Сахалинская область представила свой потенциал на выставке «Улица Дальнего Востока»

Павильон Сахалинской области на выставке «Улица Дальнего Востока», который проводится в рамках пятого Восточного экономического форума, посетил врио губернатора Валерий Лимаренко. Ранее глава региона отметил, что бизнес все активнее влияет на инвестиционную привлекательность региона. И в этом - большой потенциал для развития острова.

В целом за 8 месяцев текущего года по инициативе врио губернатора введены 11 новых мер соцподдержки, приняты решения снизить транспортный налог и повысить минимальные пенсии, запущены новые авиамаршруты, ускорены темпы строительства жилья, запущена медицинская реформа. А участие Сахалинской области в ВЭФ - это прекрасная возможность представить острова на федеральном и международном уровне, привлечь в регион новых инвесторов, увеличить внешний туристический поток.

Так что же представляла собой презентационная площадка? Она была разделена на четыре зоны.

Сектор «Экономика и инвестиции» рассказывал о потенциале региона. Скажем, Сахалинская область заняла первое место в ДФО по уровню объема валового регионального продукта на душу населения, объему внешнеторгового оборота и накопленных иностранных инвестиций. Тут также можно было узнать, как развивалась островная экономика в последние пять лет.

Кстати, если вы начинающий предприниматель, здесь можно было получить и консультацию по собственному проекту и заем.

В зоне «Нефтегазовый комплекс» о своих проектах рассказывали представители профильных предприятий. Организаторы подготовили макет крупнейшей морской буровой платформы, посетители могли почувствовать себя в роли оператора бурения скважин с помощью кресла виртуальной реальности.

Рядом зона «Туризм и отдых». Тут можно было покататься и на горнолыжном тренажере по виртуальным трассам, и посмотреть на Сахалин с высоты птичьего полета с помощью симулятора параплана.

Четвертая зона - кафе была расположена на открытой террасе, где любой желающий смог продегустировать напитки: кофе «Черный сахалинский» или «Айс Карафуто».

Напомним, сахалинский павильон был признан лучшим на выставке «Улица Дальнего Востока-2018».