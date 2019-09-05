2019-09-05T19:48:37+03:00
Москва

Радислав Гандапас: «Москва любит, когда солнце у человека внутри»

Самому известному специалисту по лидерству в России, президенту Ассоциации Спикеров СНГ, единственному россиянину, попавшему с список TOP30 Global Gurus, приехавшему 18 лет назад в столицу из Одессы, понадобилось два года, чтобы взять свою высоту
Сергей АРЧАКОВ
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17 июня 2015 г. Радислав Гандапас (с супругой) на крыше Swissotel отмечает свой день рождения. Фото: Личный архив17 июня 2015 г. Радислав Гандапас (с супругой) на крыше Swissotel отмечает свой день рождения. Фото: Личный архив
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В Одессе тогда еще у 33-летнего Радислава, будущей звезды индустрии личностного роста, была своя квартира, бизнес и «жизнь в полном гомеостазе», как он говорит. Но в какой-то момент «проекты стали схлопываться».

- Радислав, почему «Москва»?

- Рынок такого масштаба, который соответствовал на тот момент моим ожиданиям и амбициям, был в Москве, и только в Москве. В моей профессии других сценариев развития не просматривалось как 20 лет назад, так, кстати, и сейчас. Причина в том, что Россия была и есть — москвацентричная страна. Поездом «Одесса — Москва» я приехал в столицу в начале сентября 2001 года, остановился в гостинице. Первые мои дни здесь — это, с одной стороны, шокирующие новости по ТВ о трагедии в Нью-Йорке. С другой — возникшей внутреннее дискомфортное состояние «мишени». Было очень трудно поначалу.

В обстановке таких лишений и неопределенности я до этого жил только, когда служил в армии. Но тогда я хотя бы знал, во сколько кормят и когда дембель!.. В Москве деньги, на которые я рассчитывал прожить какое-то время, улетели в считанные дни. Жизнь здесь оказалась в разы дороже, чем я себе представлял. Хорошо помню момент, когда я узнал цену на аренду квартир (к которой добавлялся еще и «страховой депозит»!): «Эй, это цена аренды за месяц или цена продажи?»

- Но вы смогли найти способ остаться на плаву...

- Да, я снял квартиру, которую готовили к продаже. В ней был сделан ремонт в одной из жилых комнат и в ванной. Остальное — голые стены, на кухне не было ничего, даже плиты. В потолке были не предусмотрены провода под патроны — лампочку не вкрутить. Купил специальный фонарик, на который нужно было наступать ногой, чтобы он светил. Одежду я развешивал на дверях — мебели никакой. Стулом служило перевернутое ведро из-под краски, а рабочим столом - два чемодана, которые я громоздил один на другой. На них я ставил ноутбук и писал посты о саморазвитии на свой сайт... Как-то был период, когда я жил неделю на 100 рублей.

Москва сразу задала мне режим поисковой активности возможностей. Но справедливости ради отмечу, что такие возможности Москва с лихвой и предоставляет.

Приехав в столицу, не нужно мариноваться и ждать удачу.

Радислав Гандапас - президент Ассоциации Спикеров СНГ, единственный россиянин, попавший в список TOP-30 Global Gurus. Фото: Личный архив

Радислав Гандапас - президент Ассоциации Спикеров СНГ, единственный россиянин, попавший в список TOP-30 Global Gurus. Фото: Личный архив

- Как долго длился период таких сверхусилий?

- Два года. К слову, я тогда зарекся (пока не добьюсь успеха) ездить домой, в Одессу, чтобы не поддаться соблазну остаться там. Два года - это период, за который, смиряясь с неизбежным и прилагая все усилия, в таком городе возможностей, как Москва, можно выйти на свою высоту. На периферии на это может уйти 25 лет. Или не произойти никогда.

- В чем возможности Москвы?

- Москва исторически входит в топ городов мира, которые по праву можно назвать отличной платформой для реализации возможностей. Это не заслуга властей или чиновников, или кого-то еще, это сложившееся социально-экономическое явление. Чем больше талантливых и успешных людей, желающих еще и еще реализовывать себя, сконцентрировано на определенной территории, тем большие возможности они проецируют. Место и окружение создают источник возможностей. И эти возможности увеличивают сами себя. Вот почему Москва — соблазн для активных талантливых людей из разных регионов, для лидеров.

- Радислав, мне Читатель не простит, если я не спрошу у вас: как лучше всего найти и взять эти возможности в Москве?

- Умеренное благополучие — самый сильный демотиватор развития. «Уперлись в свой потолок» - решайтесь на перемены. Если вы живете в регионе, меняйте место (переезжайте), работу и своё окружение, которое тянет вас в комфортный застой. Если уже живете в Москве, меняйте работу и окружение. Но не поэтапно и параллельно, а сразу, одновременно. «Я буду добиваться своей цели, параллельно работая официантом или где-то в офисе» - не попадитесь в эту ловушку неудачников. По Москве ходит огромное количество «официантов», «таксистов» и «клерков», которые не стали Певцами, Артистами, Предпринимателями… Хотел быть Ди-джеем, а предложили работу звукорежиссера на радио? Не соглашайтесь на этот компромисс. Вы так не станете Ди-джеем. Останетесь звукорежиссером. Живите пусть даже впроголодь, но работайте на Мечту. Только Видение цели, маниакальное стремление к ней прожжет все преграды. Презентуйте себя, говорите и решительно заявляйте о себе, знакомьтесь с лидерами и делайте шаги вперед. Москва это любит. Здесь небо часто бывает серым - да, но этот город любит, когда Солнце у человека внутри. А скромность и застенчивость — эти добродетели нужно заслужить своим успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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