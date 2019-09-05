И все-таки жизнь на Венере есть

На днях авторитетный (авторитетней некуда) журнал The Astronomical Journal опубликовал статью, из которой следует, что в атмосфере Венеры, скорее всего, живут бактерии, более того, они со страшной скоростью поглощают тамошнюю серную кислоту. Кто знает, не сделают ли они на наших глазах Венеру райским местечком? О том, что Венера обитаема, давно твердит Леонид Ксанфомалити, руководивший полетами советских роботов на планету в начале 1980-х. Вот только в России к его выводам принято относиться со снобистским скепсисом. А он оказывается прав! И лавры потрясающего открытия достанутся иностранцам. Среди авторов статьи русская фамилия есть, это Дмитрий Титов. Но он работает в Институте Макса Планка в Германии.

Но давайте по порядку, о чем речь. Венера в телескоп кажется совершенно белой. Она блестит так, что слепит глаза. Недаром ее появление сразу после заката Солнца многих сбивает с толку, людям кажется, летит НЛО. Но вся эта красота весьма зловещая. Солнечный свет отражают венерианские облака, состоящие из серной кислоты. Венера – сущий ад, там очень жарко, густой воздух наполнен серными миазмами, а из-за никогда не расходящихся облаков с Венеры нельзя увидеть Солнца и звезд. Вечно царит противный бордовый полумрак.

Но среди белых облаков с Земли нет-нет, да видны непонятные черные области. Эти области плавают среди облаков. Их может видеть даже любитель астрономии – да и, собственно, тысячи людей за ними постоянно наблюдают. Надо только прикрепить к телескопу ультрафиолетовый фильтр, и смотреть на планету в ультрафиолете. Что же это такое плавает? Ученые не знают, и называют это черное вещество просто «неизвестный поглотитель». Название интригует, но ничего не объясняет. Новая статья как раз призвана объяснить.

Перво-наперво авторы исследования подтверждают, что неизвестный поглотитель ведет себя очень агрессивно. С 2006 года он усилился вдвое, процесс быстрый и протекает прямо на наших глазах. Поглотитель при этом ест серную кислоту, и, видимо, ею и существует. Итак, что же это? В этом месте ученые становятся особенно осторожными, но дают понять, что это, может быть, бактерии. Потому что ничего подобного нигде в Солнечной системе нет! Исследователи даже отбрасывают холодный научный тон и называют ситуацию на Венере «удивительной». Еще бы, если это бактерии, получается, они меняют планету за считанные годы. Если так пойдет, скоро на Венере можно будет жить. Илон Маск вон собирался бомбить Марс атомными зарядами, чтобы сделать его пригодным для жизни (не самая умная идея), а тут безо всяких зарядов природа творит то же самое.

Венера когда-то была создана как самое райское место в нашей Солнечной системе. Она точно такая же по размеру, как Земля, и там теплее. До полетов туда космических аппаратов ученые были уверены, что под облаками скрываются тропические леса с фантастическими зверями вроде динозавров. Так бы и было, но – проклятая серная кислота. Откуда она взялась, и что вообще на Венере пошло не так, полная загадка. И, конечно, если в ее атмосфере в самом деле плавают бактерии, это переворачивает все с ног на голову.

А ведь то, что на Венере есть жизнь, и не только бактериальная, давно утверждает руководитель полетов советских роботов на эту планету Леонид Ксанфомалити. На фотографиях, которые прислали наши станции с поверхности (они проработали недолго, их изжарило и расплавило) он рассмотрел существа, напоминающие древних земных трилобитов (КП подробно об этом писала). Видимо, исследователь не решался сразу публиковать свои выкладки: его статья появилась только в 2012 году в журнале «Астрономический вестник». И что же коллеги, принялись рукоплескать?

Редакция сопроводила статью пометкой «Публикуется на правах дискуссии», что значило примерно следующее: «Мы с этим не согласны, но отказать заслуженному человеку не можем. Написал бы кто другой, сроду бы не напечатали». Ксанфомалити – реально глыба нашей науки, и тем не менее тут и там стали появляться комментарии, мол, дедушка не понимает, как работать с изображениями. В его времена и фотошопа-то не было. Увидел какие-то марашки на телеэкране. Конечно, это помехи. Ведь выжить на Венере никто не может. И так далее в таком же духе. Автор этих строк сам не раз спрашивал о той статье Ксанфомалити у некоторых наших рукопожатых корифеев, из числа тех, что сегодня в президиуме, завтра на международной конференции (когда наукой-то умудряются заниматься). Снисходительная улыбка – лучшее, что следовало в ответ. Ну вот и до улыбались: иностранцам все лавры достанутся. Если бактерии есть в атмосфере, почему бы на самой Венере не быть существам, которых углядел Ксанфомалити?

А давайте пофантазируем. Вдруг эти бактерии занесли на Венеру наши же, советские станции? То-то они так быстро там размножаются. Это какая-то Аэлита получается, только в романе Алексея Толстого Советы принесли на Марс революцию, а в жизни – наши, советские бактерии помогают существам на поверхности планеты освободиться от серного рабства. Красиво, хотя, скорее всего, неправдоподобно. Но почему бы не помечтать.

А если серьезно, космонавтика, похоже, возвращается в романтическую эру, и это очень здорово! До космических полетов ученым казалось, что жизнь в космосе повсюду: на Марсе марсиане, в их существовании были почти уверены. На Луне кто-то под поверхностью шурует. Венера застыла в каменноугольном периоде. Даже на Юпитере, как думали, плавают «Разумные шары», достигшие высот в телепатии и управлении пространством-временем. Но полетели, тут камни, там ходом, тут жара, нигде никого, и стало как-то скучно. А сейчас все на круги своя. Титан, спутник Сатурна, почти наверняка обитаем, спутники Юпитера – не исключено, Венера вот, и даже на Луне на днях нашли какой-то гель (не бактериальную ли пленку?) В интересное время живем, товарищи, да и хорошо: может, наши дети опять захотят стать космонавтами.