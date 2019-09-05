Юля Горина, которая нашла семью 20 лет спустя: «Всю жизнь думала, что родители меня бросили»

«Мама, папа, это я - Юля, ваша дочка. Я нашлась» - набирая слова этого короткого смс-сообщения, 24-летняя жительница Рязани Юля Горина ревела так, что экран мобильного телефона стал мутным и словно поплыл. Еще пару минут она не решалась нажать кнопку «отправить»: а вдруг родители про нее забыли?

Юля потерялась в селе Пуховичи Минской области в еще 1999-м. Двадцать лет ее искала милиция Белоруссии. А жених Юли Гориной за каких-то десять минут «нагуглил» родителей потеряшки в интернете. Сайт с ориентировкой «пропала девочка 4-х лет» оказался белорусским, но Илью Крюкова это не смутило.

- Подумаешь, Белоруссия, не так это далеко от Рязани. Да и описание было точь-в-точь. Даже шрамик на лбу, как у моей Юльки, - рассказал Илья.

Он тут же позвонил в минский УГРО, и уже через пару дней Юля смогла обнять родных отца и мать. Так как же Юля оказалась в России, как все это время жила и что теперь будет делать с правдой, которую мечтала узнать всю свою жизнь. За ответами на эти вопросы я оправилась в Рязань.

«ПРОСИЛИ МИЛОСТЫНЮ И ПРЯТАЛИСЬ ОТ МЕНТОВ»

Встречу Юля назначила на вокзале Рязань-2.

- Я вас сюда не просто так позвала. Вот видите - вход в здание, именно тут 21 октября 1999-го года меня нашли. Помню, что меня просто высадили из поезда какие-то дядя и тетя. Я долго сидела не перроне, смотрела на поезда и в толпе людей пытались найти хоть какое-то знакомое лицо. До этого мы с этими дядей и тетей ездили из города в город, просили милостыню, прятались от ментов. Они меня людьми в форме всегда пугали. Кажется, я до сих пор их боюсь, - вспоминает Юля.

Но именно милиционеры нашли девочку на вокзале. Продрогшую Юлю, которая в морозное осеннее утро была в одних колготках и сандалиях отвезли в участок. «Девочка, на вид три — четыре года: не ухоженна, истощена, в волосах вши» - записали в акте.

Здесь 21 октября 1999-го года нашли ЮлюФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Мне так страшно было, что даже печенье с чаем, которыми они меня угостили, боялась в руки взять. Хотя кушать очень хотелось, - вспоминает Юля.

Из участка ее отвезли в больницу, а через неделю девочка попала в детский социально-реабилитационный центр...

В это время в Белоруссии ее искали родители: бегали по станциям, клеили ориентировки, милиция прочесывала местные леса. Так что же случилось?

«МАМА - ЛЮДА, ПАПА - ВИТЯ»

Юля пропала 1 октября 1999-го года. В тот день девочка увязалась с отцом на рынок продавать картошку. Из села Пуховичи домой в деревню возвращались на электричке. На обратной дороге Юля как под землю провалилась.

- Когда спустя 20 лет встретилась с папой, он мне честно сказал, что выпил в тот день и прямо в вагоне ввязался в драку. Когда он очнулся, меня уже не было. Все эти годы он во всем себя винил. У мамы каждый день на коленях прощения просил, говорил, что это он растяпа, - рассказала Юля.

Юля сам момент драки не помнит. А вот людей, которые перевезли ее через границу, кажется, не забудет никогда.

- Мне почему-то казалось тогда, что это мои родные дядя и тетя. Но сейчас понятно, что люди - чужие. Они просто похитили меня и хорошо еще, что не убили. Первое, что приходит в голову, это могли быть цыгане. Но я четко помню, что у мужчины и женщины были светлые волосы.

Про странных дядю и тетю девочка рассказала милиционерам. А еще выдала: "мама — Люда, папа Витя". А вот фамилию и город, в котором жила, назвать не смогла. Хотя догадаться, что малышка родом из Белоруссии, можно было.

- Я же общалась с воспитателями. Лук называла «цибулей», картошку «бульбой». В России так не говорят, но почему-то никто тогда никакого внимания на это не обратил.

Юлю оформили как беспризорницу. Дали фамилию: Иванова, (Горина — это фамилия по мужу), а имя и отчество записали с ее слов: "Юлия Викторовна". Дата рождения, которая сейчас значится в ее паспорте, тоже вымышленная. Возраст определи на глазок: маленькая худенькая Юля в свои четыре года выглядела на три, а датой рождения стал день, когда ее нашли на вокзале. Так и записали в документах: «рождена 21 октября 1996 года».

«БУДУ ТВОЕЙ ДОЧЕЙ»

В социальном центре для беспризорников Юля провела всего три недели. Хорошенькую голубоглазую девочку с русыми волосами взяла в семью фармацевт Ирина Алпатова. На тот момент у женщины уже было двое сыновей.

Две семьи Юлии ГоринойФото: Личный архив

- Когда впервые Юлю увидела, сердце материнское екнуло. Она смотрела на меня глазами полными любви. А потом сказала: «буду твоей дочей, только морковку мне купи». Я рассмеялась и ответила, что, конечно, куплю и морковку, и наряды, и игрушки, - вспоминает приемная мама Юли. - Мы решили ей не врать. Юля знала, что мы не родные. Она всегда спрашивала, почему же ее бросили. Никогда не забуду эту ее фразу, что больше всего на свете она хотела бы родным маме и папе подарить глаза. Но мы и подумать не могли, что ее кто-то ищет. Она в таком состоянии была: ножки обморожены, под ногтями грязь. Я лично была уверена, что родители - бомжи.

В Минск Юля поехала вместе с женихом. Это он снял на мобильный телефон первую встречу дочки и мамы. Кадры пробирают до дрожи.

- Доченька прости! Доченька, прости! - причитала Людмила Моисеенко.

Сомнений в том что Юля, именно та девочка, которая пропала в Белоруссии - нет. В день ее приезда полиция провела тест ДНК. Совпадение - стопроцентное.

Юля вспомнила свой дом в деревнеФото: Личный архив

Да и Юля спустя 20 лет узнала родной деревенский дом.

- Я вспомнила, где тазик стоял, в котором младшего брата купали, как со старшей сестрой бегали на поле коров пасти. Деревенская я! Меня душой из Рязани всегда в глушь тянуло. Теперь понимаю, почему. А зла на родителей не держу. Я их с первого взгляда полюбила. И вообще я счастливая: две мамы, два папы, а еще три брата и одна сестра.

Биологические родители пригласили Юлю жить в Белоруссию. Но пока на переезд она не решилась. А вот родители пообещали приехать погостить к дочке в Рязань. Там и с внучкой познакомятся. Юля стала мамой, когда ей было всего 17. Сейчас ее дочке Кристине 5 лет.

При участии Алеся ДОБЫШ («КП»-Минск»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730004" frameborder="0"></iframe> Приёмная мама Алпатова Ирина.Анастасия ВАРДАНЯН

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