Достаточно иметь в доме 350 книг, чтобы подняться вверх по социальной лестнице

Сколько книг вы держите у себя дома? Это вовсе не праздный вопрос. От этого (а вовсе не от модели смартфона) зависит насколько хорошо будут учиться ваши дети. Так утверждает группа ученых из Австралийского национального университета, которая под руководством профессора Джоанны Сикоры провела масштабное исследование, изучая, как связаны размер родительской библиотеки и жизненные успехи ребенка в будущем.

Эксперты анализировали данные 160 тысяч взрослых людей из 31 страны мира, которые в период с 2011 по 2015 годы принимали участие в программе Международной оценки компетентности взрослых. Участникам задавали вопрос: «Сколько книг было у вас в доме, когда вам было 16 лет?». А затем волонтеры проходили тесты на грамотность, знание математических действий и навыки владения компьютерными технологиями. Быть отличником, это конечно, еще не жизненный успех. Но существует прямая зависимость между уровнем образования и продвижением по социальной лестнице в зрелом возрасте.

Выяснилось, что самые маленькие домашние библиотеки в Турции - в среднестатистической «янычарской» семье насчитывается всего 27 книг. А заповедником книгочеев оказалась Эстония - стандартная библиотека здесь вмещает 218 книг. Россия оказалась на почетном 8-м месте. Что не очень вяжется с представлением о России, как о самой читающей стране мира, которое мы впитали с детства. Однако авторы уточняют, что в нашей стране им не удалось получить данные по Москве. А в белокаменной, как ни крути, сосредоточены главные интеллектуальные силы государства (да простят меня обитатели Санкт-Петербурга - этой великой культурной столицы, но все ваши уже у нас).

- Во всех странах размер домашней библиотеки оказывает огромное влияние на успеваемость, - пишут Джоанн Сикора и ее коллеги. - Причем «эффект библиотеки» дает прирост функциональной грамотности помимо таких факторов, как образование родителей, собственный образовательный уровень или профессиональные достижения.

Зная, сколько книг в доме того или иного ребенка, можно выступать в роли оракула. Если родители подростка не покупают книги, то ему почти наверняка предстоит пройти в школе скорбный путь троечника. Но семье достаточно разместить в шкафах 80 фолиантов, чтобы уровень грамотности и владение математическими операциями у вашего чада повысился до среднего. Ну, а если вы прочите своему отпрыску академическую карьеру, то библиотека должна состоять не менее чем из 350 книг. Далее «эффект библиотеки» проявляет себя не так ярко. Исследователи приводят такую статистику: увеличение числа книг от 18 до 63 повышает успеваемость на коэффициент 0,34. А расширение библиотеки от 350 до 650 книг дает прирост только на 0,17 - в два раза меньше.

- Наши данные свидетельствуют о том, что наиболее заметные образовательные преимущества чтение дает ребятам из обездоленных семей, - считает Джоанн Сикора, ведущий автор исследования. - Фактически «книжное детство» дарит людям дополнительные годы образования. Оно расширяет словарный запас, развивает критическое мышление и интеллектуальную гибкость. Мы пришли к выводу, что уровень грамотности выпускника университета, который вырос в доме, где книг не водилось, соответствует показателям школьника 9 класса. При условии, если детство последнего прошло в доме наполненном книгами. Это преимущество, которое человек пронесет с собойна протяжении всей жизни.

Скептики скажут, что все это уже не актуально, поскольку бум цифровых технологий оставил книги на обочине истории. Бытует миф, что современные подростки уже ничего не читают, а половину жизни проводят в смартфоне.

Однако ученые уверяют, что не находят ослабления «эффекта библиотеки» в более поздних возрастных категория среди участников исследования. На сегодняшний день благотворные последствия чтения в подростковом возрасте по прежнему велики и сохраняются в различных культурах без каких-либо признаков уменьшения с течением времени.

В каких странах мира самые большие библиотеки