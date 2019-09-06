"Теплая и воздушная, как и само искусство": На ВЭФ открылась фотовыставка о талантливых музыкантах

Фотовыставка ТАСС "Конкурс Чайковского: легенды и история" открылась во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.

Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, а также лауреаты 16-го Международного конкурса имени П. И. Чайковского пианист Ань Тяньсю и скрипач Сергей Догадин принимали участие в торжественной церемонии открытия.

"Мне сегодня очень приятно здесь находиться, потомботу что конкурс Чайковского для нашей страны - одно из самых главных музыкальных событий. В этом году он получился ярким как никогда. Он получился блистательным", - поделилась Ольга Голодец.

Экспозиция приурочена к гала-концерту лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в рамках культурной программы Восточного экономического форума.

Экспозиция была идеей Голодец, сообщил генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

"Мы так много снимаем и рассказываем о том, что происходит в сфере культуры, что мне многие говорят: ТАСС расшифровывается как "театральное агентство Советского Союза", - добавил Михайлов.

Ольга Голодец поблагодарила Сергея Михайлова, назвав агентство ТАСС "наши летописцы".

Фотовыставка, в которую вошли архивные и современные кадры разных лет, состоит из 38 фотографий. Герои экспозиции - лауреаты конкурса во время выступлений, а также гости и члены жюри. Одни из самых ярких героев: американский пианист Ван Клиберн, член жюри Мария Каллас, а также лауреаты Каринэ Георгиан, Михаил Плетнев и многие другие известные исполнители.

"Выставка получилась теплой и воздушной, как и само искусство. Здесь можно понять и дух этого выдающегося события, и атмосферу его, здесь и гости, и сами участники, и члены жюри", - сообщил генеральный директор ТАСС.

Открытие Центральной музыкальной школы, по мнению Голодец, стало серьезным культурным событием Приморья.

Отбор в школу был очень серьезным.

"Когда мы задумывались об этом проекте, то директор музыкальной школы Пясецкий Владимир Викторович сказал: "Восемь детей я наберу", - поделилась Голодец.

Но спустя месяц отбора детей, директор попросил дать еще время, так как все ребята оказались очень талантливыми.

В рамках открытия фотовыставки ТАСС ученикам музыкальной школы вручили памятные подарки.

Среди счастливых победителей оказались талантливые музыканты Аня Тяньсю и Сергей Догадин. Девушке вручили постер с изображением Вана Клиберна. Юноше - постер со скрипачом Виктором Третьяковым.