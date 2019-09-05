2019-09-05T18:35:46+03:00
Спорт

Самый титулованный горнолыжник планеты завершил карьеру

Марсель Хиршер неожиданно для всех поставил лыжи за печку и пересел на мотобайк
Сергей КИРИЛЛОВ
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Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершает карьеруАвстрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершает карьеруФото: REUTERS
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Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер огорошил всех своих многочисленных болельщиков. Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира накануне открытия сезона объявил о завершении карьеры.

"Я принял это решение около двух недель назад, может быть, чуть раньше. Я чувствую легкость, на меня больше ничего не давит. Я оказался счастливчиком – меня не преследовали травмы, как многих моих коллег и соперников. Но я хочу жить дальше, играть в футбол с моим сыном, покорять горы, получать удовольствие от жизни – и поэтому я решил уйти» - сказал 30-летний спортсмен.

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Grateful and speechless!
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При этом Хиршер еще не решил, чем он будет заниматься, но от активного образа жизни явно не отвернется.

«Я гонщик, я люблю гонки, я гоняюсь за сотыми долями секунды. Если мне удастся найти способ получать такое же удовольствие, как от горных лыж – я буду рад. Но я хочу уйти чемпионом, на пике карьеры и здоровым», - рассуждает отчаянный горный гонщик, в Инстаграм которого появляется все больше фото с мотогонок.

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New job, maximum fun! #89 #weareskiing #verleihtfl gel #IWILL #meinebank #DoWhatYouCant #audi #readytorace
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Мы не знаем, сменит ли Марсель одну скоростную профессию на другую, как когда-то сделал другой известный горнолыжник Люк Альфан, ушедший в авто и мотогонки. Но ясно одно — его горнолыжные рекорды стоять будут еще очень долго. Ведь Хиршер выиграл за свою карьеру восемь Больших хрустальных глобусов, а победа в общем зачете Кубка мира у горнолыжников ценится куда выше, чем олимпийское золото.

Своими приемниками Марсель назвал Хенрика Кристофферсена и Алексиса Пинтуро, которые теперь должны поспорить за Кубок мира.

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Thank you pretty perfect sunday #89 #weareskiing #verleihtfl gel #IWILL #championstrainwithtechnogym #meinebank #DoWhatYouCant
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«Мы не представляем нашего подиума без тебя!», - пишут ему его соперники по трассам.

«Поздравляю с удивительной карьерой», - одобряет решение Хиршера олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 шведка Фрида Хансдеттер, которая завершила карьеру прошлой весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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