенка к маме Козловского или в «добрые руки» через соцсети.

Когда-то актер мечтал о породистой собаке, а теперь на пару с Ольгой ездит по приютам бездомных животных и активно рекламирует выставки, где можно забрать животное домой. Козловский души не чает в своей Груше: «Всегда мечтал о лабрадоре, но вышло иначе. Дело было в Грузии. По дороге в горы, за несколько часов до нового года, мы остановились, увидев это чудо в поле, возле трассы. Решили взять, чтоб отдать в хорошие руки. А потом так полюбили, что оставили себе. Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака. Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никому ненужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор». Собаку назвали Груша — сокращенно от Грузия.

Нонна Гришаева и пять «хвостов»

Тони и Венди - двое из пяти питомцев, которых спасли и приютили в семье Нонны ГришаевойФото: СОЦСЕТИ

Актриса уверена, что собаку или кошку надо брать в приюте: только так можно завести себе настоящего четвероного друга, который будет бесконечно благодарен за свое спасение. Дорогих породистых щенков и котят чаще всего пристраивают заводчики - не дадут пропасть. Поэтому в семье Нонны Гришаевой, как она говорит: «Пять хвостатых обитателей нашего жилища». Актриса и ее родные спасли три бездомных собаки и две кошки – загородный дом большой, поэтому места хватает всем.

Даша Львова (солистка группы «Soprano Турецкого») и Михаил Борисович

Даша Львова с кошкой МишейФото: Личный архив

Михаилу Борисовичу (она же Миша) уже год и два месяца. Даша Львова спасла кошку Мишу, когда ей был месяц.

Даша рассказала нам о судьбе своей кошки: «Мы с молодым человеком тогда отлавливали бездомных котят с улицы и пристраивали их в хорошие руки. Когда появилась Миша, у меня дома уже жили два котенка с улицы. Бездомную Мишу сняли с дерева, откуда она не могла слезть самостоятельно. Она была дикой, крикливой, кусачей, поэтому мне пришлось завернуть ее в джинсовую - там она и сидела. Серьезных проблем со здоровьем у Миши не было - пришлось лечить от инфекции в глазах и вздутия живота. Сейчас она уже взрослая, но продолжает обдирать все в доме. А встречает меня весь последний год одинаково: встает на задние лапы, а передними кидается обнимать».

Анна Чиповская и Куся

Кот иногда не дает спасть ночью Ане Чиповской. Но актриса не жалуется - больно любит своего КусюФото: СОЦСЕТИ

Актриса смеется: «Это не я завела себе кота. Это было обоюдное решение. Только так у друзей и бывает». Четыре года назад Чиповская подобрала кричащего от голода и страха котенка у стен Малого театра. Не раздумывая, Аня забрала малыша домой – то, что у него «не породы, не справки» ее не смущало, назвала кота Куся. До сих пор этот парень может полночи напролет шуршать коробками или пакетами, мешая спать хозяйке. «Желание отомстить бывает очень сильное. Но я могу только выкинуть его любимые коробки, а это как-то мелко», - шутит Аня.

Леонид, Александра Ярмольник и их Фаня и Дуся

Александра Ярмольник много времени посвящает спасению бездомных животныхФото: СОЦСЕТИ

Дочь актера Леонида Ярмольника Саша окончила Строгановку, она – художник по стеклу. Ярмольник – специалист востребованный, заказов много, но также много времени она посвящает спасению бездомных животных: лечит, устраивает выставки по устройству собак в семьи. Леонид Ярмольник - председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду», его дочь Александра – соучредитель фонда. Леонид Исаакович принимал участие в разработке федерального «Закона об ответственном обращении с животными». «Я работал над той частью закона, который касается безнадзорных животных, в основном это собаки и кошки», - объяснил нам Ярмольник. Артист считает, что воспитать подрастающею поколению можно в том числе, научив их заботиться о животных. С детства Саша видела, как ее папа с мамой подбирали, лечили и устраивали в семьи друзей бездомных собак. В доме у Ярмольников всегда жили спасенные собаки. Три дружных поколения Ярмольников живут загородом, и у них две дворняжки Фаня и Дуся, которые когда-то были бездомными. Теперь уже двое внуков Леонида Ярмольника с пеленок учатся любить и играть с добрыми дворняжками.

Леонид Ярмольник говорит, что только подобным собственным примером можно воспитывать детей: «Когда меня много раз в жизни спрашивали: как вы воспитали такую замечательную, добрую дочь. Я отвечал: «Я ее по-моему ничему не учил никогда… Говорить, что хорошо, а что плохо – это не очень действенно. Нужно видеть жизнь. Саша видела, как мы живем, кто к нам приходит, слышала, о чем мы говорим. И выросла честным, порядочным, душевно тонким человеком…»

Ольга Орлова и ее четыре «хвоста»

Луфи, Дина и Ася не отпускают Ольгу Орлову на работуФото: СОЦСЕТИ

Певица и ведущая «Дома-2» постоянно помогает устраивать бездомных собак в семьи, тратит кучу денег на их лечение. Дома у Орловой живут спасенные животные: целых четыре «хвоста». «Я могу подобрать ключ к сердцу любой злюки. У меня черный пояс по терпению!» - говорит Орлова о том, как находит общий язык с животными. У Ольги в доме уже жило три собаки с разными характерами, когда накануне 2019-го года она забрала еще одну. «Больше двух месяцев я пристраивала Луфи, но никто толком не решил удочерить эту малышку. Кто-то говорил, что она не пристраивается из-за того что бородатая, кто-то - потому что у неё самая обычная «дворняжья» расцветка, а я видела в ней только активного жизнерадостного ребёнка, которому очень нужна ласка человека, потому как без неё она просто не может жить» - объяснила в соцсетях Ольга Орлова появление нового члена семьи.

Прошло 10 месяцев, а Луфи продолжает периодически грызть дорогую мебель в доме Ольги (Орлова стоически переносит проделки друга) и уже стала самым ласковым членом семьи.