Лидеры России спасли юного покорителя вершин

Юности свойственны безрассудство и отвага, стремление испытать себя и покорить вершины. Только горы этого не прощают. Молодой путешественник из Череповца Игорь Смирнов об этом знал и, как ему казалось, сделал все, чтобы с ним ничего не случилось.

Он хотел пойти на какую-нибудь гору этим летом. И почему бы не выбрать Эльбрус? Это же самая высокая гора России! Приехав в предгорье, он прибивался к разным группам, проходил акклиматизацию, готовясь к одиночному восхождению. Как и положено, сообщил о нем спасателям. И поднялся на вершину! А на спуске начались проблемы. В итоге парень потерял сознание и так пролежал всю ночь на высоте 5600 м.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Игорю повезло. Во-первых, над ним сжалилась природа: ночь на экстремальной высоте выдалась относительно спокойной. А во-вторых, своим спасением он обязан традиции «Лидеров России». Если бы не она, то кто знает, успели бы спасатели найти парня живым…

Причем здесь традиция? А при том, что ровно год назад несколько победителей конкурса «Лидеры России» совершили восхождение на вершину Эльбруса. В этом году снова решили побороться с природой. Участники экспедиции во время отборочных этапов показали высокие профессиональные достижения, а здесь, в горах, тоже постоянная борьба, но уже с самим собой, и оценивает не жюри, а товарищи.

- Группа альпинистов общей численностью 17 человек, состоящая из победителей конкурса «Лидеры России» и инструкторов, в 2.10 мск начала восхождение на вершину. В 6.50 мск, во время очередного сеанса связи они сообщили, что головной отряд вышел на вершину и там обнаружил человека, которого искали уже сутки. Группа МЧС стала подниматься, а группа «Лидеров России» начала спуск пострадавшего вниз, - говорит ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницын. - «Лидеры России» проявили не только лидерские, но и человеческие качества и сработали как настоящие спасатели.

Игоря обнаружили, когда западная вершина была уже в сотне шагов. Участники восхождения заметили на снегу темное пятно. Сначала подумали, что это камень, но, подойдя ближе, поняли - человек! Живой!

- У нас в группе высокопрофессиональные тренеры, которые готовы к таким ситуациям, у них есть кислород, понимание, что делать. Также в нашей группе шел один из победителей «Лидеров России» Дмитрий Сенин. Он врач. Совместными усилиями мы дали пострадавшему кислород, отогрели, после чего он начал подавать признаки жизни, - рассказал победитель конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ

Юного альпиниста спустили с высоты 5600 метров до 5000 метров, передали спасателям. Их поднял туда, на Косую полку, на ратраке Азрет Джаппуев. Обычно техника там не ездит - сложный рельеф, негде развернуться, крутой обрыв. Парня благополучно спустили вниз и доставили в республиканскую детскую клиническую больницу (г. Нальчик).

- У Игоря обморожены пальцы рук и ног, в меньшей степени - лицо. Он перенес длительную гипоксию. К сожалению, пока рано говорить, как обморожение отразится на функциональности конечностей, но главное, что парню исключительно повезло - он остался жив, - прокомментировал и.о. заведующего отделением республиканской детской клинической больницы Аниуар Молов.

Перед вылетом в Москву покорители Эльбруса навестили в больнице школьника, которого им удалось спасти

2 сентября. Они привезли в подарок юноше фрукты, новые трекинговые палки и книгу про альпинизм.

- Игорь большой молодец, чувствует себя нормально, готовится к новым подвигам. Мы с ним поговорили о том, что в жизни есть много способов проверить себя, пройти самые разные испытания, но делать это нужно безопасно, без риска для жизни и здоровья. А так, судя по амбициям Игоря, можно не сомневаться, что все победы впереди и все у него будет хорошо. Спасибо врачам, спасибо за тот уход, который здесь организован. Здесь обеспечены качественные и профессиональные условия, которые, я уверен, будут способствовать его скорейшему выздоровлению, - прокомментировал генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Игорь поблагодарил всю команду «Лидеров России» за спасение и пообещал снова подняться на Эльбрус, только в этот раз пройти более тщательную подготовку:

- Надо ответственно подходить к делу. Я потом взойду на Эльбрус, только надо акклиматизироваться и найти команду. Теперь, с новым опытом, в следующий раз я не потеряю сознание на вершине, - сказал он.

По большому счету, Игорю просто очень повезло, все-таки первое восхождение в горы нельзя совершать без надежных товарищей. А для победителей «Лидеров России» эта ситуация тоже стала своеобразным жизненным уроком. Конечно, на конкурс отбирают по профессиональным успехам, но такие качества, как сочувствие к другим и неравнодушие к чужой беде, должно быть у каждого лидера. Недаром с прошлого года в программе конкурса есть и еще одно дополнительное условие - реализовать собственный социальный проект, помочь людям. Этот этап называется «Сердце лидера».В сложной ситуации на вершине Эльбруса победители «Лидеров России» неожиданно для себя сдали еще один важный экзамен.